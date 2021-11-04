4 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1915-2013) родилась- журналист, собиратель литературного наследия.

Уроженка г. Оренбурга. Окончила Алматинский государственный медицинский институт (ныне - Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова). Работала врачом-дерматологом с 1939 по 1987 год.

Г. Дулатова была инициатором политической и гражданской реабилитации выдающихся представителей казахской интеллигенции начала ХХ века. Она впервые направила в Комитет по политической реабилитации жертв сталинских репрессий при ЦК КПСС материалы, касающиеся таких деятелей, как Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Миржакип Дулатов, Жусупбек Аймауытов и др. После их политической реабилитации Гульнар Дулатова безвозмездно передала в дар музеям Казахстана (в Республиканский Центральный музей, Музей им. А. Байтурсынова и М. Дулатова в Тургае, в музеи Костаная, Семипалатинска, Астаны и др.) много экспонатов: раритеты - подлинные дореволюционные книги, личные вещи, множество фотографий, писем и других документов, имеющих огромное историческое значение.

Опубликовала в периодической печати множество статей, очерков, эссе. В 1993 году за лучший очерк года Г. Дулатовой была присуждена 1-я премия газеты «Қазақ әдебиеті». В 1995 г. вышла в свет книга воспоминаний «Свет истины» («Шындық шырағы»); в 1999 г. - продолжение предыдущего издания «Свет истины» в двух томах.

Г. Дулатова оказывала большую помощь в литературных, историко-этнографических изысканиях ученых Казахстана и ряда зарубежных стран. Так, она содействовала и принимала участие в работе таких исследователей, как литературоведы и историки Томохико Уяма (Япония), Исанбике Валиди Тоган (Турция), Хасан Оралтай (Германия), Марат Абсеметов, Сабира Иманбаева и др. Являлась составителем произведений отца «Оян, қазақ!» (Алматы, 1989), 2-томного собрания сочинений (Алматы, 1996, 1997), 5-томного собрания сочинений (Алматы, 2004).

назад (1961) родился- певец, заслуженный артист Республики Казахстан, государственный и общественный деятель.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Театральную студию при Казахском академическом театре им. М. Ауэзова, актер драмы (1980); Алматинский государственный университет имени Абая, юрист (2000).

Трудовая деятельность: с 1980 года - актер вспомогательного состава, ассистент режиссера, помощник главного режиссера, актер Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова; с 1990 года - директор Казахского радио; с 1996 года - солист-вокалист эстрадно-симфонического оркестра РК «ТРК»; с 1998 года - переводчик, заместитель руководителя группы дубляжа Агентства «Хабар»; с 1999 года - ведущий солист, художественный руководитель творческой группы Президентского оркестра РК; с 2001 года - художественный руководитель, директор Казахского радио - заместитель председателя правления АО «Республиканская корпорация «Телевидение и радио Казахстана»; с 2007 года - директор департамента культуры города Алматы; с 2008 года - депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва; член Комитета по социально-культурному развитию; с 2011 года занимается творческой деятельностью, работает над расширением репертуара.

Награжден медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 15 жыл» (2010). Лауреат государственной молодежной премии «Дарын» (1995). Мәдениет қайраткері (2008).

назад (1962) родился- председатель правления Фонда гарантирования страховых выплат.

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, экономист (1984); аспирантуру ЛФЭИ (1987).

Трудовая деятельность: преподаватель Алматинского института народного хозяйства (1988-1989); руководитель группы КЦАБ «Центрбанк» (1989-1990); заместитель председателя правления «Инвестбанка» (1990-1991); исполняющий обязанности исполнительного президента, заместитель исполнительного президента международного совместного банка «Альбарака Казахстан» (1991-1994); председатель совета, председатель правления «Верненского банка» (1994); вице-президент Ассоциации банков Республики Казахстан (1994-1995); консультант, заместитель генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора Казахстанской межбанковской валютно-фондовой биржи (Казахстанской фондовой биржи) (1995-1997); президент Алматинской биржи финансовых инструментов (AFINEX) (09.1997-11.1997); исполнительный директор - член Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (1997-1999); председатель Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (1999-2001); председатель ликвидационной комиссии НКЦБ и РГП «ХОЗУ НКЦБ», консультант корпорации «Прагма», консультант ЗАО «Citibank Kazakhstan», директор по финансовым рынкам Ассоциации финансистов Казахстана (2001-2002); президент АО «Казахстанская фондовая биржа» (2002-2009, 2013-2014); советник председателя Национального банка Республики Казахстан (2014); председатель Совета директоров, независимый директор АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (с 2014 года); председатель Совета директоров, независимый директор АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (2009, 2014-2017); заместитель председателя Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) (с 2016 года).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.

57 лет назад (1964) родилась- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Родилась в Талдыкорганской (ныне - Алматинской) области. Окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, учитель химии (1985); Институт имени У.А. Джолдасбекова, юрист.

Трудовая деятельность: воспитатель детсада совхоза имени Тюмебаева Алматинской области (1986-1988); учитель химии, воспитатель группы продленного дня Ащибулакской, Узынагачской средних школ (1988-1991); инспектор, референт Жамбылского районного СНД, Жамбылской районной администрации (1992-1994); ведущий специалист, секретарь Жамбылского районного маслихата (1994-2004); депутат Мажилиса Парламента РК от избирательного округа № 17 Алматинской области, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК, член депутатской группы Парламента РК «Ауыл» (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по социально-культурному развитию, председатель комитета по социально-культурному развитию (2008-2011); исполняющая обязанности ректора; и. о. ректора РГП «Казахский государственный женский педагогический университет» (08.2011-09.2011); ректор Казахского женского педагогического университета (2011-2017); депутат маслихата города Алматы VI созыва, председатель постоянной комиссии по вопросам местного государственного управления и законности (с 2016 года).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награждена орденами «Парасат», «Құрмет» (2007); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясының «Белсенді қызметі үшін» омырау белгісі (2011), «Қазақстан қаржы полициясына 20 жыл» (2014), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015); нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2009), «Қазақстан Республикасы ІІМ Ішкі әскерлеріне 20 жыл».