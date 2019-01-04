4 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».







ИМЕНА

65 лет назад (1954) родился АЛИМБЕКОВ Мусабек Тургынбекович - председатель Союза судей Республики Казахстан.

Родился в Джамбульской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1981).

Трудовой стаж: рабочий колхоза имени Ворошилова (1971); стажер Джамбулского областного суда (1981-1982); народный судья Центрального района г. Джамбула (1982-1987); судья, заместитель председателя Джамбулского областного суда (1987-1992); начальник Жамбылского областного управления юстиции (1996-1999); председатель Южно-Казахстанского областного суда (1999-2001); председатель Алматинского городского суда (2001-2006); председатель коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан (2006-2009); председатель Верховного суда Республики Казахстан (2009-2011); заместитель председателя, судья суда Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) (2011-2013); председатель суда Евразийского экономического сообщества (2013-2014); председатель Карагандинского областного суда (с 2014 года).

На занимаемой должности - с сентября 2016 года.

Награжден орденом «Парасат» (2008); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Астананың 10 жылдығы» (2008); Почетным знаком Союза судей РК «Үш би» (2004); Почетной грамотой Президента РК (2003).

60 лет назад (1959) родился АМИРОВ Мухаран Серикович - начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в г. Гурьеве. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, юрист (1980).

Трудовой стаж: следователь, старший следователь, начальник отделения, заместитель начальника Гурьевского городского отделения внутренних дел (ГОВД) (1980-1988); начальник следственного отдела Министерства внутренних дел Казахской ССР по г. Гурьеву (1988-1989); старший следователь Денгизского районного отделения внутренних дел (РОВД) (1989); заместитель начальника Макатского районного отделения внутренних дел (1989-1993); начальник Эмбинского районного отделения внутренних дел (1993-1995); начальник Атырауского городского отделения внутренних дел (1995); первый заместитель начальника управления внутренних дел (УВД) Атырауской области (1995-2001); начальник службы безопасности Атырауского филиала ОАО «Казкоммерцбанк» (2001-2002); начальник отделения внутренних дел г. Актобе (2002-2003); начальник управления внутренних дел - департамента внутренних дел Атырауской области (2003-2008); начальник департамента внутренних дел Кызылординской области (2008-2009); председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2009-2011); начальник департамента внутренних дел Актюбинской области Республики Казахстан (2011-2014).

На занимаемой должности - с сентября 2014 года.

Награжден медалями «Ерлігі үшін» (2005), «За вклад по обеспечению национальной безопасности», «За безупречную службу» 3 степеней, «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Құқықтық тәртібін қамтамасыз етудегі үздік шыққаны үшін», «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі», «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасы ІІО ардагері»; нагрудными знаками «За отличие в службе» 1-й степени, «Қайсар» 2-й степени.

55 лет назад (1964) родился САДЫКОВ Еркин Токмухамедович - заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, экономист (1986).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана Казахского государственного университета (1986-1994); заместитель начальника управления МВЭС Республики Казахстан (1994); заместитель директора департамента, заместитель начальника главного управления Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан (1994-1995); генеральный директор Казахского торгового дома в Люксембурге (1995-1997); председатель Комитета по внешнеэкономическим и культурным связям г. Алматы (1997-2004); заместитель председателя правления акционерного общества «Фонд развития малого предпринимательства» (2004-2006); советник председателя правления акционерного общества «Национальный инновационный фонд» (2006-2007); заместитель председателя правления акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Жетысу» (2007-2009); заместитель председателя правления акционерного общества «Казахстанская ипотечная компания» (2009-2011); профессор университета «Туран», кафедра мировая и национальная экономика (2011-2012); председатель правления акционерного общества «Страховая компания «КазЭкспортГарант» (2012-2016).

На занимаемой должности - с февраля 2017 года.

42 года назад (1977) родился КУРМАНГАЛИ Берик Уалиевич - руководитель управления внутренней политики Жамбылской области.

Уроженец Семипалатинской области. Окончил институт театра и кино имени Т. Жургенова (1997) по специальности «Редактор-киновед»; Казахский национальный университет имени аль-Фараби; Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовой стаж: корреспондент информационной программы «Новости Алматы» телекомпания «Таң» (1997); редактор информационной программы «Новости» на телеканале «НТК»; ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы «Информбюро» на «31 канале» (2000-2007); руководитель Антикоррупционного медиа-центра «Нұр медиа» (2009-2012); заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы (10.2012-08.2015); советник первого заместителя председателя партии «Нұр Отан» (08.2015); советник министра, директор департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-06.2018).

На занимаемой должности с июня 2018 года.

Прочие должности: автор программы «Еркін сөз», ведущий общественно-политического ток-шоу «Дода», программы «Бетпе-бет» на телеканале «Хабар», руководитель интеллектуального клуба «Аманат», руководитель медиацентра против коррупции партии «Нұр Отан».

Лауреат государственной молодежной премии «Дарын».