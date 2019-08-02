4,5 тонны кокаина на сумму $1,1 млрд изъяла немецкая таможня

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Немецкие таможенные органы изъяли 4,5 тонны кокаина, стоимость которого оценивается в 1,1 млрд долларов, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Associated Press.

Гамбургская таможня впятницу заявила, что наркотики были изъяты две недели назад во время проверкиконтейнера, который следовал из уругвайского Монтевидео в бельгийскийАнтверпен.

В документах были заявленысоевые бобы, однако таможенники обнаружили более 4,2 тысяч пакетов кокаина в 211 спортивных сумках. Это крупнейшая изъятая партиякокаина в Германии на сегодня.

В таможне подчеркнули, чтонаркотики были уничтожены «на фоне строгой секретности и больших мербезопасности».