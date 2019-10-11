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4 человека погибли в ДТП в Карагандинской области

11 Октября 2019 10:09
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4 человека погибли в ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП возле городак Темиртау в Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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10 октября в 4 км от города Темиртау на автодороге «Караганда-Темиртау» 30-летний водитель автомашины «ВМW-5281», следуя в направлении Караганды, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомашины «ВМW-5281» от полученных травм скончалась на месте, водитель и еще двое пассажиров от полученных травм скончались в центральной больнице города Темиртау, также 21-летний пассажир с различными травмами госпитализирован в медучреждении.

По факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

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Ключевые слова: Карагандинская область, ДТП, МВД РК,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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