4 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1907 году Оренбурге вышел в свет первый номер газеты «Орал» на татарском языке.

В период с 4 января по 27 апреля вышел всего 31 номер. На ее страницах было опубликовано «Открытое письмо» Российскому правительству, в котором поднималась проблема переселения казахских рабочих с исконных земель, выдвигалось требование о справедливом решении земельного вопроса второй Государственной Думой.

В 1952 году начала издаваться газета «Қазақстан мұғалімі». Выходит 2 раза в месяц. Освещает достижения педагогической науки, проблемы и мероприятия, связанные с реформами в казахстанских школах.

В 1977 году в Алма-Ате был организован Казахский научно-исследовательский институт кардиологии, преобразованный в 2001 году в Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, с 2010 года - в РГП «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения РК.

В 1995 году состоялось открытие 582-километрового электрифицированного участка трансазиатской железной дороги от станции Шу до станции Арыс, с запуском которого завершилась электрификация всей трансказахстанской железной дороги, соединяющей северные и южные регионы республики.

В 2000 году на участке Сарыадар в селе Рождественка (ныне село имени Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области) состоялось открытие памятника прославленному казахскому герою Кабанбаю. В исторических источниках Кабанбай упоминается как храбрый воин. В конце XVIII века отряды под его руководством нанесли поражение джунгарам и спасли казахский народ от истребления. На месте захоронения батыра установлен 25-метровый мавзолей, напоминающий форму воинского шлема. Строгие формы ребристых стен подчеркивают устремленность ввысь всего мавзолея из красного кирпича. Общая площадь постройки 41,3 квадратных метра.

В 2000 году Казахстан стал членом Комиссии по наркотическим средствам (КНС). КНС образована резолюцией Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН в 1946 году, является центральным органом в системе ООН. Она определяет политику международного сообщества в области международного контроля над наркотиками. КНС вправе давать не только предложения руководству ООН, но и рекомендации отдельным странам по всем вопросам антинаркотической деятельности, включая правовую.

В 2012 году в Бразилии на Лестнице Селарона среди множества выложенных плиток из разных стран появилась надпись Kazakhstan. Свою лепту в пиар-кампанию нашей молодой республики внесла казахстанка Вероника Иванова.

В 2014 году открылся новый сайт библиотеки Первого Президента Республики Казахстан www.presidentlibrary.kz , состоящий из двух частей - личной электронной библиотеки Главы государства и электронной базы данных. Посредством электронной базы данных можно получить доступ к 13 миллионам 132 тысячам источников. В «Облачном фонде-архиве 20+» размещены систематизированные материалы, фото- и видеодокументы, связанные с деятельностью Президента РК.

В 2016 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные серебряные монеты «proof» качества «Күлтегін» из серии монет «Сокровища степи» номиналом 500 тенге.

В 2016 году первый исторический полнометражный анимационный фильм «Қазақ елі» отобран в официальную конкурсную программу фестиваля Азиатского кино (Asian Film Festival), который прошел в испанской Барселоне. Анимационная лента «Қазақ елі», снятая киностудией «САҚ-Дала» по заказу Министерства культуры и спорта РК, повествует о детстве и периоде взросления будущих ханов - Жанибека и Керея, которые 550 лет назад создали Казахское ханство.

В 2017 году в рамках мероприятия министерского уровня по защите гуманитарного и медицинского персонала, состоявшегося на полях Совета безопасности ООН, Казахстан подписал политическую декларацию, которая содержит ряд предложений по активизации защиты в зонах конфликтов медицинского и гуманитарного персонала, медицинской инфраструктуры, а также призывает к обмену передовым опытом, расследованию и документированию нападений на указанных лиц.