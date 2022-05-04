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    4 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

    4 Мая 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день пожарных

    Установлен в 1999 году в память о трагической гибели пятерых пожарных в лесном пожаре в Австралии. Дата выбрана в честь святого Флориана Лорхского, покровителя пожарных, память которого католическая церковь отмечает 4 мая.

    День борьбы с травлей или День розовой рубашки

    Каждый год масса людей по всему миру надевает розовые рубашки или футболки для того, чтобы продемонстрировать поддержку Дня борьбы с травлей. Эта кампания была запущена в 2012 году, и с этого момента ее успели поддержать 25 стран.

    Согласно статистике, травле в школе на том или ином этапе учебы подвергается каждый четвертый подросток. Травля со стороны сверстников входит в число наиболее распространенных причин суицида среди детей и подростков.

    СОБЫТИЯ

    В 1939 году по инициативе семи композиторов - Евгения Брусиловского, Ахмета Жубанова, Мукана Тулебаева, Василия Великанова, Латифа Хамиди, Бориса Ерзаковича, Сергея Шабельского, во времена которых было создано 90% произведений из всех написанных за последние 75 лет, - был организован Союз композиторов Казахстана.

    В 1993 году упорядочено транскрибирование на русском языке казахских топонимов, наименование и переименование отдельных административно-территориальных единиц Республики Казахстан», согласно которому, например, город Джамбул переименован в Жамбыл, город Талды-Курган - Талдыкорган, город Иссык - Есик, город Ермак - Аксу и так далее. Это было сделано в целях возрождения национальной топонимики, восстановления исконных историко-географических наименований административно-территориальных единиц, в соответствии с представлениями местных Советов народных депутатов и на основании заключения государственной ономастической комиссии при Кабинете министров РК.

    В 2012 году в Астане состоялась торжественная церемония открытия посольства Эстонской Республики.

    Цель открытия посольства - оказание поддержки экономическим отношениям, активизация внешнеполитического сотрудничества, предоставление помощи гражданам Эстонии и выдача виз. Посольство Эстонии в Астане также намерено обслуживать Таджикистан, Кыргызстан и Туркмению.

    В 2013 году вблизи столичного Национального кардиохирургического центра города Астаны появилась уникальная аллея. Ее посадили в честь пятидесятого пациента, которому была сделана операция по пересадке донорского сердца.

    В 2014 году при поддержке Фонда Первого Президента РК создан фильм о прославленном военачальнике - первом министре обороны РК, генерале армии Сагадате Нурмагамбетове. Авторы собрали ценные материалы о фронтовых годах Сагадата Нурмагамбетова, о его боевых подвигах и послевоенной жизни. Так, в 21 год Сагадату Нурмагамбетову было присвоено звание Героя Советского Союза за отвагу и геройство, проявленные при выполнении боевых заданий на территории Польши.

    В 2015 году в Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти Рахымжана Кошкарбаева (1924-1988), водрузившего Знамя Победы на здании Рейхстага.

    Доска памяти установлена на фасаде гостиницы «Алматы», в которой Рахымжан Кошкарбаев трудился в послевоенное время в должности руководителя около 20 лет.

    В 2017 году стартовала 65-дневная научная экспедиция «По следам предков». Научная группа посетила такие страны, как Россия, Азербайджан, Армения, Грузия, Украина, Молдова, Словения, Беларусь, Литва, Польша, Германия, Италия, Франция, Венгрия и Ватикан. Основная цель экспедиции - отслеживание и изучение следов миграции предков казахов, а также знакомство с потомками древних гуннов, тюрков, кипчаков.

    В 2017 году девять казахстанцев, плененных во время Второй мировой войны в концлагерях фашистской Германии, получили компенсации от правительства Федеративной Республики Германия в размере 2500 евро, всего было подано заявок от 12 казахстанцев.

    В 2018 году интерн Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова из Актобе Гульназ Адилова завоевала стипендию Всемирной организации семейных врачей. Она представила Казахстан на крупнейшей медицинской конференции в польском городе Кракове.

    В 2019 году в Карагандинском областном историко-краеведческом музее открылась международная выставка «Вещи между жизнью и смертью».

    Это проект стокгольмского Музея армии, подготовленный в 2010 году совместно с известным шведским коллекционером Турбьерном Ленскугом. С тех пор экспозиция, получившая Золотую премию, побывала во многих странах мира. А теперь уникальные военные артефакты смогли увидеть и карагандинцы.

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