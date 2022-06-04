4 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День государственных символов Республики Казахстан

Празднуется в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 337 от 4 июня 2007 года «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года № 382 «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан».

4 июня 1992 года были утверждены новые государственные символы независимого Казахстана. Этот день навсегда останется в истории страны как День рождения новой государственной символики.

Международный день невинных детей - жертв агрессии

Входит в систему международных дней Организации Объединенных Наций. Был установлен в 1982 году в память о ливанских и палестинских детях, павших жертвами агрессии Израиля, и впервые отмечался в 1983 году.

Такая дата была выбрана неслучайно. 4 июня 1982 года был проведен первый налет израильской авиации на Бейрут и некоторые другие населенные пункты Ливана. В ходе налета погибло значительное число мирных жителей, многие из которых были детьми.

СОБЫТИЯ

В 1943 году был объявлен конкурс на создание первого Государственного гимна Казахской ССР.

«Конкурс на слова гимна выиграл 27-летний Каюм Мухамедханов, а композитор Мукан Тулебаев, которому в то время было 30 лет, создал на стихи молодого поэта прекрасную музыку. По торжественности звучания главная песня нашей республики мало уступала гимну Советского Союза. Гимн этот звучал более 50 лет!» - отметила Д. Мухамедхан. Она - дочь автора слов первого гимна КазССР, который был принят в 1945 году.

В 1944 году снайпер Алия Молдагулова посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза.

Алия Нурмухамбетовна Молдагулова (1925-1944) - Герой Советского Союза, снайпер, ефрейтор. Погибла в бою 14 января 1944 года севернее города Новосокольники. Похоронена в деревне Монаково Новосокольнического района. На месте ее гибели в Новосокольниках построен мемориальный комплекс.

В 1992 году вступили в силу законы «О Государственном Флаге Республики Казахстан», «О Государственном Гербе Республики Казахстан», «О музыкальной редакции Государственного гимна Республики Казахстан». Автор Государственного флага Республики Казахстан - Шакен Ниязбеков. Архитекторы Государственного герба Республики Казахстан - Жандарбек Малибеков и Шота Уалиханов.

В 2000 году в селе Жаналык Алматинской области состоялось торжественное перезахоронение жертв сталинского геноцида. На месте бывших сел Дихамбай и Али в братских могилах захоронено 2,5 тысячи расстрелянных в конце 30-х годов казахстанцев разных национальностей, профессий. Есть мнение, что в этой огромной братской могиле находятся останки Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса Джансугурова и других представителей казахской интеллигенции.

В 2000 году в соответствии с протоколом о сотрудничестве в области труда и социальных дел между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран началось первое переселение казахов на историческую родину (всего 732 семьи, или 3 661 человек).

В 2007 году в Астане Президент Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров вручил Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву орден первого Президента Чечни Ахмада Кадырова.

Эта награда вручается за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой. Орден Ахмада Кадырова изготовлен из чистого золота, его планка украшена россыпью драгоценных камней.

В 2007 году в составе Мангистауской области с административным центром в селе Мангистау образована административно-территориальная единица - Мунайлинский район. Мунайлинский район образован из прилегающих территории к городу Актау сельских населенных пунктов в целях решения проблем оралманов, составляющих основную часть жителей.

В 2010 году ученые обнаружили на территории Костанайской области уникальные геоглифы, которые могут составить конкуренцию рисункам пустыни Наска в Перу.

Единственное, что отличают эти «росписи на земле» от рисунков пустыни Наска - это то, что казахстанские геоглифы «составлены» из курганов-насыпей и значительно превосходят их по размеру.

В 2013 году в Астане, Москве, Лондоне, Вашингтоне и Шанхае в едином порыве Государственный гимн республики в режиме онлайн исполнили сотни наших молодых соотечественников. В акции приняли участие около тысячи казахстанцев со всего мира, среди них студенты вузов и колледжей, представители молодежных организаций и творческой элиты, стипендиаты программы «Болашак».

В 2018 году казахстанец Ерасыл Мурат стал победителем теннисного турнира серии ITF G5 в Тиране (Албания), последовательно прошедший на пути к финалу соперников из Австрии, Италии, Сербии и Черногории.

В 2019 году в рамках Международного арт-фестиваля «Марко Поло» на хорватском острове Корчула с успехом прошли Дни поэзии, музыки и киноискусства Казахстана. Казахстан впервые выступил в качестве страны-партнера оргкомитета фестиваля.

Открытие фестиваля ознаменовалось символической акцией посадки деревьев в Саду Мира г. Корчула. Посол Казахстана Толежан Барлыбаев посадил саженец оливкового дерева «Нур-Султан» в честь казахстанской столицы.

Арт-фестиваль под патронатом Президента Хорватии ежегодно проводится на острове Корчула, где родился путешественник Марко Поло, посетивший в XIII веке Центральную Азию и Китай. Девиз фестиваля «Великий Шелковый путь - Путь диалога и сотрудничества» отражает важность культурно-исторических связей между странами Азии и Европы.

В 2020 году в городах Нур-Султане и Алматы Ассоциацией экологических организаций Казахстана был запущен социальный проект под названием «StopMusor», направленный на повышение грамотности и социальной ответственности жителей городов, воспитания культуры, ответственности утилизации бытовых отходов среди населения для снижения уровня замусоривания.

В 2021 году в Арктический мировой архив (AWA) были помещены информационные файлы с Государственным флагом, Гербом, Гимном, Конституцией и Законом о государственной независимости Республики Казахстан от 16 декабря 1991 года. Предварительно файлы были заархивированы по специальной технологии компании «Piql», которая управляет AWA.

В Арктическом мировом архиве хранятся цифровые данные, представляющие историческое и культурное значение, важные большие данные, интеллектуальная собственность и другая информация. Данные содержатся на носителях, рассчитанных на срок службы от 500 и более лет, в глубоком стальном хранилище в условиях вечной мерзлоты.