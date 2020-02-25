4,5 млн тенге штрафа заплатит за халатность экс-директор центра занятости Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Вынесен приговор в отношении бывшего директора коммунального государственного учреждения «Центр занятости города Шымкент» Асылжана Жамалбекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт суда Шымкента.

Как следует из материалов дела, недобросовестное или небрежное отношение к службе Асылжана Жамалбекова, который занимал должность директора Центра занятости города Шымкент в 2015-2017 годы, повлекло по неосторожности тяжелые последствия для государственных интересов.

«Не соблюдая требования постановления Правительства РК «Об утверждении программы «Жұмыспен қамту-2020», он не осуществил должным образом проверку и контроль по целевому использованию трансферных средств, выделенных из республиканского бюджета, вследствие чего допущен безосновательный перевод соответствующих средств на счета индивидуальных предпринимателей со стороны осужденной И.Т. Джунусалиевой и других лиц», - говорится в сообщении суда.

Приговором Аль-Фарабийского районного суда от 24 февраля Асылжан Шарипбекович Жамалбеков признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи «Халатность» Уголовного кодекса РК и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 4 538 000 тенге, с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах сроком на три года.

Осужденный А. Жамалбеков обязан оплатить штраф в течение одного месяца со дня вступления приговора в законную силу.

«Учитывая, что действия А. Жамалбекова относятся к преступлениям небольшой тяжести, совершенным по неосторожности, совокупность обстоятельств, смягчающих ответственность (признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении троих малолетних детей), а также отсутствие отягчающих обстоятельств, суд счел обоснованным назначить ему наказание в виде штрафа.

Приговор не вступил в законную силу.