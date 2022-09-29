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    4 ДТП из-за непогоды произошло в Петропавловске за сутки

    29 Сентября 2022, 18:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 4 ДТП из-за непогоды произошло в Петропавловске за сутки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Первый снег, выпавший ночью в Петропавловске, заставил многих водителей отказаться от поездок.

    «Хотя гололедица не образовалась, автомобилей на улицах областного центра стало заметно меньше. Тем не менее, без происшествий на дорогах не обошлось. За сутки зарегистрированы 4 столкновения автотранспортных средств. Пострадавших нет», - сообщил командир батальона патрульной полиции управления полиции города Петропавловска Канат Алимжанов.

    Стражи порядка напоминают: следует проявлять особую бдительность при совершении поворота налево, обгона - как показывает практика, это наиболее частые ситуации, в которых происходят аварии.

    Ежедневно в двухсменном режиме за дорожной безопасностью на улицах областного центра наблюдают 25 автопатрулей. За сутки выявлено 86 различных нарушений ПДД, в том числе 3 факта выезда на встречную полосу. Автодороги областного и республиканского значения обслуживают 15 экипажей батальона патрульной полиции ДП СКО.

    «Призываем автомобилистов следить за прогнозами погоды и предупреждениями, которые рассылает служба ЧС. При перемене погодных условий, особенно в тумане, следует помнить два простых правила: уменьшать скорость и увеличивать дистанцию между транспортными средствами. Именно по причине несоблюдения дистанции в этом году в СКО произошло 11 ДТП, в которых один человек погиб и 14 получили травмы. Будьте внимательны на дороге, следите за технической исправностью транспортных средств, строго соблюдайте ПДД», — отметил начальник управления Местной полицейской службы Айдын Байматов.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область ДТП Погода
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