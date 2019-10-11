-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:09
-
вчера 18:06
-
-
-
-
-
вчера 17:45
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:50
-
-
-
4 человека погибли в ДТП в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП возле городак Темиртау в Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
10 октября в 4 км от города Темиртау на автодороге «Караганда-Темиртау» 30-летний водитель автомашины «ВМW-5281», следуя в направлении Караганды, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет.
В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомашины «ВМW-5281» от полученных травм скончалась на месте, водитель и еще двое пассажиров от полученных травм скончались в центральной больнице города Темиртау, также 21-летний пассажир с различными травмами госпитализирован в медучреждении.
По факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
- В Караганде пройдёт IX Международный фестиваль оперетты и мюзикла DosStar
- Как борются с нарушениями ПДД в Кокшетау
- Браконьеров задержали в Карагандинской области
- Полицейские проверили водителей автобусов в Павлодаре
- Два пьяных пешехода угодили под колеса авто в Петропавловске
- Семейная пара оказалась в «ловушке» при попытке ограбить донерную в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана