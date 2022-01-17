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    4,8 млрд тенге выделили на уличное освещение Усть-Каменогорска и Семея

    17 Января 2022, 20:27

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Внедрение новой системы освещения улиц в Усть-Каменогорске и Семее выполнено на 86%. Завершить все работы планируется в июне 2022 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Общая сумма контракта с компанией Everlight по проекту модернизации системы уличного освещения составляет 4,8 млрд. тенге.

    На сегодня закуплено 20,5 тысяч светодиодных светильников (по Усть-Каменогорску – 12,8 тыс. штук, по Семею – 7,6 тыс. штук). В обоих городах работы по монтажу светильников завершились на 95%.

    В Усть-Каменогорске введен в эксплуатацию единый диспетчерский центр по управлению системами уличного освещения двух городов.

    «Также в двух городах запланирована установка 410 шкафов управления уличным освещением, смонтировано 351 штука или 86%. В том числе по Усть-Каменогорску - 211 штук (99%) и по Семею - 140 штук (71%)», - сообщили Казинформу в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Энергетика Восточно-Казахстанская область
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