4 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1993 году вступил в силу Закон Республики Казахстан «О государственной границе Республики Казахстан».

В 1997 году было упразднено Министерство нефтегазовой промышленности РК и создана Национальная нефтегазовая компания «Казахойл», которой были переданы все права на участие Казахстана в крупнейших нефтегазовых проектах и в предприятиях отрасли.

В 1999 году в Алматы одна из улиц названа именем Гарифоллы Курмангалиева. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

Гарифулла Курмангалиев (1909-1993) - певец, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана, один из основателей национального оперного искусства. Во время Второй мировой войны Гарифулла Курмангалиев выступал на фронтах в составе концертной бригады, а в послевоенное время много гастролировал по Казахстану и за рубежом, как концертный певец.

В 2000 году в Костанае улице имени Кирова присвоено имя поэта Гафу Каирбекова (1928-1994), написавшего около 20 сборников стихов и поэм. Перевел стихи и поэмы А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Брюсова, С. Есенина, Рудаки, А. Мицкевича, Ш. Петефи, Д. Кугультинова, Н. Тихонова, Р. Гамзатова, С. Капутикян, а также рассказы Л. Толстого, И. Бунина и других. Имя Гафу Каирбекова в 2001 году присвоено школе-гимназии № 2 в Астане. Сегодня здесь создан музей поэта, где собраны личные вещи, многочисленные книги и фотоматериалы.

В 2010 году при посольстве Республики Корея в Республике Казахстан состоялось торжественное открытие столичного высокотехнологичного Корейского культурного центра. Центр примечателен тем, что на его территории находятся зал IT-технологий, выставочный и концертный залы, комната отдыха, библиотека и аудитории, где гости и жители столицы могут познакомиться с последними достижениями ведущих корейских брендов.

В 2014 году памятная серебряная монета Национального банка РК «Байконур» из серии «Достояние Республики» завоевала второй приз по итогам международного конкурса монетной продукции «Vicenza Numismatica-2014» в городе Виченца (Италия) как лучшая монета, отчеканенная в 2012 году. Такая высокая награда присуждена за оригинальную проработку символических объектов и комбинацию металлов - серебро и тантал, оригинально применяемых в высокотехнологичном производстве.

В 2014 году были упразднены 12 сёл Узункольского района. Жители населенных пунктов, утративших самостоятельный статус, перемещены в более заселенные сёла Узункольского района.

Это решение состоялось с учетом мнений исполнительной и представительной ветвей власти на местах, которые считают нецелесообразным сохранять населенные пункты, в которых проживает менее 50 человек.

В 2015 году на факультете востоковедения Казахского национального университета имени аль-Фараби при поддержке Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в рамках программы «Алматы - столица исламской культуры-2015» прошла церемония открытия кафедры «ТЮРКСОЙ». Ее деятельность будет способствовать сближению родственных тюркских народов, углублению культурно-гуманитарной и научно-технической интеграции, развитию научно-образовательных связей. Кафедра станет и центром исследований языков тюркских народов, социально-экономических и политических процессов тюркоязычных стран.

В 2016 году в Атырау установили памятник поэтессе Фаризе Онгарсыновой, считающейся по праву одним из самых знаменитых людей Прикаспия. Скульптурный образ поэтессы высотой 4,2 метра, отлитый из бронзы, установлен в центре города. Скульптор - Мурат Мансуров, архитектор композиции - Серик Рустамбеков.

В 2019 году в столице Республики Алтай городе Горно-Алтайске открыли Центр казахстанской литературы и культуры, цель которого - распространение знаний об истории и культуре казахстанского народа, его традиций и обычаев, достижений в экономике, политике, социальной сфере, литературного богатства классической и современной прозы и поэзии. Центры казахской литературы и культуры функционируют в 29 библиотеках мира.

В 2019 году Национальные федерации триатлона Казахстана, Кыргызской Республики и Узбекистана образовали Центрально-Азиатскую Ассоциацию триатлона (Central Asian Triathlon Association - CATA). Руководителем САТА был избран вице-президент КФТ и глава Almaty Triathlon Federation - Галимжан Есенов.

Главная цель САТА - развитие и популяризация триатлона на территории стран Центральной Азии и представление единой выработанной позиции в Азиатской конфедерации триатлона (ASTC), что даст дополнительный импульс развитию триатлона в Центрально-Азиатском регионе в целом и позволит спортсменам, тренерам и техническим делегатам беспрепятственно обмениваться накопленным опытом.