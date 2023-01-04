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    4 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

    4 Января 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день гипноза

    Празднование Всемирного дня гипноза было начато в 2004 году американским спикером, писателем, сертифицированным гипнотерапевтом и инструктором по гипнозу Томом Николи, а также комитетом Всемирного дня гипноза, состоящим из профессиональных гипнотерапевтов из США и других стран.

    В современном мире гипноз используется в терапевтических целях и как форма развлечения. В первом случае использование гипноза называется гипнотерапией, а во втором - сценическим гипнозом. Гипнотерапия применяется при лечении различных психологических и физических расстройств с разной степенью успеха.

    Международный день Брайля

    В этот день в 1809 году родился Луи Брайль, французский тифлопедагог, прославившийся как создатель рельефно-точечного шрифта для незрячих.

    Праздник, посвящённый изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля, был учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/73/161) 17 декабря 2018 года. Впервые был отмечен 4 января 2019 года.

    День Ньютона

    Отмечается учеными, исследователями, студентами и аспирантами естественных наук, просто любителями научных знаний и экспериментов в день рождения Исаака Ньютона - одного из величайших физиков, математиков и астрономов XVII века, чей ум и опыт создали закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики.

    СОБЫТИЯ

    В 1995 году состоялось открытие 582-километрового электрифицированного участка трансазиатской железной дороги от станции Шу до станции Арыс, с запуском которого завершилась электрификация всей трансказахстанской железной дороги, соединяющей северные и южные регионы республики.

    В 2000 году Казахстан стал членом Комиссии по наркотическим средствам (КНС), являющейся центральным органом в системе ООН.

    КНС была образована в 1946 году резолюцией Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) ООН. Она определяет политику международного сообщества в области международного контроля над наркотиками. КНС вправе давать не только предложения руководству ООН, но и рекомендации отдельным странам по всем вопросам антинаркотической деятельности, включая правовую.

    В 2013 году Институт истории государства в Астане презентовал серию книг о видных деятелях Казахстана - «Ұлы дала тұлғалары». Целью данного тиража является популяризация исторических фактов и знаний о видных деятелях истории Казахстана.

    В 2015 году в селе Кажымукан Акмолинской области установили памятник знаменитому казахскому борцу Кажымукану Мунайтпасову.

    Памятник высотой 3,6 метра на постаменте в 3,2 метра был установлен на спонсорские средства.

    В 2017 году на правах непостоянного члена Казахстан впервые принял участие в заседании Совета безопасности ООН, в ходе которого была утверждена Программа работы Совбеза на январь 2017 года. Казахстанскую делегацию представил Временный поверенный в делах Республики Казахстан Барлыбай Садыков.

    В 2018 году Центр по охране использования историко-культурного наследия управления культуры провел акцию «Ескерткіштер сыр шертеді» и реализовал пилотный проект - оцифровка информации о сакральных объектах Акмолинской области при помощи современной технологии QR-кодов. Основное преимущество QR-кода в том, что помимо текста с основными историческими данными запрограммирован и документальный фильм о личности и событиях.

    В 2019 году казахстанский учебный центр «Партнерство во имя мира» (КАЗЦЕНТ) получил от Организации Объединенных Наций сертификаты и право подготовки миротворцев со всего мира на курсах «Защита гражданского населения» и «Штабные офицеры ООН» для участия в международных миротворческих операциях.

    Документы о признании соответствия стандартам ООН миротворческих курсов, разработанных казахстанскими инструкторами и проводимыми на базе КАЗЦЕНТа, подписал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа.

    В 2020 году в Национальной академической библиотеке РК прошла книжная выставка «Айбынды Алтын Орда», посвященная 750-летию Золотой Орды. Экспозиция состояла из 3 разделов: создание государства Золотая Орда, история его развития и распад.

    На выставке были представлены около 160 книг, фотографий, карт и цитат, рассказывающих о становлении, истории Золотой Орды.
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