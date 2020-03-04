4 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1958) родилась- председатель правления АОО «Назарбаев интеллектуальные школы», государственный и общественный деятель Республики Казахстан.

Родилась в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, преподаватель химии (1979).

Трудовая деятельность: учитель химии средней школы (1979-1981); секретарь Кировского райкома, первый секретарь Гвардейского райкома, секретарь Талды-Курганского обкома ЛКСМК (1981-1987); инструктор Талды-Курганского обкома партии (1987-1988); секретарь Талды-Курганского горкома партии (1988-1991); заместитель директора Талды-Курганского областного института усовершенствования учителей (1991-1992); директор средней школы №18 г. Талдыкоргана (1992-1996); заместитель акима г. Талдыкоргана (1996-2002); вице-министр образования и науки Республики Казахстан (2002-2005); генеральный директор Национального научно-практического образовательно-оздоровительного центра «Бобек» (2005-2007); вице-министр образования и науки Республики Казахстан (2007-2009); председатель правления АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» (10.2009-02.2019); министр образования и науки РК (02.2019-06.2019).

Награждена орденами «Парасат» и «Құрмет», медалями.

назад (1966) родился- главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1987); Военную академию имени М.В. Фрунзе (1996); Высшие академические курсы военной академии генерального штаба ВС Российской Федерации (2004).

Трудовая деятельность: проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения (1987-2006); заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел РК (2006-2007); первый заместитель командующего внутренними войсками - начальник главного штаба внутренних войск Министерства внутренних дел РК (2007-2008); командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел РК (2008-2013); главнокомандующий внутренними войсками Министерства внутренних дел РК (2013-2014).

На занимаемой должности - с апреля 2014 года.

Награжден 14 медалями СССР и Республики Казахстан.

назад (1973) родился- генеральный директор (председатель правления) АО «КазТрансГаз».

Родился в г. Петропавловске. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономическая кибернетика.

Трудовая деятельность: экономист, финансовый инспектор в коммерческих структурах (1994-1997); занимал различные должности в финансовой инспекции, отделе финансового контроля, в экономическом отделе ОАО «Алаутрансгаз» (1997-2000); менеджер консалтинговой рабочей группы по проекту газоснабжения, региональный менеджер ОАО «KTG distribution» (2000-2002); директор департамента маркетинга и контрактов АО «КазТрансГаз Аймақ» (2002-2013); управляющий директор (член правления) АО «КазТрансГаз Аймак» (2013-2014); заместитель генерального директора по развитию АО «КазТрансГаз» (2014-2015); заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции АО «КазТрансГаз» (член правления) (02.2015-12.2015).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», медалью ОЮЛ «KazEnergy», почетной грамотой АО «НК «КазМунайГаз».

назад (1976) родился- первый вице-министр финансов Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, экономист-бухгалтер (1996). Трудовая деятельность: казначей отдела управления наличностью управления кассовых средств и государственного долга казначейства при Министерстве финансов РК, главный казначей отдела наличности управления наличности и государственного долга, начальник отдела по управлению текущими остатками наличности управления наличности департамента казначейства Министерства финансов РК (1996-2001); начальник управления наличности и учета государственных обязательств (2001-2004); заместитель председателя комитета казначейства Министерства финансов РК (2004-2008); вице-министр финансов РК (2008-2014); заместитель министра обороны РК по экономике и финансам (2014-2016); председатель комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК (11.2016-12.2016); вице-министр финансов Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

назад (1977) родился- заместитель прокурора Алматинской области.

Родился в г. Аркалык Костанайской области. Окончил Казахский государственный юридический университет в г. Алматы (1998).

Трудовая деятельность: стажер помощника прокурора Алматинского района прокуратуры г.Астаны (01.2000-10.2000); прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений прокуратуры Алматинского района г. Астаны (2000-2001); прокурор управления по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Астаны (2001-2002); прокурор управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры г. Астаны (2002-2004); старший помощник прокурора г. Астаны по надзору за законностью исполнения наказаний и реабилитации граждан (02.2004-06.2004); заместитель авиационного транспортного прокурора г. Астаны Центральной региональной транспортной прокуратуры (2004-2005); старший прокурор управления по надзору за законностью следствия и дознания в органах Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью и Комитета таможенного контроля РК департамента Генеральной прокуратуры РК (2005-2008); начальник управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Мангистауской области (2008-2009); начальник управления - руководитель аппарата прокуратуры Акмолинской области (2009-2016); начальник управления по подбору, расстановке и обучению кадров департамента кадровой работы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2016-2017).

На занимаемой должности - с марта 2017 года.

Награжден памятной медалью «Сүлеймен Ескараев - тұңғыш прокурор» (2014); медалью «Мінсіз қызметі үшін» III ст. (2013); нагрудным знаком «Прокуратура үздігі» 2 ст. (2016).

назад (1981) родился- аким города Туркестана.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Академический инновационный университет, юриспруденция, имеет степень магистра государственного управления в Queen Mary, University of London (по программе «Болашак»). Трудовая деятельность: оператор, ведущий эксперт в ГУ «Центр информации и тестирования Агентства РК по делам государственной службы» по Южно-Казахстанской области (с 2004 года); заместитель директора ГУ «Центр информации и тестирования Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы» в городе Астане (2006-2008); директор ГУ «Центр информации и тестирования Агентства РК по делам государственной службы» в городе Астане (2008-2009); заведующий сектором отдела государственной службы и кадровой работы, главный консультант отдела финансово-хозяйственной и кадровой работы, главный консультант секретариата руководства канцелярии Премьер-Министра РК (2009-2015); руководитель аппарата акима города Шымкента (2015-2017); руководитель центра информационных технологий партии «Нұр Отан» (2017-2018); советник акима Шымкента (07.2018-09.2018); председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Shymkent»(2018-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.