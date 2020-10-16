Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    4-летний ребенок - самый маленький пациент с коронавирусом в Бельгии

    16 Октября 2020, 15:37

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – Глава больницы UZ Brussel, что на севере Брюсселя Марк Ноппен сообщил, что «люди всех возрастов» госпитализируются с осложненными симптомами коронавирусной инфекции, и предупредил, что новый коронавирус «опасен не только для пожилых людей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя университетской больницы Брюсселя, четырехлетний ребенок - самый маленький пациент, госпитализированный в отделение интенсивной терапии медучреждения. «Нашему самому юному пациенту с коронавирусом, который лечится в отделении интенсивной терапии, всего четыре года. Это очень тяжело даже для нашего персонала», -отметил врач.

    Ситуация с Covid-19 в Бельгии серьезнее, чем в соседних Франции и Нидерландах, предупреждает министр здравоохранения королевства.

    В этой связи брюссельские врачи призывают к кардинальным изменениям в политике тестирования на Covid-19. По данным статистики, в бельгийской Валлонии насчитывается более 5000 очагов инфекции.

    С пятницы все больницы Брюсселя перейдут на фазу 1B, которая требует от них зарезервировать половину своих коек в отделениях интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом.

    В то время как остальные больницы в стране остаются на более низком уровне (1A), Эрика Влиге, вирусолог, консультирующий правительство по коронавирусу, заявила в четверг, что общая шкала будет вероятно до 1B.

    Согласно общенациональным данным на 15 октября, более 1700 жителей Бельгии госпитализированы, при этом среднее количество новых ежедневных госпитализаций выросло почти до 170 человек в день за последние 7 дней, по сравнению со 130 на прошлой неделе.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава делегации по странам ЦА Европейского парламента выразил соболезнования народу Казахстана
    День траура: местные жители и дипломаты приходят в посольство Казахстана в Брюсселе
    Высокая температура воздуха фиксируется в эти дни в Бельгии
    Бельгийская авиакомпания планирует создать технический центр в аэропорту Астаны
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай