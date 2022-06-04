4 Июня 2022 08:00

4 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1959) родилась- оперная певица (колоратурное сопрано), народная артистка Казахстана, обладательница специальной премии Джино Бекки на Международном конкурсе вокалистов имени Ф. Виньяса в Барселоне.

Уроженка Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончила Шымкентское музыкальное училище, Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовая деятельность: с 1984 года работает солисткой оперы Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая.

В театре оперы и балета им. М. Мусоргского (Санкт-Петербург) пела Виолетту в «Травиате» и Джильду в «Риголетто». Принимала участие в гастролях театра по Японии в декабре 1998 года, спела шесть спектаклей «Травиата» из десяти. Исполняла партии Антониды (Глинка «Жизнь за царя»), Людмилы (Глинка «Руслан и Людмила»), Марфы (Римский-Корсаков «Царская невеста»), Снегурочки (Римский-Корсаков «Снегурочка»), Мими (Пуччини «Богема»), Микаэлы (Бизе «Кармен») и др. Гастролировала в Италии, Испании, Японии, в 2007 году дала сольный концерт в «Карнеги-Холл» (Нью-Йорк).

Награждена орденом «Құрмет».

назад (1964) родился- председатель правления (президент) Актауского морского торгового порта.

Родился в г. Шымкенте. Окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова, инженер-механик (1986); Евразийский институт рынка, экономист-менеджер (2000).

Трудовая деятельность: старший мастер, мастер по ремонту химического оборудования производства аммиака 1, 2 ПО «Навоиазот», г. Навои (1986-1989); механик отделения, мастер по ремонту оборудования, слесарь 6 разряда цеха аммиака-1 азотно-тукового завода ПО «ПГМК» (Актау) (1989-1993); начальник, менеджер, инженер 2-й категории отдела маркетинга и организации сотрудничества с зарубежными компаниями АО «Каскор» (Актау) (1993-1995); заместитель начальника управления по реализации нефтепродуктов АО «МангистауМунайГаз» (1995-2000); коммерческий директор АО «Павлодарский нефтехимический завод» (2000-2002); директор контрольно-аналитического департамента АО «УзеньМунайГаз» (2002-2003); и.о. директора, заместитель директора дирекции строящихся объектов АО «НМСК «КазМорТрансФлот» (2003-2004); заместитель генерального директора ТОО «ТенизСервис» (2004-2008); директор «Батуми Индастриал Холдинг Лтд» (2008-2012); директор департамента аналитики и прогнозирования АО «НК «Қазмұнайгаз» (2013-2014); начальник отдела портовых сооружений и капитального строительства АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» (2014-2015); вице-президент по техническим вопросам АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» (2015-2016); генеральный директор ТОО «Порт Курык» (2016-2017).

На занимаемой должности - с февраля 2017 года.

назад (1974) родился- ректор Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Оспанова.

Pодился в г. Актобе. Окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию (1997).

Трудовая деятельность: с 2001 по 2007 гг. прошел путь от старшего научного сотрудника до директора филиала Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии.

На занимаемой должности - с 2008 года.

Автор более 100 статей, 10 монографий и учебных пособий.

Награждён медалями «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл», «Ломоносов атындағы орден», «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау қызметкерлері кәсіподағының үздігі», «Қазақстан Республикасы Қызыл Ай қоғамының құрмет белгісі».

назад (1975) родился- первый заместитель акима Атырауской области.

Родился в Мангышлакской (ныне - Мангистауской) области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, бакалавр экономики (1996); магистратуру Казахского государственного университета, магистр экономики (1998); Высшую школу им. Э. Маттея (г. Милан) (1999); Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, горный инженер-нефтяник (2004).

Трудовая деятельность: ведущий специалист департамента инвестиционной политики Министерства нефтяной и газовой промышленности РК (1996-1997); аналитик, старший аналитик департамента анализа и стратегического планирования закрытого акционерного общества национальной компании «Казахойл» (1997-1999); старший аналитик департамента управления проектами закрытого акционерного общества национальной компании «Казахойл» (09.1999-12.1999); консультант отдела промышленности и инфраструктуры канцелярии Премьер-Министра РК (1999-2002); советник по поддержке и координации взаимоотношений с государственными органами департамента по развитию казахстанского содержания компании «Agip KCO» (г. Астана; г. Гаага, Нидерланды) (2002-2003); менеджер по развитию казахстанского содержания в проекте экспериментальной программы департамента по развитию казахстанского содержания компании «Agip KCO» (г. Гаага, Нидерланды; г. Лондон) (2003-2004); директор по развитию бизнеса ТОО «КЕР» (2004-2006); генеральный директор ТОО «ПауэрКомм» (2005-2006); главный эксперт группы по управлению нефтегазовыми активами акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (2006-2007); советник Премьер-Министра РК (2007-2008); заведующий отделом индустриально-инновационного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2008-2010); заместитель акима Атырауской области (2010-2012); аким г. Атырау (2012-2014); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы, заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК (2014-2016); руководитель аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2017-2020).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.