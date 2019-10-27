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    4 участника несанкционированных митингов привлечены к адмответственности – МВД РК

    27 Октября 2019, 20:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 октября в некоторых городах Казахстана зарегистрированы попытки организации несанкционированных митингов. Органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    Как сообщает ведомство, всего в органы внутренних дел было доставлено 26 человек, 22 из которых после проведения профилактической беседы были отпущены. Остальные 4 участника несанкционированных митингов в судебном порядке привлечены к административной ответственности.

    В ходе пресечения попыток проведения несанкционированных митингов полицейские изъяли у правонарушителей рупоры и плакаты с информацией деструктивного характера.

    «Большинство граждан, которые, несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры и МВД, поддались провокационным призывам экстремистских организаций, после разъяснений сотрудниками полиции о незаконности участия в митингах, добровольно покинули места проведения акций. Сотрудники полиции при обеспечении общественного порядка действовали корректно без применения специальных средств и грубой физической силы», - говорится в сообщении.

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    Силовые структуры
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