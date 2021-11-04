4 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1952 году начала издаваться газета «Қазақстан мұғалімі», освещающая достижения педагогической науки, проблемы и мероприятия, связанные с реформами в казахстанских школах.

В 1977 году в Алма-Ате был организован Казахский научно-исследовательский институт кардиологии, преобразованный в 2001 году в Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, с 2010 года - в РГП «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения РК.

В 1995 году состоялось открытие 582-километрового электрифицированного участка трансазиатской железной дороги от станции Шу до станции Арыс, с запуском которого завершилась электрификация всей трансказахстанской железной дороги, соединяющей северные и южные регионы республики.

В 2000 году на участке Сарыадар в селе Рождественка (ныне - село имени Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области) состоялось открытие памятника прославленному казахскому герою Кабанбаю. В исторических источниках Кабанбай упоминается как храбрый воин. В конце XVIII века отряды под его руководством нанесли поражение джунгарам и спасли казахский народ от истребления. На месте захоронения батыра установлен 25-метровый мавзолей, напоминающий форму воинского шлема. Строгие формы ребристых стен подчеркивают устремленность ввысь всего мавзолея из красного кирпича. Общая площадь постройки 41,3 квадратных метра.

В 2000 году Казахстан стал членом Комиссии по наркотическим средствам (КНС). КНС образована резолюцией Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН в 1946 году, является центральным органом в системе ООН. Она определяет политику международного сообщества в области международного контроля над наркотиками. КНС вправе давать не только предложения руководству ООН, но и рекомендации отдельным странам по всем вопросам антинаркотической деятельности, включая правовую.

В 2012 году в Бразилии на Лестнице Селарона среди множества выложенных плиток из разных стран появилась надпись Kazakhstan. Свою лепту в пиар-кампанию нашей молодой республики внесла казахстанка Вероника Иванова.

В 2012 году был снят 7-серийный документальный видеофильм «Музыкант», посвященный памяти основоположника скрипичной школы Казахстана Айткеша Толганбаева, творческое наследие которого внесено в золотой фонд казахстанского музыкального искусства.

В 2015 году в Алматы состоялось официальное открытие почетного консульства Словацкой Республики.

Почетным консулом Словацкой Республики в Алматы стал бизнесмен, владелец инвестиционной группы, гражданин Казахстана Марат Сабалаков. Своей главной целью на данном посту он назвал укрепление отношений между двумя странами в областях экономики, торговли, культуры, в научной и образовательной сферах.

В 2016 году были выпущены в обращение памятные серебряные монеты «Күлтегін» из серии монет «Сокровища степи» номиналом 500 тенге.

Культегин (Кюль-тегин) (685-731) - выдающийся военачальник тюркского народа, объединивший множество кочевых этносов. В его честь был создан обширный погребальный комплекс, важную часть которого составил ряд балбалов.

В 2016 году первый исторический полнометражный анимационный фильм «Қазақ елі» был отобран в официальную конкурсную программу фестиваля Азиатского кино (Asian Film Festival), который прошел в испанской Барселоне. Анимационная лента «Қазақ елі» повествует о детстве и периоде взросления будущих ханов - Жанибека и Керея, которые 550 лет назад создали Казахское ханство.

В 2017 году в рамках мероприятия министерского уровня по защите гуманитарного и медицинского персонала, состоявшегося на полях Совета безопасности ООН, Казахстан подписал политическую декларацию, которая содержит ряд предложений по активизации защиты в зонах конфликтов медицинского и гуманитарного персонала, медицинской инфраструктуры, а также призывает к обмену передовым опытом, расследованию и документированию нападений на указанных лиц.

В 2019 году Конституционный Совет Республики Казахстан был избран председателем Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов на предстоящие два года. Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан Кайрат Мами принимал участие во встрече органов конституционного контроля азиатских стран и других мероприятиях, которые проходили в Индонезии.

В 2020 году в преддверии 750-летия Золотой Орды вышел документальный фильм «Ұлытау. Ұлық ұлыс», главная цель которого - популяризация и почитание сакральных мест в Улытау, унаследованных нашим народом, привлечение к этим местам туристов. Документальный фильм состоит из двух частей.

В 2020 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение монеты «JETI QAZYNA» из серии «Сокровища степи».

В данном монетном проекте представлены коллекционные монеты:

- из золота номиналом 500 тенге;

- из серебра номиналом 500 тенге;

- из серебра номиналом 5000 тенге;

- из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нибрасс/нейзильбер качеством «brilliant uncirculated» номиналом 100 тенге, состоящих в одном блистерном наборе.

В 2020 году в Алматы, в парке «Гулдер» Жетысуского района, открылась первая в стране аллея волонтёров. Все участники высадили саженцы ели и установили таблички с названием своей организации.