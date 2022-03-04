4 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с ожирением

Отмечается по инициативе Всемирной федерации по борьбе с ожирением во всем мире 4 марта с 2020 года (ранее он отмечался 11 октября).

Главная задача Всемирного дня борьбы с ожирением - повысить осведомленность людей по всему миру о причинах ожирения и его опасных последствиях для здоровья, а также поощрить их вести здоровый образ жизни.

СОБЫТИЯ

В 1997 году было упразднено Министерство нефтегазовой промышленности РК и создана Национальная нефтегазовая компания «Казахойл», которой были переданы все права на участие Казахстана в крупнейших нефтегазовых проектах и в предприятиях отрасли.

В 1999 году в Алматы одна из улиц названа именем Гарифоллы Курмангалиева. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

Гарифулла Курмангалиев (1909-1993) - певец, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана, один из основателей национального оперного искусства. Во время Второй мировой войны Гарифулла Курмангалиев выступал на фронтах в составе концертной бригады, а в послевоенное время много гастролировал по Казахстану и за рубежом как концертный певец.

В 2000 году в Костанае улице имени Кирова присвоено имя поэта Гафу Каирбекова (1928-1994), написавшего около 20 сборников стихов и поэм. Перевел стихи и поэмы А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Брюсова, С. Есенина, Рудаки, А. Мицкевича, Ш. Петефи, Д. Кугультинова, Н. Тихонова, Р. Гамзатова, С. Капутикян, а также рассказы Л. Толстого, И. Бунина и других. Имя Гафу Каирбекова в 2001 году присвоено школе-гимназии № 2 в Астане. Сегодня здесь создан музей поэта, где собраны личные вещи, многочисленные книги и фотоматериалы.

В 2010 году при посольстве Республики Корея в Республике Казахстан состоялось торжественное открытие столичного высокотехнологичного Корейского культурного центра. Центр примечателен тем, что на его территории находятся зал IT-технологий, выставочный и концертный залы, комната отдыха, библиотека и аудитории, где гости и жители столицы могут познакомиться с последними достижениями ведущих корейских брендов.

В 2014 году памятная серебряная монета Национального банка РК «Байконур» из серии «Достояние Республики» завоевала второй приз по итогам международного конкурса монетной продукции «Vicenza Numismatica-2014» в городе Виченца (Италия) как лучшая монета, отчеканенная в 2012 году. Такая высокая награда присуждена за оригинальную проработку символических объектов и комбинацию металлов - серебро и тантал, оригинально применяемых в высокотехнологичном производстве.

В 2015 году на факультете востоковедения Казахского национального университета имени аль-Фараби при поддержке Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в рамках программы «Алматы - столица исламской культуры-2015» прошла церемония открытия кафедры «ТЮРКСОЙ». Ее деятельность будет способствовать сближению родственных тюркских народов, углублению культурно-гуманитарной и научно-технической интеграции, развитию научно-образовательных связей. Кафедра станет и центром исследований языков тюркских народов, социально-экономических и политических процессов тюркоязычных стран.

В 2016 году в Атырау установили памятник поэтессе Фаризе Онгарсыновой, считающейся по праву одним из самых знаменитых людей Прикаспия. Скульптурный образ поэтессы высотой 4,2 метра, отлитый из бронзы, установлен в центре города. Скульптор - Мурат Мансуров, архитектор композиции - Серик Рустамбеков.

В 2016 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные серебряные монеты «proof» качества «Подкова» из серии монет «Магические символы» номиналом 100 тенге. Монеты имеют сложную форму, по контуру напоминающую подкову, изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 31,1 гр, диаметр описанной окружности - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», максимальный тираж - 6 тыс. штук.

В 2019 году в столице Республики Алтай городе Горно-Алтайске открыли Центр казахстанской литературы и культуры, цель которого - распространение знаний об истории и культуре казахстанского народа, его традиций и обычаев, достижений в экономике, политике, социальной сфере, литературного богатства классической и современной прозы и поэзии. Центры казахской литературы и культуры функционируют в 29 библиотеках мира.

В 2019 году Национальные федерации триатлона Казахстана, Кыргызской Республики и Узбекистана образовали Центрально-Азиатскую Ассоциацию триатлона (CATA). Руководителем САТА был избран вице-президент КФТ и глава Almaty Triathlon Federation - Галимжан Есенов.

Главная цель САТА - развитие и популяризация триатлона на территории стран Центральной Азии и представление единой выработанной позиции в Азиатской конфедерации триатлона (ASTC), что даст дополнительный импульс развитию триатлона в Центрально-Азиатском регионе в целом и позволит спортсменам, тренерам и техническим делегатам беспрепятственно обмениваться накопленным опытом.

В 2019 году Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан выдал первое в Евразийском Экономическом Союзе регистрационное удостоверение на лекарственное средство для его последующей реализации на территории единого рынка стран ЕАЭС.

Вручая регистрационное удостоверение, председатель Комитета фармации МЗ РК Людмила Бюрабекова отметила, что Казахстан стал первой страной, обеспечившей соблюдение всех предъявляемых к членам ЕАЭС международных стандартов качества, эффективности и безопасности лекарств, а также требований надлежащих фармацевтических практик.

В 2020году в литовском Доме национальных общин открылся Центр имени философа и мыслителя Абу Наср аль-Фараби.

Посетители Центра имени аль-Фараби, который открыт на площадке казахского общества «Нурсауле» в литовском Доме национальных общин, смогут ознакомиться не только с трудами великого ученого, но и узнать поближе казахскую культуру и традиции. Прежде всего, его деятельность будет направлена на развитие культурного и научного диалога между Казахстаном и Литвой.