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    4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане

    15 Мая 2023, 03:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женский чемпионат мира по боксу в следующем году пройдет в столице Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Международная ассоциация бокса (IBA) выбрала заявку, представленную вице-президентом по международным связям Азизом Кожамбетовым из Казахстанской федерации бокса. Турнир пройдет на «Барыс Арене» в Астане.

    «Я рад, что такая мощная боксерская сила, как Казахстан, примет у себя один из крупнейших турниров IBA. Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году и теперь оно возвращается. Я с нетерпением жду отличного чемпионата и приветствую боксеров в Астане в следующем году», - сказал президент IBA Умар Кремлев.

    Он также уточнил, что призовой фонд для женщин удваивается.

    «За первое место мы присуждаем боксершам 200 000 долларов, а общий призовой фонд составит 4,8 миллиона долларов по всем 12 весовым категориям. В эту сумму входят 10%, которые принадлежат главным тренерам сборных», - резюмировал Умар Кремлев.

    Напомним, на последнем чемпионате мира, который проходил в марте в Нью-Дели, женская сборная Казахстана выиграла шесть медалей - две серебряные и четыре бронзовые.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Бокс Боевые искусства
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