4 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

95 лет назад (1928-2013) родился ДУЙСЕНБЕКОВ Дубек Дуйсенбекович - первооткрыватель Акбакайского золотого месторождения, ученик Каныша Сатпаева, лауреат Государственной премии Казахстана.

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский горнорудный институт (ныне - КазНТУ имени К.И. Сатпаева).

Трудовая деятельность: работал геологом, старшим геологом в Жезказганском горно-обогатительном комбинате. Ученым открыты Мироновское (висмут), Карьерное, Бескемпирское, Аксакальское (золото) месторождения.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.

81 год назад (1942) родился АБДИКОВ Толен - писатель, заслуженный работник Республики Казахстан.

Родился в Тургайской (ныне - Костанайской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1965), филолог.

Трудовая деятельность: пионервожатый (1958); литературный сотрудник газеты «Социалистік Қазақстан», заведующий отделом газеты «Қазақстан пионері» (1965-1969); старший редактор, заместитель главного редактора альманаха «Жалын» (1969-1977); главный редактор киностудии «Казахфильм» (1977-1979); инструктор, заведующий сектором отдела культуры ЦК Компартии Казахстана (1979-1990); главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (1990-1991); второй секретарь Союза писателей Казахстана (1991-1994); помощник Президента РК по вопросам культуры, литературы и искусства (1994-1996); секретарь Национального совета РК по государственной политике (01.1996-12.1996); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (1996-2003); главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента РК (2003-2008).

Книги Т. Абдикова изданы в ряде зарубежных стран. Особой известностью они пользуются в Европе и были отмечены Международной литературной премией Ф. Кафки.

За повесть «Парасат майданы» (в русском варианте - «Разума пылающая война») в 2004 году удостоен Государственной премии Республики Казахстан. По его повести снят фильм «История неизвестного сына» (1983).

Награжден Золотой медалью имени Ф. Кафки (2003). Удостоен почетного звания «Қазақстанның еңбек сiнiрген қайраткерi» (2002).

75 лет назад (1948) родилась ДАРИБАЕВА Жадыра - известная казахстанская поэтесса.

Уроженка Кызылординской области. Окончила Кызылординское женское педагогическое училище, Московский литературный институт имени М. Горького.

Трудовая деятельность: в 1977-1990 годы преподавала в Национальном институте театрального искусства имени А. Луначарского (Москва); заведовала секретариатом Союза писателей Казахстана, работала в журнале «Қазақстан әйелдері».

Автор произведений «Гүлжайна», «Мейір», «Біздің жақтың аспаны». В стихах ее - боль за свой народ, за свой язык, а ключевые слова: Бог, честь, достоинство. Кроме поэзии занимается литературным переводом. Является одной из авторов текста Гимна Республики Казахстан, принятого в 1992 году.

Награждена орденом «Құрмет».

57 лет назад (1965) родился АЙТКЕНОВ Ернур Нурмуханович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Павлодарской области. Родился КазССР; Павлодарская область; Майский район; с. Жалтыр. Окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт (1989) – Зооинженер.

Трудовая деятельность: Зоотехник совхоза, ведущий зоотехник Майского РАПС, главный зоотехник совхоза, главный зоотехник Майского РСХУ (1989-1996);

Директор КСХП «Акжарский» (1996-1997); Начальник отдела департамента сельского хозяйства Павлодарской области (1997-1998); Начальник отдела АО «Иртыш» (1998); Начальник департамента сельского хозяйства Железинского района (1998-1999); Исполнительный директор КХ «Енбек» (2000-2004); Заместитель начальника Павлодарского РСХУ (2004-2005); Директор ГКП «Племенной центр Песчанский» (2005-2006); Аким Майского района Павлодарской области (20.10.2006-03.2010);Аким Баянаульского района Павлодарской области (03.2010-2014); Руководитель управления сельского хозяйства Павлодарской области (10.2014-03.2017); Аким Лебяжинского района Павлодарской области (03.2017-12.2018); Аким района Тереңкөл Павлодарской области (12.2018-01.2021).

На занимаемой должности с января 2023 года.

54 года назад (1969) родился АБИЛЬ Еркин Аманжолулы - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родился в Кустанайской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова (1992).

Трудовая деятельность: преподаватель Карагандинской высшей школы милиции, Костанайской школы милиции (впоследствии Академия МВД) (1992-2009); проректор по научной работе и зарубежным связям Костанайского государственного педагогического института (2009-2016); ректор Костанайского государственного педагогического университета им. У. Султангазина (2016-2020), директор Института истории государства (2020-2023).

На занимаемой должности - с марта 2023 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 25 жыл»; нагрудными знаками «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», «За заслуги в деятельности профсоюза работников образования и науки».

50 лет назад (1973) родился ДЖУМАБЕКОВ Арман Даирович - руководитель аппарата Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Родился в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юрист (1997).

Трудовая деятельность: инспектор Ерментауского филиала сберегательного банка № 2102 Целиноградской области (1990-1998); главный юрисконсульт, заведующий сектором, начальник отдела Налогового комитета по Акмолинской области (1998-1999); главный специалист, начальник отдела Министерства государственных доходов РК (1999-2002); консультант юридического отдела канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2003); главный эксперт государственно-правового отдела администрации Президента РК (2003-2004); главный эксперт отдела законодательства и правовой экспертизы государственно-правового управления администрации Президента РК (2004-2005); главный эксперт отдела законодательства и правовой экспертизы администрации Президента РК (2005-2006); заведующий сектором отдела законодательства и правовой экспертизы администрации Президента РК (2006-2007); главный инспектор отдела законодательства и правовой экспертизы администрации Президента РК (2007-2008); заведующий сектором государственно-правового отдела администрации Президента РК (03.2008-11.2008); заместитель руководителя представительства Президента РК в Парламенте РК (2008-2011); заместитель заведующего государственно-правовым отделом администрации Президента РК (2011-2018); ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК (2018-2019); первый вице-министр национальной экономики РК (04.2019-07.2019); ответственный секретарь Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2019-2021); руководитель аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2018), медалью «Ерен еңбегі үшін».

48 лет назад (1975) родилась ХАРИПОВА Рашида Еримовна - директор Центрального государственного музея Республики Казахстан.

Родилась в г. Атырау Атырауской области. Окончила Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова, учитель биологии (2001); Университет «Нархоз», бакалавр экономики и бизнеса в государственном и местном управлении (2016); Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, магистр педагогических наук (2020).

Трудовая деятельность: делопроизводитель учебно-производственного комплекса «Жасталап»; учебный мастер учебного производства (1993-1994); учитель биологии (1994-1999); методист по профориентации (1999-2001); заместитель директора по обучению и производству (2001-2003); заведующая отделом «Исследования природы края» историко-краеведческого музея Атырауской области (2003-2009); заместитель директора музея по научной работе (2009-2010); заместитель директора музея по общим вопросам (2010-2014); руководитель музея (2014-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

37 лет назад (1986) родился АБДИЛЬДИНОВ Азамат – актер, сценарист, режиссер.

Родился в п.Смирново, Аккаинский район, СКО. В 2007 году окончил Петропавловский колледж искусств по специальности «Актер»; В 2012 году окончил Казахский национальный университет искусств им. Т. Жургенова по специальности «Режиссер кино и телевидения». Дебютировал в 1 сезоне сериала «Вузеры» в роли Дастана.

Актер: 2016 год «История одного отката» (сериал, Казахстан) - Канат;

2015 год «Патруль» (сериал, Казахстан) - Абзал; 2014 год «Игры» (Казахстан);

2014 год «Любовь тракториста» (сериал, Казахстан) - Марлен;

2014 год «Преподы» (сериал, Казахстан) - Ержан;

2013 год «Домашние войны» (сериал,Казахстан).

Сценарист: 2016 год «Крылья» (Казахстан).

34 года назад (1989) родился КОНЯШКИН Ростислав Анатольевич - председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

Родился в Жамбылской области. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, математика; Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, магистр информационных систем.

Трудовая деятельность: работа в АО «Информационно-аналитический центр», АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» МОН РК, НАО «ГК «Правительство для граждан» (2012-2020); заместитель председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2020-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.