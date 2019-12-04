4 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1956) родился- руководитель управления земельных отношений Туркестанской области.

Окончил Московскую академию сельского хозяйства имени К.А. Тимирязева, ученый-агроном.

Трудовая деятельность: лаборант научно-производственного объединения «Каракол» (1980); научный сотрудник и руководящий работник в сфере сельского хозяйства в научно-исследовательских организациях Южно-Казахстанской области; заместитель акима Южно-Казахстанской области; начальник Южно-Казахстанской областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства РК; управляющий директор, заместитель и первый заместитель председателя правления АО «Национальная компания СПК «Оңтүстік»; аким Мактаральского района; руководитель управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель Южно-Казахстанской области (2015-2016); руководитель областного управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области (2016-2018).

На занимаемой должности - с сентября 2018 года.





назад (1961) родился- руководитель управления занятости и социальной защиты г. Нур-Султан.

Родился в г. Семей. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, математик (1984); Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, экономист (2007); Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова, бакалавр права (2012).

Трудовая деятельность: инженер группы программирования задач ЕС-ЭВМ отдела системного и прикладного программного обеспечения проектно-технологического бюро Министерства торговли Казахской ССР, город Алматы (08.1985-09.1985); заместитель секретаря Алатауского районного комитета комсомола Алматинского института народного хозяйства (1986-1987); секретарь Алатауского районного комитета комсомола Алматинского института народного хозяйства (1987-1988); секретарь Алатауского районного комитета ЛКСМ Казахстана (1988-1990); директор городской Ассоциации студенческих объединений Алма-Атинского горкома ЛКСМ Казахстана (01.1990-08.1990); заведующий сектором массово-политической работы Центрального Комитета ЛКСМ Казахстана (1990-1991); начальник отдела технического надзора и контроля департамента благоустройства г. Алматы (2000-2001); руководитель аппарата акима Медеуского района г. Алматы (2005-2006); заместитель акима Медеуского района г. Алматы (2006-2007); директор департамента энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы (2007-2008); заместитель директора по коммерции АО «Астанаэнергосервис» (05.2008-10.2008); председатель правления ТОО «АстанаТазалық» (2008-2011); секретарь маслихата г. Астана (09.2011-11.2011); аким района «Сарыарка» г. Астана (2011-2013); руководитель ГУ «Управление по инспекции труда г. Астана» (2013-2015); руководитель управления занятости и социальной защиты г. Астаны (215-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2014); медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); Почетной грамотой Республики Казахстан (2007).





назад (1962) родился- руководитель представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, журналист (1985); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан, специалист-международник (1999).

Трудовая деятельность: редактор Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию (1985-1987); корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл жас» (1987-1991); заместитель, главный редактор газет «Өркен», «Горизонт» (1991-1994); генеральный директор Казахского государственного телевидения (02.1994-04.1994); заместитель главы администрации г. Алматы (05.1994-07.1994); председатель Комитета внутренней политики акимата г. Алматы (1994-1995); заместитель акима г. Алматы (1995-1997); слушатель Дипломатической академии Министерства иностранных дел РК (1997-1999); директор департамента администрации Министерства иностранных дел РК (1999-2000); заведующий отделом правительственной информации Канцелярии Премьер-Министра РК (2000); советник министра иностранных дел РК (05.2002-09.2002); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (09.2002-12.2002); национальный координатор РК в организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» (2002-2003); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Исламской Республике Пакистан (2003-2006); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Турецкой Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Албания по совместительству (2006-2008); вице-министр культуры и информации РК (02.2008-08.2008); пресс-секретарь Президента РК (2008-2009);Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Кыргызской Республике (2009-2015); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике (2015-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2007); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл»; Почетной грамотой Республики Казахстан (2001).





назад (1972) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике (с 2017 года), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Португальской Республике, Княжестве Монако, постоянный представитель Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству (с 2018 года).

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет мировых языков и международных отношений (1994); Институт переводчиков и международных отношений (1996); Международный институт государственного управления при Премьер-Министре Франции, Париж (1998); Институт прав человека, Страсбург (1998); Академию международного права, Гаага (1998); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Астана (2006).

Трудовая деятельность: эксперт-языковед Национальной высшей школы государственного управления при Президенте РК (НВШГУ) (1995-1996); помощник директора Национальной высшей школы государственного управления при Президенте РК (НВШГУ) (1996-1997); референт, третий секретарь, второй секретарь департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1999-2001); третий секретарь, второй секретарь посольства РК во Французской Республике (2001-2005); начальник отдела стран Западной Европы департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2005-2006); начальник управления Европы департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2006-2007); советник, советник-посланник посольства РК в Королевстве Бельгия, Герцогстве Люксембург, при Европейском союзе и НАТО, Брюссель (2007-2010); советник-посланник посольства РК во Французской Республике и Княжестве Монако (2010-2016); посол по особым поручениям (экономическая дипломатия), член Коллегии Министерства иностранных дел РК (с 2017 года).

Награжден памятными медалями «15-летие дипломатической службы Республики Казахстан», «20-летие дипломатической службы Республики Казахстан», «25-летие дипломатической службы Республики Казахстан»; Почетными грамотами министра иностранных дел Республики Казахстан (2007, 2013, 2016). Отмечен благодарностью министра иностранных дел Республики Казахстан (2014).