4 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1904-1987) родился- ученый, переводчик, доктор филологических наук, профессор.

Уроженец аула Боген Ордабасинского района Южно-Казахстанской области. Окончил Коммунистический университет трудящихся Востока, Казахский государственный университет. Работал в редакциях газет «Жас қайрат», «Лениншіл жас» («Жас алаш»), «Кеңес туы», «Оңтүстік Қазақстан», «Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан»), был редактором, заведующим отделом. В 1941-1944 гг. - главный редактор Казахского объединенного государственного издательства. В 1961-1987 гг. - заведующий кафедрой казахской литературы, профессор Казахского государственного университета (Казахский национальный университет имени аль-Фараби). Кенжебаев - исследователь истории казахской литературы и печати, жизни и творчества Абая, С.Торайгырова, Ж.Жабаева, М.Сералина, М.Ауэзова, С.Шарипова. Автор учебников и хрестоматий. Издал сборник казахского сатирического фольклора «Тымпи», «Көңіл ашар», сборник рассказов «Асау жүрек».

Награжден орденом Ленина и медалями.





назад (1943-2011) родился- дирижер, композитор, музыковед, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Родился в г. Алма-Ата. Окончил Ленинградскую консерваторию по двум специальностям: хоровое дирижирование (класс профессора Е.П Кудрявцевой.) и композиция (класс профессора И.Я. Пустыльника). В 1976 году там же окончил аспирантуру по теории музыки (рук. И.Я. Пустыльник). Преподаватель в музыкальном училище при Ленинградской консерватории (1966-1972), а также в самой Ленинградской консерватории (1972-1973). Многие годы работал дирижером Государственного симфонического оркестра РК. Он успешно совмещал дирижерскую, композиторскую и музыковедческую деятельность. Его перу принадлежат опера и балет, симфония и симфонический кюй, соната и квартет, оратория, вокально-хоровые циклы, камерные и джазовые сочинения. В своих произведениях творчески следует традиции композиторских школ прошлого и настоящего. Важным истоком творчества стал казахский национальный фольклор. Через народную песню пришла в его произведения широкая кантиленная мелодия, придавшая музыке особую свежесть и колорит.

Т. Мынбаев дирижировал оперными спектаклями в Большом и Мариинском театрах, оркестрами ГАСО, БСО, МГФ, Петербургской, Екатеринбургской, Саратовской, Самарской, Ярославской филармоний; выезжал на гастроли в города Украины, Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Болгарии, Австрии, Югославии, Швейцарии, Германии, Швеции, Финляндии и Кореи.

В его творческом активе более двадцати записанных грампластинок и компакт-дисков, выступления на самых престижных музыкальных фестивалях «Московская осень», «Белые ночи», «Весна в Лугано», «Хельсинкское лето», «Варшавская осень», работа с фирмами ВВС (Великобритания), «Дойче граммофон» (Германия), «Арт Электроник» (Россия, США), «Аврора» (Норвегия) и др.

В последние годы работал художественным руководителем и главным дирижером симфонического и камерного оркестров РАМ им. Гнесиных в Москве.





назад (1957) родился- заместитель акима Туркестанской области.

Родился в Актюбинской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1979).

Трудовая деятельность: экономист НИИ экономического планирования и нормативных научных исследований при Госплане КазССР, г. Алматы (08.1979-10.1979); служба в рядах Советской Армии (1979-1981); старший экономист Жамбылский районный финансовый отдел Алматинской области (1981); старший бухгалтер, централизованной бухгалтерии Уркачевского сельского совета Актюбинской области (1981-1982); заместитель заведующего отделением - начальник государственной инспекции Мугалжарского районного финансового отдела Актюбинской области (1982-1985); заведующий отделением Карабутакского районного финансового отдела Актюбинской области (1985-1990); заместитель начальника управления - начальник отдела налогообложения кооперативных и общественных объединений управления налогов Налогового комитета РК по Актюбинской области (1990-1991); заведующий финансовым отделом управления финансов Актюбинской области Министерства финансов РК (1991-1995); начальник инспекции государственной налоговой инспекции государственного налогового комитета РК по городу Актобе (1995-1997); начальник отдела координации работы местных бюджетов бюджетного департамента министерства финансов РК, г. Алматы (1997); начальник отдела, в последующем начальник управления взаимодействия с местным бюджетом бюджетного департамента Министерства финансов РК (1997-2000); начальник управления, заместитель директора департамента финансов Министерства финансов РК по Актюбинской области (2000-2004); заместитель начальника департамента финансов г. Астана (2004-2005); директор департамента экономики и бюджетного планирования акимата г.Астана (2005-2006); директор департамента экономики и бюджетного планирования аппарата акима ЮКО (2006-2007); советник заместителя премьер-Министра Республики Казахстан (2007-2008); управляющий директор АО «НУХ «Казагро» (2008-2011); директор департамента кадрового и административного обеспечения МСХ РК (2011-2016); заместитель председателя правления АО «Казагромаркетинг» (2016-2018); директор департамента кадрового и административного обеспечения Министерства сельского хозяйства РК (2018-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.





назад (1963) родился- руководитель аппарата маслихата г. Алматы.

Родился в г. Кзыл-Орда. Окончил Алматинский зооветеринарный институт, зооинженер (1986); Жетысуский государственный университет, юрист (2006).

Трудовая деятельность: бригадир по подготовке помещений Абайского головного предприятия по яичному птицеводству (Каскеленский район, Алматинская область) (с 1986 года); председатель профсоюзного комитета Абайского головного предприятия по яичному птицеводству (Каскеленский район, Алматинская область) (с 1990 года); аналитик, ведущий эксперт экспертно-аналитической службы Международной агропромышленной биржы г. Алматы (1995-1998); главный специалист отдела сельского хозяйства и экологии аппарата акима Алматинской области (1998-1999); советник первого заместителя акима Алматинской области (с 1999 года); начальник отдела сельского хозяйства аппарата акима г. Алматы (с 2006 года); начальник управления сельского хозяйства г. Алматы (с 2008 года); заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Алматы (с 2009 года); заместитель руководителя управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Алматы (2015-2016).

На занимаемой должности - с ноября 2016 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; нагрудным знаком «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі»; Почетной грамотой министра сельского хозяйства Республики Казахстан.





назад (1969) родился- аким Амангельдинского района Костанайской области.

Родился в Костанайской области. Окончил Костанайский институт бизнеса и управления, бухгалтерский учет и аудит (2000); Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжара, юриспруденция (2012).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза «Наурзумский» Наурзумского района (1988-1989); ревизор-инспектор по штатам, старший экономист Наурзумского районного финансового отдела (1989-1993); главный контролер-ревизор Наурзумского районного отделения управления государственного Комитета финансового контроля Республики Казахстан по Костанайской области (1993-1994); главный бухгалтер МП «Мурагер» Наурзумского района (1994-1995); налоговый инспектор, главный специалист отдела налогообложения физических лиц, начальник отдела аудита Налогового комитета по Наурзумскому району (1995-2000); заместитель акима Нарзумского района по экономическим вопросам (2000-2007); заместитель акима Сарыкольского района по финансовым и социальным вопросам (2007-2011); член Ревизионной комиссии по Костанайской области (2011-2013); председатель ревизионной комиссии по Костанайской области (2013-2018).

На занимаемой должности - с июля 2018 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «20 лет маслихатам Республики Казахстан»; грамотой акима Костанайской области за значительный вклад в социально-экономическое развитие области.





назад (1977) родился- вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, политология (1999); Евразийский гуманитарный университет, юрист (2001); Центрально-Казахстанскую академию, менеджмент (2013); тренинг-обучение в международном учебном центре Международной организации труда ITC (ILO), (г. Турин, Италия) (2011); Высшую школу государственной политики Назарбаев Университета; Школу государственной политики Ли Куан Ю (Сингапур) (2013).

Трудовая деятельность: специалист, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела контроля, анализа за нормативными правовыми актами департамента регистрации и контроля за нормативными правовыми актами центральных и местных государственных органов Министерства юстиции Республики Казахстан (1999-2005); заместитель директора департамента занятости населения и государственного контроля за соблюдением трудового законодательства, директор юридического департамента, департамента труда и социального партнерства, председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2005-2013); председатель Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальный защиты населения Республики Казахстан - главный государственный инспектор труда Республики Казахстан (2013-2014); председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития населения Республики Казахстан - главный государственный инспектор труда Республики Казахстан (2014-2017); Министерства труда и социальной защиты населения РК (2017-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.





назад (1980) родился- заместитель акима Туркестанской области.

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет (2002); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (2006); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК (2011); Университет Дьюк, США (2016).

Трудовая деятельность: главный специалист управления строительства (2003-2005); руководитель юридического и административного отдела (2005-2007); главный эксперт отдела индустриально-инновационного развития, заведующий сектором бизнес-среды и инноваций, заведующий сектором государственного регулирования канцелярии Премьер-Министра РК (2008-2013); советник первого заместителя Премьер-Министра РК, советник Премьер-Министра РК (2013-2017); заместитель акима Костанайской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.