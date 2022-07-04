4 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

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СОБЫТИЯ

В 1932 году группа казахских деятелей - писатель Габит Мусрепов, заведующий Казахским государственным издательством Мансур Гатаулин, заместитель проректора Комвуза Муташ Давлетгалиев, проректор того же учебного заведения Емберген Алтынбеков и заведующий энергетическим сектором Госплана КАССР Кадыр Куанышев - написала Ф. Голощекину о масштабах катастрофы, связанной с голодом.

В так называемом «Письме пятерых» отмечалось о нарушении ленинского принципа добровольности, отсутствии учета особенностей аула, о ликвидации середняков наравне с баями. Также они обвиняли Голощёкина в искривлениях генеральной линии партии по проведению коллективизации, уничтожении стимулов населения по развитию животноводства, что порождало отвращение к занятию скотоводством.

В 1969 году практически случайно открыто золотоносное месторождение «Акбакай» в Мойынкумском районе Жамбылской области. Открытие Акбакайской золотодобывающей фабрики состоялось 4 июля 2011 года. Известный казахстанский геолог, уроженец Мойынкума Дубек Дуйсеналиев, находясь в родных местах, в норке суслика разглядел желтый камешек. По прогнозным оценкам экспертов, общие запасы жамбылского золота оцениваются в 300-350 тонн, и эта цифра может быть значительно увеличена за счет освоения геологически слабо изученных районов области.

В 1992 году Алматинскому эстрадно-цирковому училищу было присвоено имя Жусипбека Елебекова.

Елебеков Жусипбек (1904-1977) - певец, народный артист Казахстана. В репертуаре Жусипбека Елебекова - казахские народные песни, произведения народных композиторов «Ардақ», «Ағаш аяқ», «Айтбай», «Құлагер», «Сұржекей». Он с особым мастерством исполнял песни Абая «Қарашада өмір тұр», «Айттым сәлем, Қаламқас» и др. Являлся одним из популяризаторов и распространителей музыкального фольклора.

В 1996 году председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь совершил свой первый официальный визит в Казахстан (г. Алматы). Главы КНР и Республики Казахстан подписали совместную Декларацию, в которой предусматривалось развитие политического диалога и консультации на различных уровнях, подтвердив обязательства о соблюдении соглашения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о государственной границе от 26 апреля 1994 года.

В 2000 году в Атырау был установлен памятник казахскому народному музыканту, композитору, домбристу, автору кюев (пьес для домбры) Курмангазы Сагырбайулы, оказавшему большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры.

Вершиной творчества Курмангазы является кюй «Сарыарка», наполненный светлой тональностью, рисующий картину бескрайних просторов казахской степи. К настоящему времени сохранилось 60 кюев Курмангазы.

В 2000 году состоялось торжественное открытие Восточно-Кашаганского месторождения нефти на Каспийском шельфе. Запасы нефти Кашагана колеблются в широких пределах 1,5-10,5 млрд тонн, из них на Восточный приходится от 1,1 до 8 млрд тонн.

В 2012 году в Астане, перед зданием гостиницы «Думан», прошла церемония открытия памятника великому народному композитору и музыканту Курмангазы.

Памятник представляет собой вылитую из бронзы скульптурную фигурную композицию, установленную на постамент высотой 5,5 метра. Общая высота памятника составляет 10 метров. Постамент облицован гранитом, на нем установлены 3 тематических рельефа. Они дополняют образ великого композитора и отображают события времени, когда жил Курмангазы Сагырбайулы.

В 2013 году были выпущены марки из серии «Памятные и юбилейные даты». В почтовое обращение введены два художественных блока по 4 марки. На первом почтовом блоке изображен Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на фоне достопримечательностей Астаны. Почтовый блок гармонично дополняют герб города, а также логотипы Астаны и международной специализированной выставки «ЭKСПО-2017».

На почтовых марках второго блока изображены знаковые объекты столицы: Байтерек - символ независимости Казахстана, Акорда - резиденция Президента, Дворец независимости и монумент «Қазақ елі». Номинал каждой марки составляет 100 тенге. Тираж каждого блока - 10 тыс. шт.

В 2015 году в Алматы состоялись массовое восхождение (альпиниада) на пик Абая и высотный забег с целью привлечения населения к активным видам отдыха, развития и популяризации альпинизма. Спортивная акция была посвящена 170-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая (1845-1904).

Пик Абая расположен в Мало-Алматинском отроге Заилийского Алатау. Высота - 4 010 метров. Представляет собой трехглавый пик. Первое восхождение на вершину было совершено в 1932 году советскими альпинистами. В 1995 году по этому маршруту на пик Абая взошел Президент РК Нурсултан Назарбаев.

В 2018 году казахстанец Роман Лошкарев оказался сильнейшим в прыжках в высоту на открытом чемпионате Израиля по легкой атлетике, проходившем во втором по величине городе страны Тель-Авиве. Спор за медали вели шесть спортсменов. Среди них оказался именно Лошкарев, единственный зарубежный участник, преодолевший высоту в 2.17 метра.

В 2019 году казахстанец Ержан Есимханов переплыл Ла-Манш из Англии во Францию и поднял казахстанский флаг на французском берегу. Время - 14 часов 21 минута, расстояние - 34 километра.

Ержан Есимханов стал первым представителем Казахстана, который совершил одиночный заплыв через Ла-Манш, причем существенную часть - ночью.

В 2019 году в Национальном музее г. Нур-Султана прошел I Международный форум «Писатели столиц Евразии». Крупнейшая в Центральноазиатском регионе конференция собрала выдающихся писателей современности из более 20 стран мира: Индии, Испании, Египета, Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Ирана, Монголии, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, Таджикистана, России, Украины и др.

Писатели обсуждали актуальные проблемы современной литературы, перспективы использования интеллектуальных ресурсов, взаимного культурного обмена между участниками и дальнейшего международного сотрудничества.

В 2021 году Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия памятника Алихану Бокейхану, Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы.

В своем выступлении на церемонии открытия памятника лидерам движения «Алаш» Глава государства обратил внимание на необходимость всестороннего изучения трудов лидеров национально-освободительного движения и отметил, что мечта лидеров движения «Алаш» о независимом государстве и установлении равноправных отношений с миром сбылась, и сегодня наша страна стала полноправным членом международного сообщества.

В 2021 году в Большом зале театра «Астана Опера» состоялось торжественное открытие Академии вокала, призванной стать центром совершенствования вокального исполнительства для молодых певцов в возрасте 18-35 лет из Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья. Основными целями создания Академии являются развитие и укрепление лучших традиций мирового вокального искусства, создание творческой базы для молодых оперных солистов.

В течение двух лет поступившие в Академию по результатам конкурсных прослушиваний смогут совершенствовать свои вокальные навыки, расширить репертуар, получить мастер-классы у известных педагогов и певцов, обучиться иностранным языкам и овладеть секретами сценического мастерства.