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4 326 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
17 Февраля 2022 08:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 4 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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По регионам:
в городе Нур-Султане - 396,
в городе Алматы - 1 036,
в городе Шымкенте - 455,
в Акмолинской области - 607,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 45,
в Атырауской области - 171,
в ВКО - 30,
в Жамбылской области - 44,
в ЗКО - 26,
в Карагандинской области - 392,
в Костанайской области - 136,
в Кызылординской области – 20,
в Мангистауской области - 21,
в Павлодарской области - 749,
в СКО - 160,
в Туркестанской области - 38.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 240 562 человека.
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