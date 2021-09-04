4 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1928-2013) родился- первооткрыватель Акбакайского золотого месторождения, ученик Каныша Сатпаева, лауреат Государственной премии Казахстана.

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский горнорудный институт (ныне - КазНТУ имени К.И. Сатпаева).

Трудовая деятельность: работал геологом, старшим геологом в Жезказганском горно-обогатительном комбинате. Ученым открыты Мироновское (висмут), Карьерное, Бескемпирское, Аксакальское (золото) месторождения.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.

назад (1942) родился- писатель, заслуженный работник Республики Казахстан.

Родился в Тургайской (ныне - Костанайской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1965), филолог.

Трудовая деятельность: пионервожатый (1958); литературный сотрудник газеты «Социалистік Қазақстан», заведующий отделом газеты «Қазақстан пионері» (1965-1969); старший редактор, заместитель главного редактора альманаха «Жалын» (1969-1977); главный редактор киностудии «Казахфильм» (1977-1979); инструктор, заведующий сектором отдела культуры ЦК Компартии Казахстана (1979-1990); главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (1990-1991); второй секретарь Союза писателей Казахстана (1991-1994); помощник Президента РК по вопросам культуры, литературы и искусства (1994-1996); секретарь Национального совета РК по государственной политике (01.1996-12.1996); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (1996-2003); главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента РК (2003-2008).

Награжден Золотой медалью имени Ф. Кафки (2003). Удостоен почетного звания «Қазақстанның еңбек сiнiрген қайраткерi» (2002).

Книги Т. Абдикова изданы в ряде зарубежных стран. Особой известностью они пользуются в Европе и были отмечены Международной литературной премией Ф. Кафки.

За повесть «Парасат майданы» (в русском варианте - «Разума пылающая война») в 2004 году удостоен Государственной премии Республики Казахстан. По его повести снят фильм «История неизвестного сына» (1983).

назад (1948) родилась- известная казахстанская поэтесса.

Уроженка Кызылординской области. Окончила Кызылординское женское педагогическое училище, Московский литературный институт имени М. Горького.

Трудовая деятельность: в 1977-1990 годы преподавала в Национальном институте театрального искусства имени А. Луначарского (Москва); заведовала секретариатом Союза писателей Казахстана, работала в журнале «Қазақстан әйелдері».

Автор произведений «Гүлжайна», «Мейір», «Біздің жақтың аспаны». В стихах ее - боль за свой народ, за свой язык, а ключевые слова: Бог, честь, достоинство. Кроме поэзии занимается литературным переводом. Является одной из авторов текста Гимна Республики Казахстан, принятого в 1992 году.

Награждена орденом «Құрмет».

назад (1969) родился- директор Института истории государства.

Родился в Кустанайской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова (1992).

Трудовая деятельность: преподаватель Карагандинской высшей школы милиции, Костанайской школы милиции (впоследствии Академия МВД) (1992-2009); проректор по научной работе и зарубежным связям Костанайского государственного педагогического института (2009-2016); ректор Костанайского государственного педагогического университета им. У. Султангазина (2016-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 25 жыл»; нагрудными знаками «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», «За заслуги в деятельности профсоюза работников образования и науки».

назад (1973) родился- руководитель аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юрист (1997).

Трудовая деятельность: инспектор Ерментауского филиала сберегательного банка № 2102 Целиноградской области (1990-1998); главный юрисконсульт, заведующий сектором, начальник отдела Налогового комитета по Акмолинской области (1998-1999); главный специалист, начальник отдела Министерства государственных доходов РК (1999-2002); консультант юридического отдела канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2003); главный эксперт государственно-правового отдела администрации Президента РК (2003-2004); главный эксперт отдела законодательства и правовой экспертизы государственно-правового управления администрации Президента РК (2004-2005); главный эксперт отдела законодательства и правовой экспертизы администрации Президента РК (2005-2006); заведующий сектором отдела законодательства и правовой экспертизы администрации Президента РК (2006-2007); главный инспектор отдела законодательства и правовой экспертизы администрации Президента РК (2007-2008); заведующий сектором государственно-правового отдела администрации Президента РК (03.2008-11.2008); заместитель руководителя представительства Президента РК в Парламенте РК (2008-2011); заместитель заведующего государственно-правовым отделом администрации Президента РК (2011-2018); ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК (2018-2019); первый вице-министр национальной экономики РК (04.2019-07.2019); ответственный секретарь Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2018), медалью «Ерен еңбегі үшін».

назад (1989) родился- председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

Родился в Жамбылской области. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, математика; Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, магистр информационных систем.

Трудовая деятельность: работа в АО «Информационно-аналитический центр», АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» МОН РК, НАО «ГК «Правительство для граждан» (2012-2020); заместитель председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2020-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.