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4 892 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

14 Февраля 2022 08:09
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4 892 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 4 892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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По регионам:
в городе Нур-Султане - 415,
в городе Алматы - 1 130,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 715,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 224,
в Атырауской области - 303,
в ВКО - 424,
в Жамбылской области - 14,
в ЗКО - 14,
в Карагандинской области - 914,
в Костанайской области - 196,
в Кызылординской области – 36,
в Мангистауской области - 45,
в Павлодарской области - 403,
в СКО - 55,
в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровели 1 224 938 человека от COVID-19.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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