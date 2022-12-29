4 млн тенге штрафов заплатят жамбылцы за незаконную реализацию пиротехники

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника» проводится на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, штрафов почти на 4 миллиона тенге выписали полицейские за незаконную реализацию пиротехники.

«Рейды по выявлению незаконной торговли пиротехникой проводят сотрудники полиции Жамбылской области, - пояснили в ведомстве. - Главная цель рейдов состоит в выявлении и пресечении фактов незаконной реализации и использования гражданских пиротехнических изделий в предпраздничные и новогодние дни».

Полицейскими проведено 137 профилактических мероприятий по выявлению незаконной реализации пиротехники, выявлено 48 таких фактов. В отношении продавцов составлены административные протоколы и наложены штрафы по 76 575 тенге. Изъято 194 пиротехнических изделия, не имеющих сертификатов соответствия.

Как сообщалось, с 25 декабря 2022 по 4 января 2023 года на территории региона проходит мониторинг мест торговли и выявление реализации несертифицированной пиротехнической продукции.

Департамент полиции Жамбылской области предупреждает о том, что продавать пиротехнику можно только при наличии лицензии. В противном случае, составляется административный протокол по статье 196 КоАП РК «Незаконная торговля товарами или иными предметами» и материал направляется в административный суд для рассмотрения.

Для предотвращения травматизма среди граждан департамент полиции Жамбылской области убедительно просит жителей приобретать пиротехническую продукцию только в специально отведенных для ее реализации местах.

«Если вы стали свидетелем данного правонарушения, просим сообщить в полицию по каналу связи «102» или в Дежурную часть отдела полиции вашего района», - уточнили в ведомстве.

Фото: департамент полиции Жамбылской области



