4,5 млн тонн зерна собрали аграрии СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области аграрии собрали 4,5 млн тонн зерновых и зернобобовых при урожайности в 15 центнеров с гектара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Ерболат Бекшенов рассказал, что в отдельных агроформированиях - КТ «Зенченко и К», ТОО «Тукым», ТОО «Новомихайловское 2003» - урожайность достигала 28 центнеров с гектара.

«Зерно нового урожая характеризуется высокими качественными показателями. На хлебоприемные предприятия поступило 1,1 млн тонн зерна, в том числе пшеницы 817 тысяч тонн. Из общего объема сданной на хлебоприемные предприятия пшеницы к 1-3 классам отнесено 67%, что в два раза превышает показатель 2019 года. Соответственно, в два раза снижена доля пшеницы 4-5 классов и неклассной. Наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины», - рассказал Е.Бекшенов.

Масличные убрали на площади в 911 тысяч гектаров, или 99%. Валовой сбор составил 772 тысяч тонн при урожайности 8,5 ц/га. Основная неубранная площадь масличных приходится на подсолнечник.

«По итогам девяти месяцев объем валовой продукции сельского хозяйства составил 628 млрд тенге с ростом 4,3%. В растениеводстве сохранили структуру посевных площадей и продолжили диверсификацию. По программе импортозамещения в 2,5 раза увеличили посевы гречихи, на треть – гороха», - добавил Е. Бекшенов.