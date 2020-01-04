4 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1954) родился- председатель Союза судей Республики Казахстан.

Родился в Джамбульской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1981).

Трудовая деятельность: рабочий колхоза имени Ворошилова (1971); стажер Джамбулского областного суда (1981-1982); народный судья Центрального района г. Джамбула (1982-1987); судья, заместитель председателя Джамбулского областного суда (1987-1992); начальник Жамбылского областного управления юстиции (1996-1999); председатель Южно-Казахстанского областного суда (1999-2001); председатель Алматинского городского суда (2001-2006); председатель коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан (2006-2009); председатель Верховного суда Республики Казахстан (2009-2011); заместитель председателя, судья суда Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) (2011-2013); председатель суда Евразийского экономического сообщества (2013-2014); председатель Карагандинского областного суда (с 2014 года).

На занимаемой должности - с сентября 2016 года.

Награжден орденом «Парасат» (2008); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Астананың 10 жылдығы» (2008); Почетным знаком Союза судей РК «Үш би» (2004); Почетной грамотой Президента РК (2003).





назад (1959) родился- начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в г. Гурьеве. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, юрист (1980).

Трудовая деятельность: следователь, старший следователь, начальник отделения, заместитель начальника Гурьевского городского отделения внутренних дел (ГОВД) (1980-1988); начальник следственного отдела Министерства внутренних дел Казахской ССР по г. Гурьеву (1988-1989); старший следователь Денгизского районного отделения внутренних дел (РОВД) (1989); заместитель начальника Макатского районного отделения внутренних дел (1989-1993); начальник Эмбинского районного отделения внутренних дел (1993-1995); начальник Атырауского городского отделения внутренних дел (1995); первый заместитель начальника управления внутренних дел (УВД) Атырауской области (1995-2001); начальник службы безопасности Атырауского филиала ОАО «Казкоммерцбанк» (2001-2002); начальник отделения внутренних дел г. Актобе (2002-2003); начальник управления внутренних дел - департамента внутренних дел Атырауской области (2003-2008); начальник департамента внутренних дел Кызылординской области (2008-2009); председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2009-2011); начальник департамента внутренних дел Актюбинской области Республики Казахстан (2011-2014).

На занимаемой должности - с сентября 2014 года.

Награжден орденом «Даңқ» ІІ степени; медалями «Ерлігі үшін» (2005), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасы Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «За вклад по обеспечению национальной безопасности», «За безупречную службу» 3 степеней, «Құқықтық тәртібін қамтамасыз етудегі үздік шыққаны үшін», «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі», «Қазақстан Республикасы ІІО ардагері»; знаком «За содействие в межгосударственном сотрудничестве в борьбе с преступностью»; нагрудными знаками «За отличие в службе» 1-й ст., «Қайсар» 2-й ст.





назад (1977) родился- пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.

Уроженец Семипалатинской области. Окончил институт театра и кино имени Т. Жургенова (1997), редактор-киновед; Казахский национальный университет имени аль-Фараби; Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовая деятельность: корреспондент информационной программы «Новости Алматы» телекомпания «Таң» (1997); редактор информационной программы «Новости» на телеканале «НТК»; ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы «Информбюро» на «31 канале» (2000-2007); руководитель антикоррупционного медиа-центра «Нұр медиа» (2009-2012); заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы (10.2012-08.2015); советник первого заместителя председателя партии «Нұр Отан» (08.2015); советник министра, директор департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-06.2018); руководитель управления внутренней политики Жамбылской области (2018-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.