4 892 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 4 892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По регионам:

в городе Алматы - 1 130,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 715,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 224,

в Атырауской области - 303,

в ВКО - 424,

в Жамбылской области - 14,

в ЗКО - 14,

в Карагандинской области - 914,

в Костанайской области - 196,

в Кызылординской области – 36,

в Мангистауской области - 45,

в Павлодарской области - 403,

в СКО - 55,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели 1 224 938 человека от COVID-19.

в городе Нур-Султане - 415,