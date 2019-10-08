-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:58
-
-
-
-
-
4-месячный ребенок проглотил гвоздь в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте врачи спасли 4-месячного ребенка, который проглотил гвоздь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление здравоохранения.
«Родители ребенка обратились к врачам шымкентской городской клинической больницы по поводу того, что у малыша болели суставы. Специалисты-ортопеды при рентгене случайно обнаружили в желудочно-кишечном тракте малыша железо, ему была оперативно проведена операция, ведь нависла реальная угроза: гвоздь мог проколоть органы ЖКТ. Во время операции хирурги при помощи лапароскопического способа, вооружившись электронно-оптическим рентгеновским аппаратом, смогли точно обнаружить инородное вещество и извлечь его из желудка. После проведенной операции, состояние ребенка улучшилось, он провел в больнице около недели и был выписан домой», - сообщили в управлении здравоохранения.
По информации ведомства, операцию провели квалифицированные врачи из городской детской больницы Султангали Сарыбай, Жаксылык Амантаев, Асанбай Курманалиев.
По словам родителей малыша, ребенок играл с гвоздями и случайно проглотил один из них. Родители этого не заметили и только при медицинском обследовании было выявлено инородное тело в желудке малыша. Сейчас здоровью 4-месячного ребенка ничего не угрожает.
- Треть врачей не хватает в поликлинике Петропавловска
- Вопрос аварийного состояния столичной ЖД больницы поднял Президент
- Выпавшую с 6-го этажа двухлетнюю девочку спасли в Атырау
- Аида Балаева - о столичном здравоохранении: Люди жалуются на бесконечные очереди
- 729 млн тенге перечислила Карагандинская область в Фонд медстрахования в сентябре
- Мужчина погиб в ДТП под Павлодаром
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана