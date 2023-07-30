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    4 человека погибли в аварии в области Жетысу

    30 Июля 2023, 17:28

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло на 453 км автодороги Алматы-Оскемен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    38-летний водитель Hyundai Veracruz, совершая маневр обгона, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с тягачом Daf FTXF 105, после чего по инерции столкнулся с Volkswagen Passat, следовавшем в попутном направлении.

    В результате ДТП водитель Hyundai и его трое пассажиров скончались на месте. Еще трое детей с указанного авто с различными телесными повреждениями госпитализированы в районную больницу.

    Начато досудебное расследование.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Восточно-Казахстанская область ДТП Происшествия
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