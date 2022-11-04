4 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

107 лет назад (1915-2013) родилась ДУЛАТОВА Гульнар Мыржакыповна - журналист, собиратель литературного наследия.

Уроженка Оренбурга. Окончила Алматинский государственный медицинский институт (ныне - Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова). Работала врачом-дерматологом с 1939 по 1987 год.

Г. Дулатова была инициатором политической и гражданской реабилитации выдающихся представителей казахской интеллигенции начала ХХ века. Она впервые направила в Комитет по политической реабилитации жертв сталинских репрессий при ЦК КПСС материалы, касающиеся таких деятелей, как Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Миржакип Дулатов, Жусупбек Аймауытов и другие. После их политической реабилитации Гульнар Дулатова безвозмездно передала в дар музеям Казахстана (в Республиканский Центральный музей, Музей им. А. Байтурсынова и М. Дулатова в Торгае, в музеи Костаная, Семипалатинска, Астаны и др.) много экспонатов: раритеты - подлинные дореволюционные книги, личные вещи, множество фотографий, писем и других документов, имеющих огромное историческое значение.

Опубликовала в периодической печати множество статей, очерков, эссе. В 1993 году за лучший очерк года Г. Дулатовой была присуждена 1-я премия газеты «Қазақ әдебиеті». В 1995 г. вышла в свет книга воспоминаний «Свет истины» («Шындық шырағы»); в 1999 г. - продолжение предыдущего издания «Свет истины» в двух томах.

Г. Дулатова оказывала большую помощь в литературных, историко-этнографических изысканиях ученых Казахстана и ряда зарубежных стран. Так, она содействовала и принимала участие в работе таких исследователей, как литературоведы и историки Томохико Уяма (Япония), Исанбике Валиди Тоган (Турция), Хасан Оралтай (Германия), Марат Абсеметов, Сабира Иманбаева. Являлась составителем произведений отца «Оян, қазақ!» (Алматы, 1989), 2-томного собрания сочинений (Алматы, 1996, 1997), 5-томного собрания сочинений (Алматы, 2004).

61 год назад (1961) родился ОНЕРБАЕВ Нурлан Алтаевич - певец, заслуженный артист Республики Казахстан, государственный и общественный деятель.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Театральную студию при Казахском академическом театре им. М. Ауэзова, актер драмы (1980); Алматинский государственный университет имени Абая, юрист (2000).

Трудовая деятельность: с 1980 года - актер вспомогательного состава, ассистент режиссера, помощник главного режиссера, актер Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова; с 1990 года - директор Казахского радио; с 1996 года - солист-вокалист эстрадно-симфонического оркестра РК «ТРК»; с 1998 года - переводчик, заместитель руководителя группы дубляжа Агентства «Хабар»; с 1999 года - ведущий солист, художественный руководитель творческой группы Президентского оркестра РК; с 2001 года - художественный руководитель, директор Казахского радио - заместитель председателя правления АО «Республиканская корпорация «Телевидение и радио Казахстана»; с 2007 года - директор департамента культуры Алматы; с 2008 года - депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва; член Комитета по социально-культурному развитию; с 2011 года занимается творческой деятельностью, работает над расширением репертуара.

Награжден медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 15 жыл» (2010). Лауреат государственной молодежной премии «Дарын» (1995). Мәдениет қайраткері (2008).

58 лет назад (1964) родилась НУКЕТАЕВА Динар Жусупалиевна - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Родилась в Талдыкорганской области. Окончила Казахский государственный университет, учитель химии (1985); Институт имени У.А. Джолдасбекова, юрист.

Трудовая деятельность: воспитатель детсада совхоза имени Тюмебаева Алматинской области (1986-1988); учитель химии, воспитатель группы продленного дня Ащибулакской, Узынагашской средних школ (1988-1991); инспектор, референт Жамбылского районного СНД, Жамбылской районной администрации (1992-1994); ведущий специалист, секретарь Жамбылского районного маслихата (1994-2004); депутат Мажилиса Парламента РК от избирательного округа № 17 Алматинской области, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК, член депутатской группы Парламента РК «Ауыл» (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по социально-культурному развитию, председатель комитета по социально-культурному развитию (2008-2011); исполняющая обязанности ректора; и. о. ректора РГП «Казахский государственный женский педагогический университет» (08.2011-09.2011); ректор Казахского женского педагогического университета (2011-2017); депутат маслихата города Алматы VI созыва, председатель постоянной комиссии по вопросам местного государственного управления и законности (с 2016 года).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награждена орденами «Парасат», «Құрмет» (2007); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясының «Белсенді қызметі үшін» омырау белгісі (2011), «Қазақстан қаржы полициясына 20 жыл» (2014), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015); нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2009), «Қазақстан Республикасы ІІМ Ішкі әскерлеріне 20 жыл».



