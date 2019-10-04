4 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день улыбки

Своим существованием данный праздник обязан художнику Харви Бэллу, который в середине ХХ века по заданию одной из страховых компаний придумал символ улыбки (смайл), ставший известным по всему миру. Улыбающаяся рожица стала появляться на футболках и бейсболках, на конвертах, открытках, чашках и т.д. Бэлл заметил, что созданный им смайл стал интернациональным символом хорошего настроения и улыбки. Тогда он решил создать Всемирный день улыбки, который следует отмечать в первую пятницу октября. Его девизом стала фраза: «Сделай доброе дело. Помоги хотя бы одному человеку улыбнуться». Этот девиз затем закрепился за праздником окончательно.

Всемирный день животных

Учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

Дата 4 октября выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском (1181/1182 - 4 октября 1226), который считается покровителем животных.

День начала космической эры человечества. Всемирная неделя космоса

День начала космический эры провозглашен Международной федерацией астронавтики в сентябре 1967 года. Неделя с 4 по 10 октября была провозглашена 6 декабря 1999 года Генеральной Ассамблеей ООН Всемирной неделей космоса с тем, чтобы отмечать тот вклад, который вносит космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека.

СОБЫТИЯ

В 1920 году в Оренбурге состоялся Учредительный съезд Советов Казахской АССР, на котором была провозглашена Казахская Автономная Советская Социалистическая Республика (КазАССР) в составе РСФСР. Была восстановлена казахская национальная государственность. Съезд избрал верховные органы власти - председателем ЦИК КазАССР был избран С.М. Мендешев, а председателем СНК КазАССР - В.А. Радус-Зенькович.

Провозглашение Казахской советской национальной государственности имело большое историческое значение. Казахский народ воспринял этот акт как результат многовековой борьбы с колониализмом, первый шаг на пути национального возрождения.

В 1931 году вышел в свет первый номер областной казахской газеты «Орталық Қазақстан». Газета сначала называлась «Қарағанды пролетариаты». В послевоенные годы она была переименована в «Советтiк Қарағанды». Позднее получила название «Орталық Қазақстан». Сотрудниками газеты были писатели Габиден Мустафин и Альжаппар Абишев, публицист Саттар Ерубаев.

В 1957 году в Казахстане с космодрома Байконур на орбиту с помощью межконтинентальной баллистической ракеты был запущен первый искусственный спутник. Он достиг высоты 228 км в перигее (ближайшей к Земле точке) и 946 км в апогее (самой дальней точке от Земли) и развил скорость свыше 28 565 км/ч.

В 1991 году Гурьевский городской Совет народных депутатов принял решение о переименовании областного центра в город Атырау, а 9 октября областной Совет народных депутатов принял решение о переименовании Гурьевской области в Атыраускую.

В 1994 году подписан Протокол об установлении дипломатических отношений с Республикой Ангола.

В 2005 году в Буландынском районе Акмолинской области был открыт мемориальный памятник знаменитому казахскому борцу, певцу, поэту и композитору Балуану Шолаку (Нурмагамбету Баймырзаулы) (1864-1919). Комплекс воздвигнут на месте его захоронения.

Памятник высотой 16 метров отличается уникальностью архитектурного решения. Он сооружен из красного гранита, специально доставленного из Кордайского района Жамбылской области. На стене высечен текст, рассказывающий о жизни и деятельности этой замечательной личности, сочетавшей в себе два начала - богатырскую мощь и поэтический дар.

В 2007 году неправительственными экологическими организациями Казахстана был учрежден корпоративный фонд «Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана», призванный создать механизм финансирования проектов, направленных на сохранение биологического разнообразия Казахстана и устойчивое природопользование посредством предоставления соответствующей грантовой поддержки физическим и юридическим лицам.

В 2008 году был создан Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», являющийся основным субъектом экономики Казахстана и от результативности его функционирования во многом зависит эффективность экономического развития страны. Создавая Фонд, как инструмент развития экономики, государство поставило перед ним в качестве основных целей: содействие в обеспечении устойчивого развития экономики страны; содействие модернизации и диверсификации экономики; привлечение потенциала государственно-частного предпринимательства к обеспечению устойчивости экономического развития, решению актуальных социально-экономических задач.

В 2012 году в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области состоялось открытие памятника поэту, писателю, основоположнику современной казахской литературы, общественному и государственному деятелю Сакену Сейфуллину. Автор памятника - карагандинский скульптор Бейбут Мустафин.

В 2012 году при проведении раскопок в Шымкенте ученые Института археологии им. А.Маргулана обнаружили 2 золотых диска с орнаментом, аналогов которым еще не было на территории Казахстана. Их диаметр примерно 7 см. По внешнему кругу есть крохотные отверстия для крепления. Скорее всего, они использовались для украшения одежды либо каких-то предметов утвари, которые были положены в могилу, что само по себе свидетельствует о захоронении человека состоятельного.

В 2013 году археографическая экспедиция в Иран обнаружила в библиотеке Меджлиса (Парламента) в Тегеране дворцовый сборник дипломатических документов «Маджму'а ва джунг», в котором хранится переписка сефевидских правителей с казахскими ханами.

При изучении дворцовых документов выяснился любопытный факт. Оказалось, что казахских послов иранские шахи, как правило, не задерживали. Это является свидетельством того, что сефевидский Иран дорожил дипломатическими отношениями с казахскими ханами и считался с ними. Посланники казахских ханов знали несколько наиболее распространенных в те времена языков и владели искусством дипломатического общения.

В 2016 году в Астане торжественно открыли новое здание полномочного представительства Республики Татарстан в Республике Казахстан. Церемонию посетили аким Астаны Асет Исекешев и президент Татарстана Рустам Минниханов, выразивший слова благодарности руководству Казахстана за поддержку татар, проживающих в стране, а также за возможность проведения в 2017 году Дней Татарстана в Астане.

В 2017 году Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов был награжден медалью Министерства иностранных дел Турецкой Республики «За высокие заслуги» за вклад в сохранение тюркских языков, культуры и искусства.

В 2018 году в Национальном музее РК открылась выставка известного корейского гравера по дереву Ли Чольсу «Улыбающийся мир». Главной особенностью в его работах являются впечатляющие изображения, выполненные простыми линиями, а также красивые тексты, написанные к ним.

Выставка художника Ли Чольсу уже проводилась в таких городах как Швейцарский Базель, Сахалин, Сиэтл, и в этом году она пришла в Казахстан, став частью европейского турне, охватившего такие страны, как Венгрия, Испания, Германия, Франция и Бельгия. На выставке представлены 60 его работ, которые были созданы в 1990-2017 годах.

В 2018 году сводная группа иностранных и казахстанских военных разведчиков покорила пик Нурсултан и водрузила на его вершине флаг Организации Договора о коллективной безопасности.

Альпинисты Армении, Казахстана, России и Таджикистана встретились во время тактико-специального учения ОДКБ «Поиск-2018». Это профессионалы высшей пробы, многие из которых являются призерами международных армейских игр.

В 2018 году кокшетауский велогонщик, 18-летний Андрей Чугай, стал чемпионом Кубка Азии по велотреку среди мужчин, прошедшего в Индии.

Андрей Чугай в составе национальной сборной по методу «Кейрин» выиграл второе место, а по «Спринту» стал чемпионам континента. Наш соотечественник является воспитанником областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №7.