4 школьника из Урджарского района завоевали грант на обучение за границей
УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - Ученики 9 класса Урджарского района Восточно-Казахстанской области на олимпиаде, организованной «Образовательным фондом IQanat» и проходившей в Астане, завоевали гранты в вузы зарубежья, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на районный отдел образования.
В олимпиаде приняли участие около 200 школьников из шести районов Восточно-Казахстанской области. А из Урджарского района при подведении итогов года были отобраны 26 учеников.
По итогам олимпиады 4 ученика стали обладателями грантов на обучение за рубежом. В частности, по английскому языку - ученица 10 класса средней школы им. Абылай-хана Мадина Кайраткызы, по физической культуре - ученица 9 класса Лайбулакской средней школы Нуршашу Жакиянова, ученики 9 класса Каратальской и Актанбердинской средних школ Зейнеп Амантай и Темирлан Зияданов.
«Для победителей олимпиады была подготовлена специальная программа. Дети посетили национальный музей, познакомились с Евразийским национальным университетом и Казахским гуманитарно-юридическим университетом. На олимпиаде ребята смогли получить много информации, которая дает им правильное направление развития в будущем», - говорит руководитель отдела образования Урджарского района Сауле Жунисова.
Напомним, республиканская программа IQanat посвящена сельским школьникам, это проект, который претворяется в жизнь с помощью казахстанских меценатов.
Автор: Зухра Нұржанқызы
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