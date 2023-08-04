4 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

66 лет назад (1957) родился ОРЫНБЕКОВ Бекболат Серикбекович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Жамбылской области.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-электрик (1979); Агротехнический институт, экономист-бухгалтер. (2003).

Трудовая деятельность: преподаватель, мастер, заместитель директора Каратауского профессионально-технического училища № 110 (1979); генеральный директор ассоциации «Каратау» (1992-1993); директор предприятия «Бирлик» (1994-1997); ведущий специалист КП «Жамбылавтодор» (1997-1998); заместитель акима г. Каратау (1999-2003); аким г. Каратау Таласского района (2003-02.2010); аким Сарысуского района (2010); аким г. Тараз Жамбылской области (2010-2013); первый заместитель акима Жамбылской области (2013-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Награжден юбилейными медалями «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» и другими ведомственными наградами.

55 лет назад (1968) родился МОМЫШЕВ Талгат Амангельдиевич - генеральный директор РГП «Национальный центр аккредитации» МТИ РК

Родился в г. Щучинске Кокчетавской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-строитель (1990); Алматинский институт экономики и статистики (2001).

Трудовая деятельность: директор фирменного магазина Жамбылского спиртоводочного комбината (1990-1994); исполнительный директор СП «Карахан» (1994-1997); начальник отдела, заместитель директора Жамбылского центра стандартизации, метрологии и сертификации (1997-1998); президент ТОО «Интерсистема» (1998); старший референт аппарата акима Жамбылской области (1998-1999); председатель Жамбылского областного комитета по инвестициям и ВЭС (1999-2000); директор Алматинского филиала РГП «Метрология» (2000-2003); первый заместитель директора РГП «ГНПЦ «Казсертико», начальник производственного управления по г. Астане АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (2003-2005); заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (с 2010 года - Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан) (2005-2010); председатель Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа Республики Казахстан (2010-2014); председатель Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан (2014-2017); государственный инспектор администрации Президента Республики Казахстан (2017-2018); заместитель акима Жамбылской области (2018-2019); ответственный секретарь Министерства энергетики Республики Казахстан (2019-2021); руководитель аппарата Министерства энергетики Республики Казахстан (01.2021-10.2021), вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с апреля 2023 года.

48 лет назад (1975) родился ОСПАНОВ Ербол Канатович - директор РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова (2004); Карагандинский государственный технический университет (1997); стажировка в Королевском колледже Лондона, Великобритания по международной стипендии «Болашак» (2020/2021).

Трудовая деятельность: ведущий специалист управления экономики акимата г. Астана (1998-1999); главный специалист департамента экономики и развития малого бизнеса акимата г. Астана (1999); специалист РГП «Центр по недвижимости» по г. Астана КРС МЮ РК (1999-2000); главный специалист КРС МЮ РК (2000-2001); главный специалист, начальник отдела управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2001-2002); заместитель директора РГКП «Хозяйственное управление» МЮ РК (2002-2007); директор РГП «Республиканский центр правовой информации» МЮ РК (2007-2016).

На занимаемой должности - с февраля 2017 года.

47 лет назад (1976) родился МАРС Алмабек Марсович - председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет, ученый агроном; Евразийскую академию, бакалавр юриспруденции.

Трудовая деятельность: вице-президент АО «Нар» (1997-2000); ведущий специалист отдела карантина растений Западно-Казахстанской территориальной инспекции МСХ РК (2000-2001); главный специалист отдела карантина растений Западно-Казахстанского областного территориального управления МСХ РК (2001-2003); начальник отдела государственной инспекции по карантину растений Западно-Казахстанского областного территориального управления МСХ РК (2003-2007); начальник отдела государственной инспекции по карантину растений и пограничных постов Западно-Казахстанского областного территориального управления МСХ РК (2007-2010); начальник управления фитосанитарной безопасности, государственной технической инспекции и государственной инспекции по земледелию Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК (2010-2011); заместитель председателя Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК (2011-2020).

На занимаемой должности - с января 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2019); медалью «Ерен еңбегі үшін» (2013).

45 лет назад (1978) родился ШАБЕР Виталий Николаевич - первый заместитель прокурора Карагандинской области.

Родился в г. Шемонаиха Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, юриспруденция (2000).

Трудовая деятельность: помощник прокурора Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (2002-2004); прокурор управления прокуратуры Восточно-Казахстанской области (2004-2007); заместитель начальника управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Восточно-Казахстанской области (2007-2008); заместитель прокурора г. Усть-Каменогорска прокуратуры Восточно-Казахстанской области (2008-2010); прокурор г. Риддера прокуратуры ВКО (2010-2014); прокурор Зыряновского района прокуратуры ВКО (2014-2016); заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области (2016-2019); первый заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области (2019-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

39 лет назад (1984) родился БАБАМУРАТОВ Даурен Абуталипович - руководитель ГУ «Управление внутренней политики города Астаны».

Родился в г.Кентау. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, магистр политологии.

Трудовая деятельность: 2003-2004 г.г. – главный специалист Департамента социально-воспитательной работы КазНУ им. Аль-Фараби;

2004-2006 г.г. – председатель молодежного крыла МОО «Жастар үні»;

2006-2009 г.г. – заместитель председателя ОО «Республиканское движение «Болашақ»; 2009-2016 г.г. – главный редактор журнала «Жастар үні»; главный редактор газеты «Болашақ»; 2009-2019 г.г. – председатель МОО «Жастар үні»;

2019-2020 г.г. – заместитель директора ТОО «Рухани жаңғыру»; 2020 года – Советника акима города Нур-Султан; Советник – руководитель отдела по приему граждан при ГУ «Аппарате акима города Нур-Султан»;

На занимаемой должности с декабря 2020 года.

37 лет назад (1986) родился НАРЫМБЕТОВ Бакытжан Хаберович - заместитель акима Западно-Казахстанской области.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, философия и политология (2007); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр социальных наук (2012).

Трудовая деятельность: работа в неправительственных организациях (2007-2013); главный инспектор, руководитель отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима г. Уральска (2013-2014); руководитель Уральского городского отдела внутренней политики (2014-2016); главный инспектор отдела организационно-инспекторской работы, руководитель отдела стратегического развития аппарата акима Западно-Казахстанской области (2016-2017); руководитель управления внутренней политики Западно-Казахстанской области (2017-2018); заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК (2018-2019); заместитель акима г. Уральска (2019-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.