4 человека погибли в ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП возле городак Темиртау в Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

10 октября в 4 км от города Темиртау на автодороге «Караганда-Темиртау» 30-летний водитель автомашины «ВМW-5281», следуя в направлении Караганды, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомашины «ВМW-5281» от полученных травм скончалась на месте, водитель и еще двое пассажиров от полученных травм скончались в центральной больнице города Темиртау, также 21-летний пассажир с различными травмами госпитализирован в медучреждении.

По факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.