4 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

60 лет назад (1962) родился ИСАБАЕВ Бейбит Оксикбаевич - аким области Жетысу.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет, журналист (1985); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан, специалист-международник (1999).

Трудовая деятельность: редактор Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию (1985-1987); корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл жас» (1987-1991); заместитель, главный редактор газет «Өркен», «Горизонт» (1991-1994); генеральный директор Казахского государственного телевидения (02.1994-04.1994); заместитель главы администрации г. Алматы (05.1994-07.1994); председатель Комитета внутренней политики акимата г. Алматы (1994-1995); заместитель акима г. Алматы (1995-1997); слушатель Дипломатической академии Министерства иностранных дел РК (1997-1999); директор департамента администрации Министерства иностранных дел РК (1999-2000); заведующий отделом правительственной информации Канцелярии Премьер-Министра РК (2000); советник министра иностранных дел РК (05.2002-09.2002); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (09.2002-12.2002); национальный координатор РК в организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» (2002-2003); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Исламской Республике Пакистан (2003-2006); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Турецкой Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Албания по совместительству (2006-2008); вице-министр культуры и информации РК (02.2008-08.2008); пресс-секретарь Президента РК (2008-2009);Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Кыргызской Республике (2009-2015); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике (2015-2019); руководитель представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2007); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл»; Почетной грамотой Республики Казахстан (2001).





50 лет назад (1972) родился ГАЛИЕВ Жан Сержанович - председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет мировых языков и международных отношений (1994); Институт переводчиков и международных отношений (1996); Международный институт государственного управления при Премьер-Министре Франции, Париж (1998); Институт прав человека, Страсбург (1998); Академию международного права, Гаага (1998); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Астана (2006).

Трудовая деятельность: эксперт-языковед Национальной высшей школы государственного управления при Президенте РК (НВШГУ) (1995-1996); помощник директора Национальной высшей школы государственного управления при Президенте РК (НВШГУ) (1996-1997); референт, третий секретарь, второй секретарь департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1999-2001); третий секретарь, второй секретарь посольства РК во Французской Республике (2001-2005); начальник отдела стран Западной Европы департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2005-2006); начальник управления Европы департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2006-2007); советник, советник-посланник посольства РК в Королевстве Бельгия, Герцогстве Люксембург, при Европейском союзе и НАТО, Брюссель (2007-2010); советник-посланник посольства РК во Французской Республике и Княжестве Монако (2010-2016); посол по особым поручениям (экономическая дипломатия), член коллегии Министерства иностранных дел РК (2017); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Португальской Республике (2018-2019); постоянный представитель Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике (2017-2022); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в княжестве Монако по совместительству (2018-2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.

Награжден памятными медалями «15-летие дипломатической службы Республики Казахстан», «20-летие дипломатической службы Республики Казахстан», «25-летие дипломатической службы Республики Казахстан», «20 жыл Астана», «25-летие ТЮРКСОЙ»; Почетными грамотами министра иностранных дел Республики Казахстан (2007, 2013, 2016). Отмечен благодарностью министра иностранных дел Республики Казахстан (2014).





38 лет назад (1984) родился КЕНБЕИЛ Даурен Маратулы - вице-министр финансов Республики Казахстан.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, государственное управление (2005); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, магистр менеджмента в области государственного управления (2009).

Трудовая деятельность: ведущий специалист Комитета казначейства МФ РК (2005-2009); главный специалист, эксперт, главный эксперт управления концессионных проектов департамента государственного заимствования, руководитель управления государственных ценных бумаг, гарантий и поручительств этого же департамента МФ РК (2009-2017); заместитель директора департамента государственного заимствования МФ РК (2017-2019); директор департамента государственного заимствования МФ РК (2019-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.



