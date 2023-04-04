4 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

86 летназад (1937-2010) родился КЕЛИМБЕТОВ Немат - писатель, переводчик, ученый-тюрколог, доктор филологических наук, академик Академии гуманитарных наук Республики Казахстан.

Родился в городе Янгиюль Ташкентской области (РУ). Окончил учетно-экономический факультет Ташкентского финансово-экономического института (1959), экономист; филологический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1966), специализация «Журналистика».

Трудовая деятельность: экономист-инспектор Кустанайского областного государственного банка (с 1959 года); литературный сотрудник районных газет Келесского и Сарыагашского районов Чимкентской области (с 1960 года); младший научный сотрудник Института экономики АН КазССР (с 1962 года); литературный сотрудник газеты «Социалистік Қазақстан» (ныне - «Егемен Қазақстан») (с 1965 года); референт Совета министров КазССР, ответственный секретарь Комиссии по государственным премиям в области литературы, искусства и архитектуры при Совете министров КазССР (с 1970 года); редактор издательства «Казахстан» (с 1976 года); профессор кафедры казахской литературы Казахского педагогического университета им. Абая (с 1981 года); профессор кафедры казахского языка Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева (1997-2002).

Автор повести-монолога «Не хочу терять надежду» (г. Алма-Ата, 1981; на казахском языке - 2005), повести «Не бедный я, но печальный» (г. Алматы, 2001, на казахском языке), повести-монолога «Река жизни» (г. Алматы, 2003), а также научных исследований в области литературоведения. Перевел на казахский язык повесть Л. Гурунца «Наш милый Шушикенд» (г. Алма-Ата, 1977), роман В. Козаченко «Молния» (г. Алма-Ата, 1979), роман «Горизонт» Саида Ахмада (г. Алма-Ата, 1981), роман П. Кадырова «Звездные ночи» (г. Алма-Ата, 1986) и др.

Награжден Почетной грамотой РК (2001), золотой медалью Европейского общества Ф. Кафки под эгидой ЮНЕСКО (2010). Лауреат премии им. Культегина (2005).

65 летназад (1958) родилась КУАНЫШЕВА Жанна Джураевна - актриса, заслуженная артистка Казахской ССР, член Союза кинематографистов СССР и Казахстана.

Родилась в г. Алматы. Окончила филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, преподаватель русского языка и литературы (1983).

Трудовая деятельность: актриса киностудии «Казахфильм» (с 1978 года); руководитель творческого объединения «Киноактер».

Снималась в фильмах «Притча о любви» (1975), «Храни свою звезду» (1975), «Мы взрослые» (1980), «Пора звенящего зноя» (1980), «Дыня» (1982), «Концерт» (1984), «Живая вакцина» (1987), «Забудь обо мне» (1993) и др.; сериалах «Перекресток», «Саранча».

Награждена орденами «Парасат» (2008), «Құрмет» (2000).

49 летназад (1974) родилсяЖИРОВ Василий Валерьевич - заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, неоднократный чемпион Республики Казахстан, чемпион мира и Олимпийских игр.

Уроженец Карагандинской области. Занимался боксом с 11 лет. На профессиональном ринге провел 40 боев, 36 выиграл, из них 30 нокаутом. Выступал в весе до 86 кг. Первый тренер - А. Апачинский.

В 1990 году - победитель юношеского первенства СССР, в 1993 году - победитель чемпионата СНГ, серебряный призер чемпионата мира (Берлин), в 1994 году - чемпион Азии (Тегеран), бронзовый призер XII Азиатских игр (Хиросима, Япония), в 1995 году - победитель международного турнира «100 лет России» (Москва), бронзовый призер чемпионата мира, победитель международного турнира (Галле, ФРГ), победитель первых Центрально-Азиатских игр (Ташкент), чемпион Азии (Ташкент). В 1996 году В. Жиров отправился в Атланту на Олимпийские игры, где был признан самым техничным боксером и награжден кубком Val Baker. Именно во время пребывания в Атланте Василий понял свое будущее - профессиональный ринг, и с 1997 года он перешел в профессиональный бокс. В июне 1999 года В. Жиров завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии международной ассоциации профессионалов IBF. По единогласному мнению судей в Байлокси (Миссисипи, США) В. Жиров в седьмом раунде одолел двукратного чемпиона мира 33-летнего американца Артура Уильямса. Был получен золотой пояс за выдающуюся победу на профессиональном боксерском ринге. Второй раз он защищал свой титул в 2001 году в Алматы и нокаутировал претендента Х. Гонзалесса. Популярное американское издание «USA Today» назвало В. Жирова лучшим профессиональным боксером 2001 года во всех весовых категориях.

Награжден орденом «Парасат».

44 года назад (1979) родился УТЕМБАЕВ Адиль Нурланович - председатель АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

Окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева г. Алматы, инженер-экономист в области нефти и газа (2001); Школу управления им. Альфреда Слоуна Массачусетского технологического института, г. Кэмбридж, США, магистр делового администрирования (2012).

Трудовая деятельность: работа в налоговых органах Республики Казахстан (2001-2006); занимал различные позиции в компаниях частного сектора (2006-2015); заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «Институт высоких технологий» (2015-2016); председатель правления ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund (ранее - ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства») (2016-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.

43 года назад (1980-2000) родился САТТАРХАНОВ Бекзат Сеилханович - казахстанский боксер, олимпийский чемпион 2000 года в полулёгком весе (до 57 кг).

Родился в г. Туркестане. Был студентом Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Яссави. Боксом начал заниматься с 15 лет, что для этого вида спорта скорее поздно, чем рано. Однако он молниеносно ворвался в спорт. Победа следовала за победой. В 18 лет стал серебряным призером молодежного первенства Азии и Молодежного чемпионата мира 1998 года. В 19 лет завоевал серебряную медаль на чемпионате Центральной Азии, а затем стал чемпионом Азии и чемпионом Центрально-Азиатских стран.

Звездным часом боксера стал 2000-й год. Он становится чемпионом Кубка Гран-при. Но, конечно, главное достижение в его жизни - золото на Олимпийских играх в Сиднее. По мнению спортивных экспертов, Бекзат Саттарханов был самым большим и сенсационным открытием Казахстана. С первой попытки, всего в двадцать лет, он стал олимпийским чемпионом.

Звезда спортсмена погасла, не успев по-настоящему зажечься. После триумфа на Олимпийских играх в Сиднее, за 15 минут до нового, 2001 года, Бекзат погиб в автокатастрофе недалеко от населённого пункта Шубаровка Ордабасинского района Южно-Казахстанкой области. Он ехал на своей машине домой из Туркестана в город Шымкент.

В 2005 году была выпущена почтовая марка Казахстана, посвящённая Саттарханову. В родном городе чемпиона Туркестане его именем был назван проспект, а с 2007 года в день рождения боксёра ежегодно проходит международный молодёжный турнир по боксу имени Бекзата Саттарханова. В Кентау была открыта городская комплексная детско-юношеская спортивная школа имени Бекзата Саттарханов, в Шымкенте - Южно-Казахстанская областная спортивная школа-интернат для одаренных детей им. Б. Саттарханова.

28 лет назад (1995) родился БАЛАНДИН Дмитрий Игоревич- казахстанский пловец, первый в истории представитель Казахстана, выигравший олимпийское золото в плавании.

Родился в г. Алматы. Окончил факультет биологии и биотехнологии Казахского национального университета им. аль-Фараби, физическая культура и спорт (2016).

Спортивным плаванием Дмитрий начал заниматься в 2003 году в возрасте 8 лет в СДЮШОР №4 у первого тренера Марины Гильмутдиновой. В 2008 году его приняли в школу-интернат для одаренных в спорте детей города Алматы, где тренировался до 2012 года у заслуженного тренера Казахской ССР Ивана Голохи. В 14 лет он выиграл свой первый приз - Кубок Александра Попова среди юниоров в Екатеринбурге (Россия) и выполнил норматив мастера спорта Республики Казахстан по плаванию. В 2011 году стал серебряным призёром VII чемпионата Азии среди возрастных групп в Джакарте (Индонезия). В 2014 году за три «золота» летних Азиатских игр в Инчхоне (Корея) он получил звание мастера спорта международного класса РК. В 2015 году завоевал золотую медаль летней Универсиады 2015 года в Кванджу (Корея) на дистанции 100 метров брассом и бронзовую на дистанции 50 метров брассом. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) принёс первую золотую олимпийскую медаль Казахстану в плавании.

В июле 2017 года на открытом чемпионате Болгарии по плаванию в ходе подготовки к чемпионату мира по водным видам спорта Баландин выиграл два «золота» и «бронзу» - на дистанции 100, 200 (2:14.19) и 50 метров брассом соответственно. В августе 2017 года на летней Универсиаде в городе Тайбэй (Тайвань) сумел выиграть две медали: бронзу на 100 метров брассом и серебро на 200 метров.

Лауреат государственной молодежной премии Правительства РК «Дарын» в номинации «Спорт». В январе 2017 года был признан спортсменом года Казахстана в рамках премии «Народный любимец». В январе 2018 года вошёл в число топ-24 спортсменов Казахстана, которые были отобраны МОК для получения Олимпийской стипендии к Олимпиаде Токио-2020.