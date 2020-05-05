4 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: завершение Моравско-Остравской и Братиславско-Брновской операций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 5 мая 1945 года, шел 1414-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Моравско-Остравская наступательная операция. К 5 мая 60-я армия 4-го Украинского фронта вышла на подступы к Штернберку. 68-я армия, наступая вдоль дороги на Границе, вела бои юго-восточнее Фульнека, 1-я гвардейская армия вышла в район Фриштата, а 18-я армия достигла линии Рожнов—Всетин—Визовице. На этом рубеже завершилась Моравско-Остравская операция. Войска 4-го Украинского фронта овладели Моравско-Остравским промышленным районом. Численность войск к началу операции — 317300 человек, безвозвратные потери — 23964 (7,6 %), санитарные потери — 88657, всего — 112621, среднесуточные — 1976.

Братиславско-Брновская наступательная операция. Завершилась Братиславско-Брновская операция. Войска 2-го Украинского фронта продвинулись на 200 км и завершили освобождение Словакии, Братиславского и Брновского промышленных районов. Численность войск к началу операции — 272200 человек, безвозвратные потери — 16933 (6,2 %), санитарные потери — 62663, всего — 79596, среднесуточные — 1895.

5 мая. 5 мая перед англо-американским командованием в Хорватии и Южной Австрии капитулировала немецкая армия «Е» А. Лера, в Баварии и в Западной Австрии — группа армий «Г» Ф. Шульца и в Форарльберге и Тироле —19-я немецкая армия.

5 мая. В столице Чехословакии Праге началось антифашистское восстание. На его подавление немецкое командование бросило значительные силы группы армий «Центр».

5 мая 1945 года исполнилось бы 25 лет героически погибшему казахстанцу Григорию Асееву. 5 мая был день рождения у Героев-казахстанцев Ивана Корнеева (31 год), Виталия Королева (29 лет) и Ивана Лошака (34 года). В этот же день высокого звания Героя был удостоен казахстанец Александр Иванников.





Асеев Григорий Сафронович родился 5 мая 1920 года в селе Петропавловка в Кокчетавской области.

В 1930 году с родителями переехал в Бурятию, в город Улан-Удэ. В 1939 году окончил железнодорожную среднюю школу № 65 и поступил в Иркутский политехнический институт. Однако учиться там не пришлось.

В 1939 году был призван в Красную армию и направлен на Дальний Восток. В 1940 году окончил Объединенную школу младших авиаспециалистов ВВС Тихоокеанского флота, получил специальность воздушного стрелка. Служил воздушным стрелком-радистом в 4-м минно-торпедном авиационном полку ВВС Тихоокеанского флота.

В боях Великой Отечественной войны с января 1942 года — в качестве воздушного стрелка-радиста 5-го и 24-го (с мая 1943 — 9-го гвардейского) минно-торпедного авиаполка ВВС Северного флота. Летал в экипажах старшего лейтенанта Казакова, лейтенанта Агафонова, а впоследствии как один из лучших стрелков-радистов — с командиром полка подполковником Сыромятниковым.

Принимал участие в 81 боевом вылете, в 23 торпедных атаках, в потоплении 4 транспортов, 2 сторожевых кораблей, каботажного судна, 7 мотоботов противника, лично сбил вражеский истребитель. Особо отличился в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции советских войск.

16 октября 1944 года на подходе к каравану вражеских судов в районе мыса Хибергнесет (Норвегия) самолет-торпедоносец был подбит. Экипаж горящего самолета в составе командира 9-го гвардейского минно-торпедного авиаполка гвардии подполковника Б.П. Сыромятникова, штурмана полка майора А.И. Скнарева и стрелка-радиста старшего сержанта Г. С. Асеева сбросил торпеду и потопил транспорт врага, но сам погиб, до конца выполнив свой воинский долг.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старшему сержанту Асееву Григорию Сафроновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.





Иванников Александр Михайлович родился 13 (26) декабря 1913 года в поселке Черкасское, ныне — город Зимогорье Луганской области Украины. Окончив неполную среднюю школу, работал в Крыму бухгалтером в санатории «Артек».

В Красной Армии с 1935 года. В 1938 году окончил Харьковское военное техническое училище и курсы командного состава. На фронте в Великую Отечественную войну с ноября 1941 года.

Командир 169-го гвардейского стрелкового полка (1-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии подполковник Александр Иванников в ходе Восточно-Прусской наступательной операции 1945 года умело руководил действиями вверенных ему подразделений стрелкового полка в боях по овладению городом-крепостью Кенигсберг (ныне — город Калининград).

6 апреля 1945 года полк под командованием гвардии подполковника Иванникова А. М. вышел на его окраины, а на следующий день овладел трамвайным депо и завязал бой за Южный железнодорожный вокзал.

В ночь на 8 апреля 1945 года воины 3-го батальона 169-го гвардейского стрелкового полка первыми ворвались в здание вокзала и заняли его. После этого полк продолжил наступление к центру города.

Форсировав реку Прегель, воины-гвардейцы более трех часов штурмовали Королевский замок.

Гвардии подполковник Иванников А. М. отличился также, четко командуя полком в бою за город и военно-морскую базу Пиллау (ныне — город Балтийск Калининградской области).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1945 года за умелое командование стрелковым полком, мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии подполковнику Иванникову Александру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5371).

169-й гвардейский стрелковый полк был награжден орденом Красного Знамени.

После войны А. М. Иванников продолжал службу в армии. В 1947 году он окончил курсы «Выстрел». С 1955 года полковник Иванников А. М. — в запасе.

Жил и работал в Алма-Ате (ныне Алматы). Скончался 16 марта 1974 года.





Корнеев Иван Ильич родился 5 мая 1914 года в селе Сенокосное ныне Осакаровского района Карагандинской области. В 1935—1936 годах работал в совхозе «Сакмар» Зианчуринского района Башкирской АССР.

В Советскую Армию призывался дважды: в 1936 году Зианчуринским райвоенкоматом и в июле 1941 года Чуйским райвоенкоматом Джамбульской области.

В 1936—1939 годах проходил службу на Дальнем Востоке и в Монгольской Народной Республике.

В годы Великой Отечественной войны воевал на Сталинградском, Юго-Западном, Степном, Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах.

15 января 1945 г. шел ожесточенный бой по ликвидации фашистской группировки в районе г. Пабьянице (Польша). Гитлеровцы непрерывно атаковывали советские позиции, стремясь вырваться из окружения.

5 танков двигались на позицию, где находилось тщательно замаскированное орудие наводчика гвардии сержанта И. И. Корнеева (147-й гвардейский артиллерийский полк, 15-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский кавалерийский корпус, 1-й Белорусский фронт). Отражая атаку, он уничтожил два танка, а остальные вынудил повернуть обратно. В атаку бросились вражеские автоматчики. И. Корнеев ударил по ним шрапнелью. Несмотря на потери, противник продолжал атаку. И. Корнеев стал уничтожать фашистов гранатами и из автомата. Так он удерживал позицию, не давая фашистам вырваться из окружения до подхода подкрепления...

Звание Героя Советского Союза Корнееву Ивану Ильичу присвоено 27 февраля 1945 года.

И.Корнеев — участник парада Победы в Москве.

После войны жил в г. Жигулевске Самарской области, затем переехал в Оренбург.





Королев Виталий Иванович родился 5 мая 1916 года в селе Боголюбово ныне Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. С 1920 года жил в Тюменской области. В 1934 году окончил 7 классов школы в селе Елизаветопольское Карталинского района Челябинской области, в 1935 – 1 курс горно-угольного техникума в городе Копейск.

В армии с августа 1935 года. В 1939 году окончил Сталинградскую военную авиационную школу летчиков (город Волгоград). Служил в строевых частях ВВС (в Северо-Кавказском и Одесском военных округах); был летчиком, штурманом авиаполка и штурманом авиаэскадрильи.

Участник Великой Отечественной войны: в июне 1941 – феврале 1944 – командир звена, командир авиаэскадрильи, штурман и заместитель командира 146-го (с сентября 1943 – 115-го гвардейского) истребительного авиационного полка. Воевал на Южном, Юго-Западном, Западном, Брянском и 1-м Прибалтийском фронтах. Участвовал в оборонительных боях в Центральной Украине и на ростовском направлении, Барвенково-Лозовской (январь 1942), Орловской (июль-август 1943), Невельской (октябрь 1943) и Городокской (декабрь 1943) операциях.

В феврале-мае 1944 – командир авиаэскадрильи 89-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-й Прибалтийский фронт). Участвовал в Витебской операции (февраль-март 1944).

17 января 1944 года, будучи в нетрезвом состоянии, застрелил на аэродроме из пистолета ТТ помощника командира 115-го гвардейского истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе майора Мурата Десятниченко. 14 февраля 1944 года военным трибуналом 1-го Прибалтийского фронта приговорен к 7 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере без поражения в правах. Направлен в действующую армию до окончания боевых действий. В последующем 27 августа 1944 года военный трибунал 1-го Прибалтийского фронта полностью снял с него судимость.

С мая 1944 – заместитель командира 482-го истребительного авиационного полка (3-й Белорусский и 1-й Украинский фронты). Участвовал в Витебско-Оршанской (июнь 1944), Вильнюсской (июль 1944), Каунасской (июль-август 1944), Сандомирско-Силезской (январь-февраль 1945), Нижне-Силезской (февраль 1945), Верхне-Силезской (март 1945), Берлинской (апрель-май 1945) и Пражской (май 1945) операциях.

За время войны совершил 455 боевых вылетов на истребителях И-16, МиГ-3, Як-1, Як-7Б, Як-9, Ла-5 и Ла-7, в 77 воздушных боях сбил лично 17 и в составе группы 4 самолета противника.

После войны до декабря 1947 года был заместителем командиров 482-го и 41-го гвардейского истребительных авиационных полков (в Центральной группе войск; Чехословакия и Венгрия). В 1948 году окончил Липецкие высшие офицерские летно-тактические курсы усовершенствования ВВС.

В феврале-июле 1949 – заместитель командира, с июля 1949 – командир 304-го истребительного авиационного полка (в Приморском военном округе).

В ноябре 1950 – сентябре 1951 находился в спецкомандировке в Китае в качестве командира 304-го истребительного авиационного полка. Летчики полка осуществляли переучивание китайских летчиков на истребители Ла-9 и прикрытие объектов Китая от налетов авиации противника во время войны в Корее.

С октября 1954 – заместитель командира 17-й истребительной авиационной дивизии ПВО по летной подготовке (город Ржев Тверской области). С мая 1957 года полковник В. И. Королев – в запасе.

Жил в городе Смоленск. Умер 4 ноября 1957 года. Похоронен на кладбище «Клинок» в Смоленске.

Лошак Иван Семенович родился 5 мая 1911 года в селе Воскресенском Семипалатинской области. В декабре того же года переехал с родителями на Северный Кавказ, хутор Зимин (ныне Садовый) Предгорного района Ставропольского края. Осенью 1931 года добровольцем ушел в Красную Армию и был направлен служить в город Казанджик Туркменской ССР. Осенью 1933 года демобилизовался, с 1933—1941 годах работал бригадиром, счетоводом, бухгалтером и один год председателем колхоза «Пролетарская воля».

В июне 1941 года, в первые дни войны, Пятигорским военкоматом вновь призван в Красную Армию и направлен в 472-й гаубичный артиллерийский полк, в составе которого принимал участие в обороне Москвы, в освобождении города Смоленска и других городов. Он был разведчиком и командиром взвода. За умелые боевые действия было присвоено звание младший лейтенант. В 1943 году за участие в боях при наступлении на Духовщину командиру взвода управления батарей 472-й гаубичного артполка Лошаку И. С. присвоено звание Героя Советского Союза.

С февраля 1944 года Лошак Иван Семенович в составе 294-го артполка 170-й стрелковой дивизии в должности командира взвода разведки полка принимал участие в боях за освобождение Белоруссии. В ноябре 1944 года переведен в 38-й отдельный полк связи, в составе которого принимал участие в боях за освобождение Варшавы и взятие Берлина. Он оставил свой автограф на стенах Рейхстага.

В марте 1947 года в звании старшего лейтенанта уволен в запас, прибыл в город Пятигорск, поступил на работу в пассажирское автотранспортное предприятие № 1 на должность механика, где проработал до 1968 года. 10 июля 1968 году Лошаку И. С. была назначена персональная пенсия союзного значения. Умер И. С. Лошак 21 сентября 1987 года.

Фотография Ивана Семеновича Лошак в настоящее время представлена на стенде в центральной части Пятигорска под заголовком: Ими гордится наш город.

5 мая 1945 года до нашей Победы оставалось 4 дня…

5 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: сдача германских войск в Голландии и Дании

6 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: установление связи с частями союзников

7 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Берлина и подвиги Героев-казахстанцев Варепы и Колодия

8 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: требование о капитуляции берлинского гарнизона

9 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Кошкарбаева и знамя над Рейхстагом

10 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 1500 метров от Рейхстага

11 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя казахстанцев Вишневского и Жазыкова

12 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: 2250 метров по прямой до Рейхстага

13 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 8 км от Рейхстага

14 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Восточно-Прусской операции

15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Засядко

16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на Дрезденском направлении

17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены

18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина

19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко

20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев

21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань





фото:victory.rusarchives.ru



