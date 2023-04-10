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    4 575 этнических казахов получили статус кандаса с начала года

    10 Апреля 2023, 10:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 апреля 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 4 575 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 111,1 тысячи этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

    По данным ведомства, более половины кандасов (52,4%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 19,3% – из КНР, 13% – из России, 6,3% – из Туркменистана, 5,3% – из Монголии и 3,7% – из других стран.

    Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,9%), Мангистауской (13,9%), Туркестанской (6,8%), и Жамбылской (5,0%) областях, а также в городах Алматы (9%), Астана (11%) и Шымкент (6,5%).

    По состоянию на 1 апреля текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 69,1%, 22,3% человек моложе трудоспособного и 8,6% – пенсионеры.

    Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 18,5% имеют высшее образование, 39,9% среднее специальное образование, 36,7% общее среднее образование и 4,8% не имеют образования.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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