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4 326 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

17 Февраля 2022 08:12
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4 326 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 4 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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По регионам:

в городе Нур-Султане - 396,

в городе Алматы - 1 036,

в городе Шымкенте - 455,

в Акмолинской области - 607,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 45,

в Атырауской области - 171,

в ВКО - 30,

в Жамбылской области - 44,

в ЗКО - 26,

в Карагандинской области - 392,

в Костанайской области - 136,

в Кызылординской области – 20,

в Мангистауской области - 21,

в Павлодарской области - 749,

в СКО - 160,

в Туркестанской области - 38.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 240 562 человека.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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