4 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день тхэквондо

Официально учрежден Всемирной федерацией тхэквондо в 2006 году на Генеральной ассамблее, проходившей в городе Хошимине (Вьетнам). Праздник решили отмечать 4 сентября, так как в этот день в 1994 году Международный олимпийский комитет официально включил тхэквондо в число олимпийских видов спорта. Впервые соревнования по тхэквондо проводились на летних Олимпийских играх-2000 в Сиднее.

СОБЫТИЯ

В 2009 году Программа развития Организации Объединенных Нации в Республике Казахстан и АО «Самрук-Энерго» подписали меморандум о сотрудничестве в области использования возобновляемых источников энергии для реализации проектов строительства ветро- и солнечных электростанций в Казахстане.





В 2009 году в Астане, на площади перед городским акиматом, впервые стартовал V Международный автопробег «Дружба народов-2009».

Автопробег по маршруту Астана - Боровое - Кокшетау - Костанай - Актобе - Уральск организовала компания «Mercur Auto» при поддержке Volkswagen AG. Общая протяженность маршрута - 2 086 километров.





В 2010 году в московском Доме кино в рамках 14-го Форума национальных кинематографий стран СНГ и Балтии состоялась премьера киноленты «Игла. Ремикс» казахстанского режиссера Рашида Нугманова.

В новый фильм добавлены материалы, которые были сняты до фильма «Игла» и не вошедшие в него, а также графические элементы наподобие комиксов.





В 2013 году Республика Казахстан приглашена на саммит «Группы двадцати» (G20) в Санкт-Петербурге в качестве представителя ЕврАзЭС, Таможенного союза и Содружества Независимых Государств (СНГ).

Участие в G20 является уникальным шансом для Казахстана в плане продвижения своей повестки дня на глобальном уровне, укрепления внешнеполитического и международного авторитета.





В 2016 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие и выступил с речью на Саммите G20 в Китае.

Саммит «Большой двадцатки» проходил в городе Ханчжоу, его основная тема - «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики» На полях саммита прошли переговоры Президента РК с главами иностранных делегаций и представителями китайского бизнеса.





В 2016 году в Астане стартовало грандиозное спортивное событие - благотворительный международный «Астана Марафон». В масштабном соревновании принимали участие 4 500 человек, включая спортсменов из 25 стран мира (США, Франция, Италия, Япония, Австралия, Германия, Иран, Ирландия, Бельгия, Россия, Бразилия, Эстония, Китай, Южная Корея, Турция, Греция, Канада, ОАЭ, Нидерланды и других).

Рано утром бегуны стартовали с площадки у ТРЦ «Хан шатыр», чтобы преодолеть дистанции в 10, 21, 1 и 42,2 километров.





В 2019 году в Нур-Султане прошел первый Форум писателей стран Азии, направленный на укрепление и дальнейшее развитие литературных и культурных связей между странами, расположенными на азиатском континенте. Впервые в крупном международном мероприятии принимали участие представители 44 стран Азии, таких как Китай, Индия, Россия, Иран, Япония, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Южная Корея, страны Юго-Восточной и Центральной Азии и другие.

По итогам форума было принято Обращение делегатов форума к главам государств и правительствам Азии по вопросам развития азиатской литературы с предложениями о поддержке литературных проектов.



