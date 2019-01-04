4 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».







ДАТЫ

Международный день Брайля

В этот день в 1809 году родился Луи Брайль, французский тифлопедагог, прославившийся как создатель рельефно-точечного шрифта для незрячих.

День Ньютона

Отмечается учеными, исследователями, студентами и аспирантами естественных наук, просто любителями научных знаний и экспериментов в день рождения Исаака Ньютона - одного из величайших физиков, математиков и астрономов XVII века, чей ум и опыт создали закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики.

СОБЫТИЯ

В 2000 году Казахстан стал членом Комиссии по наркотическим средствам (КНС), являющейся центральным органом в системе ООН.

КНС была образована в 1946 году резолюцией Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) ООН. Она определяет политику международного сообщества в области международного контроля над наркотиками. КНС вправе давать не только предложения руководству ООН, но и рекомендации отдельным странам по всем вопросам антинаркотической деятельности, включая правовую.

В 2013 году Институт истории государства в Астане презентовал серию книг о видных деятелях Казахстана - «Ұлы дала тұлғалары». Целью данного тиража является популяризация исторических фактов и знаний о видных деятелях истории Казахстана.

В 2015 году в селе Кажимукан Акмолинской области установили памятник знаменитому казахскому борцу Кажимукану Мунайтпасову.

Памятник высотой 3,6 метра на постаменте в 3,2 метра установлен на спонсорские средства.

В 2017 году на правах непостоянного члена Казахстан впервые принял участие в заседании Совета безопасности ООН, в ходе которого была утверждена Программа работы Совбеза на январь 2017 года. Казахстанскую делегацию представил Временный поверенный в делах Республики Казахстан Барлыбай Садыков.

В 2018 году Центр по охране использования историко-культурного наследия управления культуры провел акцию «Ескерткіштер сыр шертеді» и реализовал пилотный проект - оцифровка информации о сакральных объектах Акмолинской области при помощи современной технологии QR-кодов. Основное преимущество QR-кода в том, что помимо текста с основными историческими данными запрограммирован и документальный фильм о личности и событиях. Предполагается, что данный проект будет интересен не только туристам и гостям региона, но и в познавательном плане подрастающему поколению.