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    4 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    4 Марта 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    65 лет назад (1958) родилась ШАМШИДИНОВА Куляш Ногатаевна - председатель правления АОО «Назарбаев интеллектуальные школы», государственный и общественный деятель Республики Казахстан.

    Родилась в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, преподаватель химии (1979).

    Трудовая деятельность: учитель химии средней школы (1979-1981); секретарь Кировского райкома, первый секретарь Гвардейского райкома, секретарь Талды-Курганского обкома ЛКСМК (1981-1987); инструктор Талды-Курганского обкома партии (1987-1988); секретарь Талды-Курганского горкома партии (1988-1991); заместитель директора Талды-Курганского областного института усовершенствования учителей (1991-1992); директор средней школы № 18 г. Талдыкоргана (1992-1996); заместитель акима г. Талдыкоргана (1996-2002); вице-министр образования и науки Республики Казахстан (2002-2005); генеральный директор Национального научно-практического образовательно-оздоровительного центра «Бобек» (2005-2007); вице-министр образования и науки Республики Казахстан (2007-2009); председатель правления АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» (10.2009-02.2019); министр образования и науки РК (02.2019-06.2019).

    Награждена орденами «Парасат» и «Құрмет», медалями.

    57 лет назад (1966) родился ЖАКСЫЛЫКОВ Руслан Фатихович - министр обороны Республики Казахстан.

    Родился в г. Каскелене Алматинской области. Окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1987); Военную академию имени М.В. Фрунзе (1996); Высшие академические курсы военной академии генерального штаба ВС Российской Федерации (2004).

    Трудовая деятельность: проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения (1987-2006); заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел РК (2006-2007); первый заместитель командующего внутренними войсками - начальник главного штаба внутренних войск Министерства внутренних дел РК (2007-2008); командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел РК (2008-2013); главнокомандующий внутренними войсками Министерства внутренних дел РК (2013-2014); главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан (2014-2021); заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан - главнокомандующий Национальной гвардией РК (2021-2022).

    На занимаемой должности - с января 2022 года.

    Награжден 14 медалями СССР и Республики Казахстан.

    47 лет назад (1976) родился ШОЛПАНКУЛОВ Берик Шолпанкулович - заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.

    Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, экономист-бухгалтер (1996). Трудовая деятельность: казначей отдела управления наличностью управления кассовых средств и государственного долга казначейства при Министерстве финансов РК, главный казначей отдела наличности управления наличности и государственного долга, начальник отдела по управлению текущими остатками наличности управления наличности департамента казначейства Министерства финансов РК (1996-2001); начальник управления наличности и учета государственных обязательств (2001-2004); заместитель председателя комитета казначейства Министерства финансов РК (2004-2008); вице-министр финансов РК (2008-2014); заместитель министра обороны РК по экономике и финансам (2014-2016); председатель комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК (11.2016-12.2016); вице-министр финансов Республики Казахстан (2016-2019); первый вице-министр финансов Республики Казахстан (2019-2021).

    На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

    Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II ст.; нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі»; почетными грамотами Министерства финансов Республики Казахстан.

    46 лет назад (1977) родился МЫРЗАКАРИМ Рустем Мырзакаримулы - председатель Западно-Казахстанского областного суда.

    Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, правоведение (1998); Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, магистр-юриспруденции (2002).

    Трудовая деятельность: и.о. прокурора отдела ЦПСиИ при прокуратуре г. Алматы (1998-1999); помощник прокурора Алмалинского района г. Алматы (1999-2000); помощник прокурора Ауэзовского района г. Алматы (2000-2001); прокурор управления по надзору прокуратуры г. Алматы (2001-2002); старший помощник прокурора прокуратуры г. Алматы (2002-2003); начальник отдела организационно-аналитической работы Администратора судов г. Алматы (2003-2004); судья Бостандыкского районного суда г. Алматы (2004-2005); председатель специализированного межрайонного административного суда г. Алматы (2005-2007); председатель Жетысуского райсуда № 2 г. Алматы (2007-2010); председатель апелляционной судебной коллегии Военного суда РК (2010-2012); председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда г. Астаны (2012-2015); председатель Жамбылского областного суда (2015-2020).

    На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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