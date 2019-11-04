4 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1915) родилась- журналист, собиратель литературного наследия.

Уроженка города Оренбург. Окончила Алматинский государственный медицинский институт (ныне Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова).

1939-1987 годы - работала врачом-дерматологом. Она впервые опубликовало сведения о таких видных деятелях движения «Алаш», как Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Жусупбек Аймауытов и т.д. Она передала личные вещи, книги, фотографии, письмо и документы участников политической репрессии в Центральный музей Алматы, музей Торгая, Семея и Астаны. С 1988 года произведения Дулатовой стали печататься.

Автор книги «Свет истины» (1995 г.), в 1999 году вышел в свет второй том. К тому же она один из составителей произведении отца «Оян, қазақ!» (Алматы, 1989), 2-томного собрания сочинений (Алматы, 1996, 1997), 5-томного собрания сочинений (Алматы, 2004).





назад (1961) родился- певец, заслуженный артист Республики Казахстан, государственный и общественный деятель.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Театральную студию при Казахском академическом театре им. М. Ауэзова (1980), актер драмы; Алматинский государственный университет имени Абая (2000), юрист.

Трудовая деятельность: с 1980 года - актер вспомогательного состава, ассистент режиссера, помощник главного режиссера, актер Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова; с 1990 года - директор Казахского радио; с 1996 года - солист-вокалист эстрадно-симфонического оркестра РК «ТРК»; с 1998 года - переводчик, заместитель руководителя группы дубляжа Агентства «Хабар»; с 1999 года - ведущий солист, художественный руководитель творческой группы Президентского оркестра РК; с 2001 года - художественный руководитель, директор Казахского радио - заместитель председателя правления АО «Республиканская корпорация «Телевидение и радио Казахстана»; с 2007 года - директор департамента культуры города Алматы; с 2008 года - депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва; член Комитета по социально-культурному развитию; с 2011 года занимается творческой деятельностью, работает над расширением репертуара.

Награжден медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 15 жыл» (2010). Лауреат государственной молодежной премии «Дарын» (1995). Мәдениет қайраткері (2008).





назад (1964) родилась- депутат Сената Парламента, член Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Родилась в Талдыкорганской (ныне Алматинской) области. Окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, учитель химии (1985); Институт имени У.А. Джолдасбекова, юрист.

Трудовая деятельность: воспитатель детсада совхоза имени Тюмебаева Алматинской области (1986-1988); учитель химии, воспитатель группы продленного дня Ащибулакской, Узынагачской средних школ (1988-1991); инспектор, референт Жамбылского районного СНД, Жамбылской районной администрации (1992-1994); ведущий специалист, секретарь Жамбылского районного маслихата (1994-2004); депутат Мажилиса Парламента РК от избирательного округа № 17 Алматинской области, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК, член депутатской группы Парламента РК «Ауыл» (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по социально-культурному развитию, председатель комитета по социально-культурному развитию (2008-2011); исполняющая обязанности ректора; и. о. ректора РГП «Казахский государственный женский педагогический университет» (08.2011-09.2011); ректор Казахского женского педагогического университета (2011-2017); депутат маслихата города Алматы VI созыва, председатель постоянной комиссии по вопросам местного государственного управления и законности (с 2016 года).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2007); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).