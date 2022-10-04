4 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

118 лет назад (1904-1987) родился КЕНЖЕБАЕВ Бейсенбай - ученый, переводчик, доктор филологических наук, профессор.

Уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил Коммунистический университет трудящихся Востока, Казахский государственный университет.

Трудовая деятельность: работал в редакциях газет «Жас қайрат», «Лениншіл жас» («Жас алаш»), «Кеңес туы», «Оңтүстік Қазақстан», «Социалистік Қазақстан», был редактором, заведующим отделом; главный редактор Казахского объединенного государственного издательства (1941-1944); заведующий кафедрой казахской литературы, профессор Казахского государственного университета (Казахский национальный университет имени аль-Фараби) (1961-1987).

Б. Кенжебаев - исследователь истории казахской литературы и печати, жизни и творчества Абая, С. Торайгырова, Ж. Жабаева, М. Сералина, М. Ауэзова, С. Шарипова. Автор учебников и хрестоматий. Издал сборник казахского сатирического фольклора «Тымпи», «Көңіл ашар», сборник рассказов «Асау жүрек».

Награжден орденом Ленина и медалями.

79 лет назад (1943-2011) родился МЫНБАЕВ Тимур Каримович - дирижер, композитор, музыковед, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Родился в Алматы. Окончил Ленинградскую консерваторию по двум специальностям: хоровое дирижирование (класс профессора Е.П Кудрявцевой.) и композиция (класс профессора И.Я. Пустыльника).

Трудовая деятельность: преподаватель в музыкальном училище при Ленинградской консерватории (1966-1972), а также в самой Ленинградской консерватории (1972-1973); многие годы работал дирижером Государственного симфонического оркестра РК.

Он успешно совмещал дирижерскую, композиторскую и музыковедческую деятельность. Его перу принадлежат опера и балет, симфония и симфонический кюй, соната и квартет, оратория, вокально-хоровые циклы, камерные и джазовые сочинения. В своих произведениях творчески следует традиции композиторских школ прошлого и настоящего. Важным истоком творчества стал казахский национальный фольклор. Через народную песню пришла в его произведения широкая кантиленная мелодия, придавшая музыке особую свежесть и колорит.

Т. Мынбаев дирижировал оперными спектаклями в Большом и Мариинском театрах, оркестрами ГАСО, БСО, МГФ, Петербургской, Екатеринбургской, Саратовской, Самарской, Ярославской филармоний; выезжал на гастроли в города Украины, Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Болгарии, Австрии, Югославии, Швейцарии, Германии, Швеции, Финляндии.

В его творческом активе более двадцати записанных грампластинок и компакт-дисков, выступления на самых престижных музыкальных фестивалях «Московская осень», «Белые ночи», «Весна в Лугано», «Хельсинкское лето», «Варшавская осень», работа с фирмами ВВС (Великобритания), «Дойче граммофон» (Германия), «Арт Электроник» (Россия, США), «Аврора» (Норвегия) и другими.

В последние годы работал художественным руководителем и главным дирижером симфонического и камерного оркестров РАМ им. Гнесиных в Москве.

53 года назад (1969) родился АСАНОВ Амирхан Биркенович - аким города Аркалык.

Родился в Костанайской области. Окончил Костанайский институт бизнеса и управления, бухгалтерский учет и аудит (2000); Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжара, юриспруденция (2012).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза «Наурзумский» Наурзумского района (1988-1989); ревизор-инспектор по штатам, старший экономист Наурзумского районного финансового отдела (1989-1993); главный контролер-ревизор Наурзумского районного отделения управления государственного Комитета финансового контроля Республики Казахстан по Костанайской области (1993-1994); главный бухгалтер МП «Мурагер» в Наурзумском районе (1994-1995); налоговый инспектор, главный специалист отдела налогообложения физических лиц, начальник отдела аудита Налогового комитета по Наурзумскому району (1995-2000); заместитель акима Нарзумского района по экономическим вопросам (2000-2007); заместитель акима Сарыкольского района по финансовым и социальным вопросам (2007-2011); член Ревизионной комиссии по Костанайской области (2011-2013); председатель Ревизионной комиссии по Костанайской области (2013-2018); аким Амангельдинского района Костанайской области (2018-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».

49 лет назад (1973) родился МЕНДЫГАЛИЕВ Темирхан Жалгасович - заместитель акима Западно-Казахстанской области.

Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, инженер; Московский автомобильно-дорожный институт, инженер-механик.

Трудовая деятельность: токарь Уральского завода «Металлист»; ведущий, главный специалист Уральского казенного предприятия «Оралавтожол»; начальник ПДУ № 31 Западно-Казахстанского областного филиала «Казахавтодор»; работал на ответственных должностях в Западно-Казахстанском областном управлении автомобильных дорог Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК; заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК; заместитель председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол»; директор департамента государственного учета РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» (2020-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.

45 лет назад (1977) родился САРБАСОВ Акмади Адилович - первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, политология (1999); Евразийский гуманитарный университет, юрист (2001); Центрально-Казахстанскую академию, менеджмент (2013); тренинг-обучение в международном учебном центре Международной организации труда ITC (ILO), (Турин, Италия) (2011); Высшую школу государственной политики Назарбаев Университета; Школу государственной политики Ли Куан Ю (Сингапур) (2013).

Трудовая деятельность: специалист, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела контроля, анализа за нормативными правовыми актами департамента регистрации и контроля за нормативными правовыми актами центральных и местных государственных органов Министерства юстиции Республики Казахстан (1999-2005); заместитель директора департамента занятости населения и государственного контроля за соблюдением трудового законодательства, директор юридического департамента, департамента труда и социального партнерства, председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2005-2013); председатель Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальный защиты населения Республики Казахстан - главный государственный инспектор труда Республики Казахстан (2013-2014); председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития населения Республики Казахстан - главный государственный инспектор труда Республики Казахстан (2014-2017); главный государственный инспектор труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2017-2019); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

43 года назад (1979) родился ЮСУПОВ Меиржан Бахитович - председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh invest».

Окончил Middle East Technical University, экономика и управление (2001); Лондонскую школу экономики и политических наук, магистратура по управлению экономическим развитием (2007); Гарвардский университет, магистр государственного управления (2015).

Трудовая деятельность: заместитель директора департамента АО «Группа компаний Туркуаз»; сотрудник АО «Демир Казахстан Банк» фонда АО «Самрук-Казына» (2003-2009); заместитель директора департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2009-2010); директор по экономике и финансам департамента корпоративных финансов и казначейства АО «НАК «Казатомпром» (2010-2015); главный директор по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром» (2015-2020); вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2020-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.