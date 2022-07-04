4 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

96 лет назад (1926-2013) родился СЕРКЕБАЕВ Ермек Бекмухамедович - выдающийся казахский оперный певец (лирический баритон), председатель Союза музыкальных деятелей Казахстана, солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, народный артист Казахстана и Казахской ССР, профессор, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий ССР и Казахстана, лауреат международного конкурса вокалистов, лауреат двух премий на Всесоюзном конкурсе вокалистов и артистов балета, обладатель премии «Тарлан».

Уроженец г. Петропавловска. Окончил Алматинское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (ныне - Алматинский музыкальный колледж им. П. Чайковского), Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Певец создал прекрасную галерею оперных портретов. В числе значительных образов - Абай в опере Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, Кожагул и Амангельды из опер «Биржан и Сара», Онегин и Елецкий в «Евгении Онегине» и «Пиковой даме» Петра Чайковского, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Джоаккино Россини, Петруччио «Укрощении строптивой», батыры Ер Таргын и Алпамыс из опер Евгения Брусиловского и Еркегали Рахмадиева и другие.

Является непревзойденным исполнителем современной казахской вокальной музыки. Снимался в фильмах «Наш милый доктор», «Песня зовет», «Ангел в тюбетейке». С гастролями побывал в более чем 50 странах. С 1973 года вел класс вокала в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. В 2006 году выступал в Москве в Большом зале консерватории. Был депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва, депутатом Верховного Совета КазССР 8-го, 11-го созывов.

Награжден орденами «Отан», Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, двумя орденами «Ленина», медалями.

65 лет назад (1957) родился ШПЕКБАЕВ Алик Жаткамбаевич - государственный деятель Республики Казахстан.

Уроженец Алматинской области. Окончил Чимкентскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР (1980); Карагандинскую высшую школу МВД СССР (1987); Академию МВД РФ (1991-1992).

Трудовая деятельность: слесарь-сантехник СПМК (1978); начальник отряда, инспектор оперчасти ИТК-71, инспектор оперчасти учреждения СИ-1 УВД Алма-Атинского облисполкома (1980-1984); оперуполномоченный, старший оперуполномоченный ОУР Каскеленского РОВД (1984-1988); начальник Каскеленского поселкового отдела милиции (1988-1989); начальник Балхашского РОВД (1989-1991); начальник управления криминальной милиции, начальник УУР УВД Алматинской области (1992-1994); начальник Каскеленского РУВД (1994-1995); заместитель начальника УГСК по Алматинской области, начальник управления расследований особо опасных преступлений ДГСК по Алматинской области (1995-1997); начальник управления по раскрытию преступлений против личности, заместитель начальника ГУБОП, начальник ГУУР - первый заместитель начальника департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК (1997-2000); начальник УВД Алматинской области (2000-2003); вице-министр внутренних дел РК (2003-2008); заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК (2008-2014); заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2014-2015); заместитель председателя Национального бюро по противодействию коррупции РК (01.2016-09.2016); заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2016-2017); председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2017-2019); председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (2019-2021).

Награжден орденами «Даңқ» II ст. (2005), «Айбын» II ст. (1999), медалями.

59 лет назад (1963) родился АКИШЕВ Самат Сагинбаевич - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономическим реформам и региональному развитию.

Родился в Костанайской области. Окончил Рудненский индустриальный институт, горный инженер (1985); Московский горный институт, аспирантура (1991).

Трудовая деятельность: преподаватель, проректор по социально-экономическим вопросам Рудненского индустриального института (1992-1997); исполнительный директор, финансовый директор, председатель правления - генеральный директор ОАО «Мелькомбинат», г. Костанай (1997-2001); генеральный директор ТОО «Метал Трэйдинг», г. Житикара (2001-2006); генеральный директор ТОО «Горные технологии», г. Щучинск (2006-2010); первый заместитель председателя правления - исполнительный директор, председатель правления АО «Костанайские минералы» (2009-2012); член Совета директоров АО «Костанайские минералы» (2012-2016); председатель Совета директоров АО «Костанайские минералы» (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуiлсiздiгiне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 25 жыл».

57 лет назад (1965) родился ШАЛАБАЕВ Серик Рыскалиевич - начальник Службы уголовного преследования (1-й службы) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Родился в Мангистауской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, правоведение (1992).

Трудовая деятельность: следователь прокуратуры г. Актау (1992); следователь, старший прокурор, заместитель начальника отдела, начальник управления прокуратуры Мангистауской области (1994-1998); военный прокурор Актауского гарнизона (1998-2000); заместитель главного военного прокурора РК (2000-2001); прокурор Хромтауского района Актюбинской области, прокурор г. Уральска Западно-Казахстанской области (2001-2003); заместитель, первый заместитель прокурора Западно-Казахстанской области (2003-2009); начальник управления аппарата Генерального прокурора РК (2009-2011); заместитель начальника департамента Генеральной прокуратуры РК (01.2011-07.2011); заместитель прокурора Алматинской области (2011-2012); заместитель прокурора Атырауской области (2012-2018); заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК (04.2018-08.2018); проректор Академии правоохранительных органов (2018-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

48 лет назад (1974) родилась БАЛАЕВА Аида Галымовна - заместитель руководителя администрации Президента Республики Казахстан; секретарь Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

Уроженка Алматинской области. Окончила Алматинский государственный университет им. Абая, учитель русского языка и литературы (2000); Казахский национальный аграрный университет, юрист (2007).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, исполняющая обязанности начальника управления информации по г. Алматы (1999-2004); первый заместитель директора департамента внутренней политики г. Алматы (2004-2006); директор департамента внутренней политики г. Алматы (2006-2008); директор департамента, начальник управления внутренней политики г. Астаны (2008-2010); заместитель акима г. Астаны (2010-2014); заведующая отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2019); секретарь Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 2017 года); помощник Президента Республики Казахстан - заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2020); министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с 2022 года.

35 лет назад (1987) родился КАРАБАЕВ Марат Каримжанович - вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в Ташкентской области (Республика Узбекистан). Окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт; Уорвикский университет, Великобритания; Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.

Трудовая деятельность: эксперт управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства МСХ РК (2011); главный эксперт управления технологического развития сервисной индустрии департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013); заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области (2014-2015); руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО (2015-2017); директор департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2018-2019); директор департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК (2019-2020); председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (2020-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.