4 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день банков

Появился в списке международных дней ООН в декабре 2019 года. Генеральная Ассамблея ООН учредила его для того, чтобы подчеркнуть вклад банков в достижения целей устойчивого развития. Поскольку банки развития играют важную роль в финансировании устойчивого развития и борьбе с нищетой, Генеральная Ассамблея посчитала необходимым отметить их вклад в достижение целей устойчивого развития специальным международным днем.

Международный день гепарда

Отмечается ежегодно. Основная его задача - распространить информацию о важности защиты гепардов, которые относятся к уязвимым видам.

Гепард известен, прежде всего, как самое быстрое наземное млекопитающее: этот представитель семейства кошачьих за три секунды способен разогнаться до 110 км/ч. Однако далеко не все знают, что гепард относится к видам, находящимся в уязвимом положении, и может перейти в статус вымирающего, если не будут приняты соответствующие меры.

День эпоса «Манас» в Кыргызстане

Установлен постановлением Правительства Республики Кыргызстан № 259 от 27 апреля 2015 года по инициативе Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана и по рекомендации Парламента страны.

Цель учреждения Дня - сохранение и популяризация киргизского эпоса «Манас», развитие манасоведения в республике и оказание государственной поддержки основным носителям данного эпоса - манасчи.

СОБЫТИЯ

В 1919 году вышел в свет первый номер газеты «Семей таңы», уникальность которой в том, что она стала творческой преемницей множества газет, выходивших в Семипалатинске в начале ХХ века. Их авторы стали основой первого коллектива газеты, среди них - Ыбрай Алтынсарин, Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатулы, Мухтар Ауэзов. Они работали и творили ради народа и в его интересах, их главной целью была вековая мечта казахского народа о независимости.

Неоднократно переименованная в середине ХХ века («Жаңа ауыл», «Қызыл дала», «Социалды шығыс», «Екпінді», «Семей правдасы»), она и сейчас занимает достойное место среди казахских изданий, с 1965 года издается под названием «Семей таңы».

В 1995 году в целях укрепления и развития международных связей Республики Казахстан, повышения эффективности работы представителей Казахстана при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организаций в Женеве (Швейцарская Конфедерация) было открыто постоянное представительство Республики Казахстан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве.

В 1995 году в связи с установлением дипломатических отношений Республики Казахстан со Швейцарской Конфедерацией в г. Берне было открыто посольство Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации.

В 1998 году было создано АО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот» - судоходная компания, главной деятельностью которой является развитие национального морского торгового флота для обеспечения морских перевозок в Каспийском море и открытых морях.

В 2005 году прошли выборы Президента Республики Казахстан среди 5 кандидатов. Нурсултан Назарбаев переизбран на семилетний срок, набрав 91,15% голосов. Явка избирателей составила более 77%. Выборы проходили с помощью электронного голосования и традиционных бюллетеней.

В 2012 году в Астане с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева открылся новый электровозостроительный завод.

В ходе церемонии Президенту РК Нурсултану Назарбаеву был представлен первый казахстанский грузовой электровоз «KZ8A», один из самых мощных локомотивов в мире. Он способен тянуть до 9 тысяч тонн.

В 2012 году Ледовый дворец «Алау» в Астане вошел в ТОП-10 самых быстрых катков планеты. 26 личных, 4 национальных рекорда и три рекорда трека - таков результат III этапа Кубка мира, завершившегося в Ледовом дворце «Алау».

В 2014 году был издан VII том сборника казахского айтыса в рамках проекта «Антология казахского искусства». Уникальность этого сборника в том, что здесь собраны все айтысы, сведения об акынах, начиная с древности и до наших дней. В седьмом томе впервые представлены айтысы казахских акынов, живущих в Монголии, Китае и Узбекистане.

В 2018 году международный гроссмейстер среди женщин, международный мастер, многократная и абсолютная чемпионка Республики Казахстан среди девушек, посол доброй воли ЮНИСЕФ, четырехкратная чемпионка мира по шахматам, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Динара Садуакасова написала первую книгу в Казахстане по шахматам «Учимся играть в шахматы».

Особенность книги в том, что в Казахстане нет подобных учебных книг на казахском языке, где международный гроссмейстер демонстрирует все свои шахматные приёмы с использованием партий чемпионатов мира и международных турниров. Ее глобальная цель - популяризация игры в шахматы в Казахстане и Центральной Азии.

В 2018 году компания Илона Маска «SpaceX» осуществила запуск казахстанского наноспутника «Аl-Farabi-2» созданного в Казахском национальном университете им. аль-Фараби. Запуск был успешно осуществлен в 00:32 по времени Астаны с космодрома в штате Калифорния (США) с военно-воздушной базы Ванденберг на ракетоносителе «Falcon 9».

Наноспутник «Аl-Farabi-2» объединяет в себе лучшие инновационные технологии, основные компоненты и узлы аппарата защищены казахстанскими патентами.