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    4 млн тенге штрафов заплатят жамбылцы за незаконную реализацию пиротехники

    29 Декабря 2022, 15:17

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника» проводится на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, штрафов почти на 4 миллиона тенге выписали полицейские за незаконную реализацию пиротехники.

    «Рейды по выявлению незаконной торговли пиротехникой проводят сотрудники полиции Жамбылской области, - пояснили в ведомстве. - Главная цель рейдов состоит в выявлении и пресечении фактов незаконной реализации и использования гражданских пиротехнических изделий в предпраздничные и новогодние дни».

    Полицейскими проведено 137 профилактических мероприятий по выявлению незаконной реализации пиротехники, выявлено 48 таких фактов. В отношении продавцов составлены административные протоколы и наложены штрафы по 76 575 тенге. Изъято 194 пиротехнических изделия, не имеющих сертификатов соответствия.

    Как сообщалось, с 25 декабря 2022 по 4 января 2023 года на территории региона проходит мониторинг мест торговли и выявление реализации несертифицированной пиротехнической продукции.

    Департамент полиции Жамбылской области предупреждает о том, что продавать пиротехнику можно только при наличии лицензии. В противном случае, составляется административный протокол по статье 196 КоАП РК «Незаконная торговля товарами или иными предметами» и материал направляется в административный суд для рассмотрения.

    Для предотвращения травматизма среди граждан департамент полиции Жамбылской области убедительно просит жителей приобретать пиротехническую продукцию только в специально отведенных для ее реализации местах.

    «Если вы стали свидетелем данного правонарушения, просим сообщить в полицию по каналу связи «102» или в Дежурную часть отдела полиции вашего района», - уточнили в ведомстве.

    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью
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