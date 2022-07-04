4 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1926-2013) родился- выдающийся казахский оперный певец (лирический баритон), председатель Союза музыкальных деятелей Казахстана, солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, народный артист Казахстана и Казахской ССР, профессор, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий ССР и Казахстана, лауреат международного конкурса вокалистов, лауреат двух премий на Всесоюзном конкурсе вокалистов и артистов балета, обладатель премии «Тарлан».

Уроженец г. Петропавловска. Окончил Алматинское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (ныне - Алматинский музыкальный колледж им. П. Чайковского), Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Певец создал прекрасную галерею оперных портретов. В числе значительных образов - Абай в опере Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, Кожагул и Амангельды из опер «Биржан и Сара», Онегин и Елецкий в «Евгении Онегине» и «Пиковой даме» Петра Чайковского, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Джоаккино Россини, Петруччио «Укрощении строптивой», батыры Ер Таргын и Алпамыс из опер Евгения Брусиловского и Еркегали Рахмадиева и другие.

Является непревзойденным исполнителем современной казахской вокальной музыки. Снимался в фильмах «Наш милый доктор», «Песня зовет», «Ангел в тюбетейке». С гастролями побывал в более чем 50 странах. С 1973 года вел класс вокала в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. В 2006 году выступал в Москве в Большом зале консерватории. Был депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва, депутатом Верховного Совета КазССР 8-го, 11-го созывов.

Награжден орденами «Отан», Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, двумя орденами «Ленина», медалями.

назад (1957) родилсягосударственный деятель Республики Казахстан.

Уроженец Алматинской области. Окончил Чимкентскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР (1980); Карагандинскую высшую школу МВД СССР (1987); Академию МВД РФ (1991-1992).

Трудовая деятельность: слесарь-сантехник СПМК (1978); начальник отряда, инспектор оперчасти ИТК-71, инспектор оперчасти учреждения СИ-1 УВД Алма-Атинского облисполкома (1980-1984); оперуполномоченный, старший оперуполномоченный ОУР Каскеленского РОВД (1984-1988); начальник Каскеленского поселкового отдела милиции (1988-1989); начальник Балхашского РОВД (1989-1991); начальник управления криминальной милиции, начальник УУР УВД Алматинской области (1992-1994); начальник Каскеленского РУВД (1994-1995); заместитель начальника УГСК по Алматинской области, начальник управления расследований особо опасных преступлений ДГСК по Алматинской области (1995-1997); начальник управления по раскрытию преступлений против личности, заместитель начальника ГУБОП, начальник ГУУР - первый заместитель начальника департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК (1997-2000); начальник УВД Алматинской области (2000-2003); вице-министр внутренних дел РК (2003-2008); заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК (2008-2014); заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2014-2015); заместитель председателя Национального бюро по противодействию коррупции РК (01.2016-09.2016); заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2016-2017); председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2017-2019); председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (2019-2021).

Награжден орденами «Даңқ» II ст. (2005), «Айбын» II ст. (1999), медалями.

назад (1963) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономическим реформам и региональному развитию.

Родился в Костанайской области. Окончил Рудненский индустриальный институт, горный инженер (1985); Московский горный институт, аспирантура (1991).

Трудовая деятельность: преподаватель, проректор по социально-экономическим вопросам Рудненского индустриального института (1992-1997); исполнительный директор, финансовый директор, председатель правления - генеральный директор ОАО «Мелькомбинат», г. Костанай (1997-2001); генеральный директор ТОО «Метал Трэйдинг», г. Житикара (2001-2006); генеральный директор ТОО «Горные технологии», г. Щучинск (2006-2010); первый заместитель председателя правления - исполнительный директор, председатель правления АО «Костанайские минералы» (2009-2012); член Совета директоров АО «Костанайские минералы» (2012-2016); председатель Совета директоров АО «Костанайские минералы» (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуiлсiздiгiне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 25 жыл».

назад (1965) родился- начальник Службы уголовного преследования (1-й службы) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Родился в Мангистауской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, правоведение (1992).

Трудовая деятельность: следователь прокуратуры г. Актау (1992); следователь, старший прокурор, заместитель начальника отдела, начальник управления прокуратуры Мангистауской области (1994-1998); военный прокурор Актауского гарнизона (1998-2000); заместитель главного военного прокурора РК (2000-2001); прокурор Хромтауского района Актюбинской области, прокурор г. Уральска Западно-Казахстанской области (2001-2003); заместитель, первый заместитель прокурора Западно-Казахстанской области (2003-2009); начальник управления аппарата Генерального прокурора РК (2009-2011); заместитель начальника департамента Генеральной прокуратуры РК (01.2011-07.2011); заместитель прокурора Алматинской области (2011-2012); заместитель прокурора Атырауской области (2012-2018); заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК (04.2018-08.2018); проректор Академии правоохранительных органов (2018-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

назад (1974) родилась- заместитель руководителя администрации Президента Республики Казахстан; секретарь Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

Уроженка Алматинской области. Окончила Алматинский государственный университет им. Абая, учитель русского языка и литературы (2000); Казахский национальный аграрный университет, юрист (2007).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, исполняющая обязанности начальника управления информации по г. Алматы (1999-2004); первый заместитель директора департамента внутренней политики г. Алматы (2004-2006); директор департамента внутренней политики г. Алматы (2006-2008); директор департамента, начальник управления внутренней политики г. Астаны (2008-2010); заместитель акима г. Астаны (2010-2014); заведующая отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2019); секретарь Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 2017 года); помощник Президента Республики Казахстан - заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2020); министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с 2022 года.

назад (1987) родился- вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в Ташкентской области (Республика Узбекистан). Окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт; Уорвикский университет, Великобритания; Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.

Трудовая деятельность: эксперт управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства МСХ РК (2011); главный эксперт управления технологического развития сервисной индустрии департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013); заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области (2014-2015); руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО (2015-2017); директор департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2018-2019); директор департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК (2019-2020); председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (2020-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.