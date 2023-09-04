4 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 2009 году Программа развития Организации Объединенных Нации в Республике Казахстан и АО «Самрук-Энерго» подписали меморандум о сотрудничестве в области использования возобновляемых источников энергии для реализации проектов строительства ветро- и солнечных электростанций в Казахстане.

В 2009 году в Астане, на площади перед городским акиматом, впервые стартовал V Международный автопробег «Дружба народов-2009».

Автопробег по маршруту Астана - Боровое - Кокшетау - Костанай - Актобе - Уральск организовала компания «Mercur Auto» при поддержке Volkswagen AG. Общая протяженность маршрута - 2 086 километров.

В 2010 году в московском Доме кино в рамках 14-го Форума национальных кинематографий стран СНГ и Балтии состоялась премьера киноленты «Игла. Ремикс» казахстанского режиссера Рашида Нугманова.

В новый фильм добавлены материалы, которые были сняты до фильма «Игла» и не вошедшие в него, а также графические элементы наподобие комиксов.

В 2013 году Республика Казахстан была приглашена на саммит «Группы двадцати» (G20) в Санкт-Петербурге в качестве представителя ЕврАзЭС, Таможенного союза и Содружества Независимых Государств (СНГ).

Участие в G20 является уникальным шансом для Казахстана в плане продвижения своей повестки дня на глобальном уровне, укрепления внешнеполитического и международного авторитета.

В 2016 году в Астане стартовало грандиозное спортивное событие - благотворительный международный «Астана Марафон». В масштабном соревновании принимали участие 4 500 человек, включая спортсменов из 25 стран мира (США, Франция, Италия, Япония, Австралия, Германия, Иран, Ирландия, Бельгия, Россия, Бразилия, Эстония, Китай, Южная Корея, Турция, Греция, Канада, ОАЭ, Нидерланды и других).

Рано утром бегуны стартовали с площадки у ТРЦ «Хан шатыр», чтобы преодолеть дистанции в 10, 21, 1 и 42,2 километров.

В 2019 году в Нур-Султане прошел первый Форум писателей стран Азии, направленный на укрепление и дальнейшее развитие литературных и культурных связей между странами, расположенными на азиатском континенте. Впервые в крупном международном мероприятии принимали участие представители 44 стран Азии, таких как Китай, Индия, Россия, Иран, Япония, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Южная Корея, страны Юго-Восточной и Центральной Азии и другие.

По итогам форума было принято Обращение делегатов форума к главам государств и правительствам Азии по вопросам развития азиатской литературы с предложениями о поддержке литературных проектов.

В 2020 году в Восточном Казахстане в долине Елеке Сазы археологи нашли артефакты, представляющие собой украшения одного комплекта конской сбруи правителя сакского общества. Всего 850 золотых изделий. По технологии изготовления, материалам, формам и сюжетам золотые украшения, предварительно, датируются V-IV вв. до н.э. и являются памятниками искусства саков Тарбагатая. Уникальность украшений проявляется в индивидуальности, богатстве, качественном исполнении.

В 2020 году открылся первый Курултай студентов-тюркологов, на котором студенты специальности «тюркология» из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана выступили с докладами и обменялись мнениями по исследованию фольклора, литературы, языкознания и традиций тюркских народов.

Этот первый курултай является отражением выполнения решений, принятых на заседании Совета кафедр тюркологии.

В 2021 году на Паралимпийских играх в Токио, где нашу страну представляли 25 спортсменов, Казахстан установил исторический рекорд по медалям Паралимпийских игр - «золото», два «серебра» и одна «бронза». Героями дня стали пауэрлифтер Давид Дегтярев, дзюдоисты Темиржан Даулет, Ануар Сариев, Зарина Байбатина, пловец Нурдаулет Жумагали.

В 2021 году совершенно случайно возле села Кызыл жулдыз житель Тараза нашел горсть старинных монет. Причем клад оказался порезанным на мелкие кусочки. Ученые предполагают, что принадлежали сокровища некоему торговцу.

Найденное старинное серебро, весом в полкилограмма Рафаэль Искандеров передал в историко-культурный музей. Археологи утверждают, что в таком объёме артефакты встречаются впервые. Исследовав чеканку монет, они пришли к выводу, что серебро относится в эпохе саманидов. Это середина Х века.

В 2022 году Команда Казахстана по дзюдо завоевала две медали на Кубке Европы в Австрии. На вторую ступень пьедестала поднялся Ермек Амангельды (до 66 килограммов). Бронзовую награду завоевал Шерзод Давлатов, выступающий в весе до 60 килограммов.