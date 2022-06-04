4 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

63 года назад (1959) родилась УСЕНБАЕВА Нуржамал Пернебековна - оперная певица (колоратурное сопрано), народная артистка Казахстана, обладательница специальной премии Джино Бекки на Международном конкурсе вокалистов имени Ф. Виньяса в Барселоне.

Уроженка Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончила Шымкентское музыкальное училище, Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовая деятельность: с 1984 года работает солисткой оперы Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая.

В театре оперы и балета им. М. Мусоргского (Санкт-Петербург) пела Виолетту в «Травиате» и Джильду в «Риголетто». Принимала участие в гастролях театра по Японии в декабре 1998 года, спела шесть спектаклей «Травиата» из десяти. Исполняла партии Антониды (Глинка «Жизнь за царя»), Людмилы (Глинка «Руслан и Людмила»), Марфы (Римский-Корсаков «Царская невеста»), Снегурочки (Римский-Корсаков «Снегурочка»), Мими (Пуччини «Богема»), Микаэлы (Бизе «Кармен») и др. Гастролировала в Италии, Испании, Японии, в 2007 году дала сольный концерт в «Карнеги-Холл» (Нью-Йорк).

Награждена орденом «Құрмет».

58 лет назад (1964) родился ТУРИКПЕНБАЕВ Абай Ногаевич - председатель правления (президент) Актауского морского торгового порта.

Родился в г. Шымкенте. Окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова, инженер-механик (1986); Евразийский институт рынка, экономист-менеджер (2000).

Трудовая деятельность: старший мастер, мастер по ремонту химического оборудования производства аммиака 1, 2 ПО «Навоиазот», г. Навои (1986-1989); механик отделения, мастер по ремонту оборудования, слесарь 6 разряда цеха аммиака-1 азотно-тукового завода ПО «ПГМК» (Актау) (1989-1993); начальник, менеджер, инженер 2-й категории отдела маркетинга и организации сотрудничества с зарубежными компаниями АО «Каскор» (Актау) (1993-1995); заместитель начальника управления по реализации нефтепродуктов АО «МангистауМунайГаз» (1995-2000); коммерческий директор АО «Павлодарский нефтехимический завод» (2000-2002); директор контрольно-аналитического департамента АО «УзеньМунайГаз» (2002-2003); и.о. директора, заместитель директора дирекции строящихся объектов АО «НМСК «КазМорТрансФлот» (2003-2004); заместитель генерального директора ТОО «ТенизСервис» (2004-2008); директор «Батуми Индастриал Холдинг Лтд» (2008-2012); директор департамента аналитики и прогнозирования АО «НК «Қазмұнайгаз» (2013-2014); начальник отдела портовых сооружений и капитального строительства АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» (2014-2015); вице-президент по техническим вопросам АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» (2015-2016); генеральный директор ТОО «Порт Курык» (2016-2017).

На занимаемой должности - с февраля 2017 года.

48 лет назад (1974) родился БЕКМУХАМБЕТОВ Ербол Жасуланович - ректор Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова.

Pодился в г. Актобе. Окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию (1997).

Трудовая деятельность: с 2001 по 2007 гг. прошел путь от старшего научного сотрудника до директора филиала Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии.

На занимаемой должности - с 2008 года.

Автор более 100 статей, 10 монографий и учебных пособий.

Награждён медалями «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл», «Ломоносов атындағы орден», «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіподағының үздігі», «Қазақстан Республикасы Қызыл Ай қоғамының құрмет белгісі».

47 лет назад (1975) родился АЙДАРБЕКОВ Серик Кенганович - первый заместитель акима Атырауской области.

Родился в Мангышлакской (ныне - Мангистауской) области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, бакалавр экономики (1996); магистратуру Казахского государственного университета, магистр экономики (1998); Высшую школу им. Э. Маттея (г. Милан) (1999); Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, горный инженер-нефтяник (2004).

Трудовая деятельность: ведущий специалист департамента инвестиционной политики Министерства нефтяной и газовой промышленности РК (1996-1997); аналитик, старший аналитик департамента анализа и стратегического планирования закрытого акционерного общества национальной компании «Казахойл» (1997-1999); старший аналитик департамента управления проектами закрытого акционерного общества национальной компании «Казахойл» (09.1999-12.1999); консультант отдела промышленности и инфраструктуры канцелярии Премьер-Министра РК (1999-2002); советник по поддержке и координации взаимоотношений с государственными органами департамента по развитию казахстанского содержания компании «Agip KCO» (г. Астана; г. Гаага, Нидерланды) (2002-2003); менеджер по развитию казахстанского содержания в проекте экспериментальной программы департамента по развитию казахстанского содержания компании «Agip KCO» (г. Гаага, Нидерланды; г. Лондон) (2003-2004); директор по развитию бизнеса ТОО «КЕР» (2004-2006); генеральный директор ТОО «ПауэрКомм» (2005-2006); главный эксперт группы по управлению нефтегазовыми активами акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (2006-2007); советник Премьер-Министра РК (2007-2008); заведующий отделом индустриально-инновационного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2008-2010); заместитель акима Атырауской области (2010-2012); аким г. Атырау (2012-2014); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы, заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК (2014-2016); руководитель аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2017-2020).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.