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    4 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    4 Мая 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    88 лет назад (1934-1986) родился АУБАКИРОВ Оспанхан - казахский писатель, сатирик, переводчик.

    Родился в Алматинской области. Окончил Алматинскую государственную консерваторию (1954).

    Трудовая деятельность: работал в Казахской филармонии и журнале «Ара - Шмель» (1958-1976). Выпустил сборники сатирических рассказов и стихов «Жасыратын не бар?» (1963), «Сыйлық», «Ұзын сөздің қысқасы» (1967), «Өзіміз білеміз» (1984).

    О. Аубакиров - автор комедий «Чемпион Кожанасыр», «Бетон адам», «Милау сиыр». Перевел на казахский язык произведение А. Несина «Письма с того света» (1965), Б. Нушича «Автобиография» (1968) и другие.

    85 лет назад (1937-2016) родился ЗЕНЧЕНКО Геннадий Иванович - казахстанский организатор сельскохозяйственного производства, Герой труда Казахстана.

    Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Петропавловский техникум механизации сельского хозяйства; Петропавловский педагогический институт (1973).

    Трудовая деятельность: электрослесарь, заведующий нефтебазой совхоза «Ленинский» (с 1962 года); механик, заведующий МТМ (с 1965 года); главный инженер-механик совхоза «Ленинский», управляющий Советским районным объединением «Казсельхозтехника (с 1968 года); заместитель председателя исполкома Советского районного совета депутатов трудящихся (с 1973 года); директор совхоза «Новоникольский» (с 1976 года). Совхоз был дважды реорганизован: в 1992 году в с/х ассоциацию арендаторов «Новоникольское», в 1997 году в коммандитное товарищество «Зенченко и компания», в котором Г. Зенченко занимал пост генерального директора.

    Награжден орденами «Отан» (1999, 2008), «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени; юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Тынга 50 жыл»; золотой медалью «За трудовую доблесть» I степени; нагрудными знаками «Республикаға сіңірген еңбегi үшiн», «Золотой барс».

    52 года назад (1970) родилась СЕРКЕБАЕВА Жамиля - скрипачка, заслуженный деятель Казахстана, лауреат международного фестиваля в Монте-Карло с дипломом «Первая скрипка», член джазовой ассоциации в Нью-Йорке.

    Родилась в г. Алма-Ате. Окончила Республиканский колледж им. К. Байсеитовой, Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы.

    Имеет обширный скрипичный репертуар из произведений мировой и отечественной музыкальной классики, современных композиторов, вмещающий в себя музыкальную скрипичную эпоху Возрождения, нового и новейшего времени: Корелли, Скарлатти, Вивальди, Гендель, Бах, Гайдн, Моцарт, Паганини, Брамс, Сен-Санс, Сибелиус, Дебюсси, Равель, Венявский, Чайковский, Гершвин, Тулебаев, Сагатов, Кажгалиев, казахская этническая музыка, стиль кантри, рок-музыка, поп-музыка, джаз, техно и другие направления.

    Обширна её гастрольная география - США, Франция, Испания, Бельгия, Венгрия, Румыния, Монако, Сингапур, страны СНГ. С нею охотно музицируют известные дирижеры, музыканты-инструменталисты различных стран - американский дирижер Юн, российский дирижер Фуат Мансуров, английский флейтист Уиссем Боустени, бельгийский пианист Крестиан Хутхулюк, казахская пианистка Жания Аубакирова, певица Роза Рымбаева и другие.

    Жамиля Серкебаева принимала участие в международных фестивалях в Бельгии, «Голос Азии», «Музыкальная Сары-Арка», «Алматы моя первая любовь» в Казахстане, пленумах и съездах Союза композиторов Республики Казахстан, днях Казахстана в России, музыкальных передачах многих каналов ТВ, неоднократно являясь участницей культурной программы в Москве и Евразийского медиафорума 2004, 2005, 2006 годов в г. Алматы. На 28-м международном фестивале в Монте-Карло в 2004 году ей был вручен специальный приз и диплом лучшей скрипачки.

    46 лет назад (1976) родилась МОЛДАБЕКОВА Алия Мейрбековна - заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.

    Родилась в г. Алматы. Окончила Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1999).

    Трудовая деятельность: ассистент кафедры математического обеспечения ЭВМ и математической кибернетики Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби (1999); ведущий аналитик управления анализа портфелей и финансовых рынков, главный аналитик управления анализа портфелей и финансовых рынков департамента монетарных операций Национального банка Республики Казахстан (2001-2003); главный аналитик управления анализа и рисков, главный дилер управления дилинговых операций, начальник управления анализа и рисков департамента монетарных операций Национального банка Республики Казахстан (2003-2012); заместитель директора департамента монетарных операций (департамента монетарных операций и управления активами) Национального банка Республики Казахстан (2012-2015); директор департамента монетарных операций и управления активами Национального банка Республики Казахстан (2015-2016); директор департамента монетарных операций Национального банка Республики Казахстан (2016-2019).

    На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

    Награждена юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Теңгеге 20 жыл», «Ерең еңбегі үшін», «Астана 20 жыл»; нагрудным знаком «Заслуженный работник НБ РК». Удостоена Благодарности председателя Национального банка Республики Казахстан.

    45 лет назад (1977) родилась МАМАШЕВА Индира Бейсембековна - заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Родилась в г. Алматы. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби; Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева.

    Трудовая деятельность: менеджер казахстанско-японского предприятия «Интерлюкс» (1998-1998); менеджер РГП «Казинвест» Агентства РК по инвестициям, старший менеджер ТОО «КазИнвестКонсалт» (1998-2002); главный эксперт, главный консультант информационно-аналитического отдела аппарата Мажилиса Парламента РК (2003-2009); заведующая информационно-аналитическим отделом аппарата Мажилиса Парламента РК, заместитель директора департамента анализа и стратегического планирования Министерства культуры и информации Республики Казахстан, вице-президент Центра международных программ Министерства образования и науки РК (2009-2016); заместитель директора Центра политического анализа и стратегических исследований (2017); руководитель аппарата фракции партии «Нұр Отан» Мажилиса Парламента РК (2017-2019); заместитель председателя правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога (2019-2022).

    На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

    Награждена медалями «Ерен енбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; Почетной грамотой «МПА ЕврАзЭС». Отмечена Благодарностями Президента Республики Казахстан, председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

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