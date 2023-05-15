4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женский чемпионат мира по боксу в следующем году пройдет в столице Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Международная ассоциация бокса (IBA) выбрала заявку, представленную вице-президентом по международным связям Азизом Кожамбетовым из Казахстанской федерации бокса. Турнир пройдет на «Барыс Арене» в Астане.

«Я рад, что такая мощная боксерская сила, как Казахстан, примет у себя один из крупнейших турниров IBA. Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году и теперь оно возвращается. Я с нетерпением жду отличного чемпионата и приветствую боксеров в Астане в следующем году», - сказал президент IBA Умар Кремлев.

Он также уточнил, что призовой фонд для женщин удваивается.

«За первое место мы присуждаем боксершам 200 000 долларов, а общий призовой фонд составит 4,8 миллиона долларов по всем 12 весовым категориям. В эту сумму входят 10%, которые принадлежат главным тренерам сборных», - резюмировал Умар Кремлев.

Напомним, на последнем чемпионате мира, который проходил в марте в Нью-Дели, женская сборная Казахстана выиграла шесть медалей - две серебряные и четыре бронзовые.